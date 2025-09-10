Pronostico Avellino-Monza: analisi, dati e focus sul match

Avellino e Monza si affrontano venerdì 12 settembre alle ore 20:30 allo stadio Partenio-Lombardi, nella sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie B. Il match si preannuncia particolarmente interessante, sia per il peso specifico in classifica, sia per le aspettative delle due squadre: da una parte i padroni di casa, desiderosi di riscattare un avvio difficile, dall’altra i brianzoli, candidati al salto di categoria. L’atmosfera in Irpinia è carica di tensione e speranza, pronta ad accogliere una partita che potrebbe già indirizzare il cammino stagionale di entrambe le formazioni.

Avellino e Monza: stato di forma e aspettative stagionali

Il percorso dell’Avellino in questo inizio di Serie B è stato tutt’altro che semplice. La formazione allenata da Biancolino, neopromossa, si trova ancora a caccia della prima vittoria stagionale dopo una sconfitta subita a Frosinone e un pareggio, sofferto ma prezioso, contro il Modena. In particolare, il pareggio è arrivato in condizioni di inferiorità numerica, a causa dell’espulsione di Cagnano, a testimonianza della solidità difensiva dei campani. Tuttavia, l’attacco fatica a trovare la via del gol: l’indice Expected Goals degli irpini è tra i più bassi del torneo, segno che le occasioni da rete latitano e la manovra offensiva necessita di maggiore brillantezza.

Modulo adottato: 4-3-1-2

Obiettivo stagione: salvezza tranquilla

Punto di forza: solidità difensiva

Punto debole: difficoltà realizzativa

Il Monza, invece, ha iniziato la stagione con il piede giusto: vittoria all’esordio contro il Mantova e pareggio in trasferta a Bari, squadra che punta anch’essa ai vertici della classifica. La rosa allenata da Bianco vanta giocatori di spessore come Pessina, Dany Mota e Caprari, rimasti in rosa nonostante le voci di mercato, e può contare su una struttura societaria solida, rafforzata dal fondo americano Beckett Layne Ventures. Il modulo 3-4-2-1, ormai rodato, permette alla squadra di esprimere un calcio propositivo e di sfruttare le qualità dei singoli, soprattutto in fase offensiva.

Modulo adottato: 3-4-2-1

Obiettivo stagione: promozione in Serie A

Punto di forza: profondità della rosa e qualità individuali

Punto debole: qualche acciacco fisico, insidie nelle gare in trasferta

Precedenti e dati rilevanti tra Avellino e Monza

La sfida tra Avellino e Monza ha spesso regalato partite combattute e ricche di significato. Se si osservano i precedenti più recenti, emerge un sostanziale equilibrio, anche se va sottolineato che la compagine brianzola, grazie agli investimenti e alla qualità della rosa, si presenta in questa stagione con un tasso tecnico superiore rispetto agli avversari. I dati raccolti nelle prime due giornate di campionato evidenziano come il Monza abbia già trovato una buona fluidità di manovra e sia riuscito a mantenere una certa continuità nei risultati, mentre l’Avellino ha manifestato difficoltà soprattutto nella finalizzazione.

Squadra Punti Gol fatti Gol subiti Avellino 1 1 2 Monza 4 3 1

Un altro dato interessante emerge dall’analisi delle formazioni: il Monza può vantare un reparto offensivo di livello superiore, mentre l’Avellino dovrà puntare su compattezza e spirito di sacrificio per contenere le iniziative degli ospiti.

Analisi del pronostico degli esperti per Avellino-Monza

Gli analisti e gli esperti di calcio concordano nel ritenere il Monza leggermente favorito nella sfida del Partenio-Lombardi, grazie alla maggiore qualità della rosa e al buon momento di forma. Tuttavia, l’incognita legata alla capienza dello stadio e al tifo caloroso degli irpini potrebbero fornire una spinta supplementare all’Avellino, che cerca il riscatto davanti al proprio pubblico. Si prevede una partita intensa, con il Monza che proverà a imporre il proprio gioco sin dalle prime battute, mentre i padroni di casa cercheranno di sfruttare le ripartenze e la solidità difensiva. Le aspettative indicano una gara combattuta, con la possibilità di vedere reti in entrambi i tempi, soprattutto considerando la propensione offensiva degli ospiti e il desiderio degli irpini di sbloccarsi in attacco.

Monza favorito per struttura di squadra e momento positivo

favorito per struttura di squadra e momento positivo Avellino chiamato a una prestazione di carattere

chiamato a una prestazione di carattere Possibile partita con gol distribuiti nei due tempi

Le previsioni degli addetti ai lavori suggeriscono dunque una leggera preferenza per i brianzoli, ma il calcio, si sa, è spesso ricco di sorprese e ribaltamenti di fronte.

In conclusione, Avellino-Monza rappresenta un appuntamento chiave per entrambe le squadre: gli irpini cercano il primo successo stagionale, mentre i brianzoli vogliono confermare le ambizioni di vertice. Il match sarà visibile in streaming su DAZN e su Amazon Prime Video tramite il canale della Lega B. La partita promette spettacolo e intensità: resta aggiornato con le nostre analisi per non perdere nessun dettaglio sulle sfide più avvincenti della Serie B!

