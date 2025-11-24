Pronostico Baltimore Ravens-Cincinnati Bengals: analisi e news

La NFL si prepara a vivere una delle sue notti più attese con la sfida tra Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, in programma nella notte di venerdì 28 novembre alle ore 2:20, trasmessa in diretta su Canale 20. L’incontro, inserito nel calendario del tradizionale Thanksgiving Day, rappresenta molto più di una semplice partita: entrambe le squadre sono chiamate a confermare obiettivi e ambizioni in una fase cruciale della Regular Season della NFL.

La forma di Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals a confronto

La franchigia del Maryland si presenta al delicato appuntamento con il morale alle stelle, forte di una serie positiva che l’ha riportata in cima alla AFC North. Dopo un periodo di trasferte impegnative, i Ravens sono tornati a dominare nel proprio stadio, l’M&T Bank Stadium, superando i New York Jets con una prestazione di carattere. La vittoria per 23-10 ha permesso di allungare la striscia vincente a cinque partite consecutive, consolidando un record stagionale di 6-5. Questo successo ha avuto un impatto diretto sulla classifica, permettendo ai Ravens di superare i rivali storici dei Pittsburgh Steelers e di rilanciarsi nella corsa ai play-off. Un elemento chiave per la squadra di John Harbaugh è la capacità di reagire alle difficoltà iniziali, dove le assenze per infortunio di Lamar Jackson hanno inciso sul rendimento offensivo. Nonostante i problemi fisici, il quarterback è tornato in campo mostrando determinazione, anche se la squadra ha dovuto spesso affidarsi al gioco di corsa e alla solidità difensiva.

Dall’altra parte, la situazione è decisamente più complicata per i Cincinnati Bengals. La formazione dell’Ohio sta attraversando una crisi prolungata, come dimostra la recente sconfitta contro i New England Patriots per 20-26. Il team guidato da Zac Taylor non vince dal 17 ottobre e attualmente occupa il terzo posto nella division, con un record di 3-8 che rende molto difficile l’accesso alla fase a eliminazione diretta. La squadra sembra aver perso fiducia e fatica a ritrovare la brillantezza che l’aveva contraddistinta nelle scorse stagioni.

Precedenti e dati salienti in vista della sfida

Il confronto tra Ravens e Bengals rappresenta da sempre una delle rivalità più sentite della AFC North. Negli ultimi anni, le due squadre si sono affrontate più volte con esiti spesso imprevedibili, ma in questa stagione il trend sembra pendere decisamente a favore della franchigia di Baltimore. I Ravens hanno consolidato la loro posizione grazie a un mix di esperienza e freschezza, mentre i Bengals non sono riusciti a trovare continuità nei risultati. Alcuni dati chiave sottolineano le differenze attuali tra le due compagini:

Baltimore arriva alla partita con cinque vittorie consecutive.

arriva alla partita con cinque vittorie consecutive. Il record dei Ravens (6-5) è nettamente superiore a quello dei Bengals (3-8).

(6-5) è nettamente superiore a quello dei (3-8). La difesa di Baltimore si è dimostrata particolarmente solida nelle ultime uscite.

si è dimostrata particolarmente solida nelle ultime uscite. I Bengals non vincono da oltre un mese, segno di una crisi prolungata.

Questi elementi evidenziano come le dinamiche e lo stato di forma possano influire in modo determinante sull’esito della gara. La storia recente suggerisce che i Ravens possano partire con un leggero vantaggio psicologico e tecnico.

Il pronostico degli esperti per Baltimore Ravens – Cincinnati Bengals

Alla luce delle statistiche stagionali, delle condizioni fisiche dei giocatori chiave e dell’andamento delle ultime settimane, la maggior parte degli addetti ai lavori indica i Ravens come favoriti per la vittoria nella sfida del Thanksgiving Day. La solidità difensiva, la capacità di reagire alle difficoltà e il ritorno in campo di Lamar Jackson rappresentano elementi di forza che permettono alla squadra di Baltimore di guardare con fiducia alla prossima partita. Al contrario, i Bengals devono ancora ritrovare la coesione del gruppo e soprattutto la determinazione necessaria per invertire la rotta, complici anche alcuni infortuni e una serie di risultati negativi che hanno minato il morale del team. La partita potrebbe comunque riservare sorprese, trattandosi di una rivalità storica in cui spesso le motivazioni giocano un ruolo decisivo. Tuttavia, il momento favorevole dei Ravens e la loro posizione in classifica sembrano suggerire che abbiano le carte in regola per proseguire la striscia positiva.

In sintesi, la sfida tra Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della NFL. La partita offrirà spunti interessanti non soltanto in chiave classifica, ma anche per valutare l’evoluzione delle due squadre in questa fase della stagione. Segui tutte le analisi e gli approfondimenti su Sport.it per restare sempre informato sulle sfide più avvincenti della NFL!