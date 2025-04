Pronostico Avellino-Team Altamura: statistiche e analisi chiave

Il match tra Avellino e Team Altamura, in programma allo stadio Partenio-Lombardi, rappresenta l’ultimo atto della stagione regolare per entrambe le squadre nel girone C di Serie C NOW. L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni: da una parte la formazione irpina pronta a festeggiare la promozione in Serie B davanti al pubblico di casa, dall’altra una squadra ospite che, già salva da settimane, potrà godersi il meritato traguardo raggiunto. Il match si preannuncia dunque come una celebrazione per entrambe, con la possibilità di vedere in campo anche chi ha trovato meno spazio finora.

Statistiche e formazioni: l’ultima al Partenio tra festa e turnover

Le due squadre si sono già affrontate all’andata, quando l’Avellino si impose in rimonta per 3-1 grazie alle reti di Redan, Patierno e Gori, che ribaltarono il vantaggio iniziale del Team Altamura firmato Rolando. Partendo da qui, l’attenzione è ora sulle scelte degli allenatori:

Avellino dovrebbe optare per un ampio turnover, con molti titolari a riposo in vista della Supercoppa di C . Previsto un 4-3-1-2, con Marson tra i pali, difesa composta da Frascatore , Cionek , Manzi e Todisco . A centrocampo spazio a Palumbo , Tribuzzi e Rocca . D’Ausilio agirà alle spalle di Zuberek e Patierno .

dovrebbe optare per un ampio turnover, con molti titolari a riposo in vista della . Previsto un 4-3-1-2, con tra i pali, difesa composta da , , e . A centrocampo spazio a , e . agirà alle spalle di e . Il Team Altamura, guidato da Di Donato, dovrebbe confermare in blocco la formazione che ha battuto il Cerignola nell’ultimo turno: 4-3-3 con Spina in porta, difesa con Rizzo, De Santis, Silletti e Manè, mediana affidata a Grande, Franco e Dibenedetto. In attacco, tridente con Rolando, Simone e D’Amico.

Entrambe le squadre hanno raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali: promozione per l’Avellino, salvezza per il Team Altamura. Questo scenario potrebbe tradursi in una partita giocata a ritmi non elevatissimi, ma non priva di spettacolo, con la possibilità di vedere in campo giovani e seconde linee desiderosi di mettersi in mostra. In ottica scommesse, è lecito attendersi una gara con diversi gol, considerata la spensieratezza con cui le squadre affronteranno questo appuntamento.

In conclusione, Avellino–Team Altamura rappresenta un’occasione unica di festa per entrambe le tifoserie, con il campo che potrebbe regalare ulteriori emozioni dopo una stagione ricca di soddisfazioni. Le quote favoriscono i padroni di casa, ma l’esito resta aperto soprattutto per il largo turnover annunciato. Resta aggiornato con i nostri approfondimenti: scopri tutte le statistiche, i pronostici e le migliori analisi sulle ultime partite della stagione!