Pronostico Avellino-Mantova: analisi Serie B e consigli

La settima giornata del campionato di Serie B vedrà protagoniste Avellino e Mantova, pronte a sfidarsi sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00 allo Stadio Partenio. Il match si preannuncia particolarmente importante sia per i padroni di casa, che puntano a consolidare il loro buon momento, sia per gli ospiti, chiamati a reagire dopo un avvio di stagione difficile. In questo articolo analizzeremo il contesto della gara, lo stato di forma delle due squadre, i dati storici più rilevanti e il pronostico suggerito dagli addetti ai lavori.

Avellino in ascesa: entusiasmo e risultati convincenti

Il Avellino arriva a questa sfida forte di una serie positiva che sta alimentando l’entusiasmo della piazza. I biancoverdi, guidati da mister Biancolino, sono imbattuti da cinque giornate e occupano la quarta posizione in classifica con 11 punti. Tra le mura amiche dello Stadio Partenio la squadra ha costruito gran parte del suo rendimento: due partite, due vittorie e un attacco che si è dimostrato tra i più prolifici del torneo con 11 reti segnate.

Il gruppo ha evidenziato una mentalità vincente, capace di reagire anche nei momenti di difficoltà, come dimostrato dal recente pareggio esterno contro il Padova. Nonostante qualche amnesia difensiva – 9 gol subiti finora – l’atteggiamento combattivo e il supporto costante del pubblico di casa fanno percepire che per l’Avellino questa potrebbe essere una stagione di soddisfazioni. Tuttavia, la squadra dovrà cercare di migliorare la capacità di chiudere i match e limitare le disattenzioni difensive che potrebbero complicare le partite più equilibrate.

Mantova in crisi: difficoltà in trasferta e morale basso

Situazione opposta per il Mantova di mister Possanzini, che arriva all’appuntamento con la necessità di invertire la rotta. Attualmente penultima in classifica, la formazione virgiliana ha raccolto appena una vittoria nelle prime sei giornate e ben cinque sconfitte. Il dato più allarmante riguarda il rendimento esterno: in tre uscite lontano da casa, il Mantova non ha mai segnato e ha sempre perso.

Difesa fragile : 13 gol subiti in sei partite.

: 13 gol subiti in sei partite. Attacco discontinuo : solo Leonardo Mancuso ha trovato la via del gol con una certa regolarità (2 reti).

: solo ha trovato la via del gol con una certa regolarità (2 reti). Ultima partita: pesante sconfitta per 5-1 contro il Frosinone.

Il morale della squadra è inevitabilmente basso, e la mancanza di punti sta diventando un peso sempre più rilevante. Per il Mantova sarà fondamentale ritrovare compattezza e organizzazione, soprattutto in fase difensiva, per provare a strappare almeno un risultato positivo in una delle trasferte più complicate della stagione.

Dati storici e precedenti tra Avellino e Mantova

Analizzando i precedenti più recenti tra Avellino e Mantova, si nota come la tradizione sorrida agli ospiti: negli ultimi cinque confronti diretti, il Mantova ha ottenuto tre vittorie e due pareggi. Tuttavia, è importante sottolineare che le condizioni attuali delle due squadre sono profondamente diverse rispetto al passato. L’Avellino gode di una striscia positiva interna, mentre il Mantova soffre particolarmente lontano dal proprio pubblico. Questi fattori potrebbero avere un peso decisivo nell’esito del prossimo confronto.

Il pronostico dei bookmaker: Avellino favorito ma attenzione alle sorprese

Gli osservatori e gli addetti ai lavori vedono nettamente favorito l’Avellino, soprattutto considerando i numeri stagionali e il rendimento interno.

L’ Avellino in casa si è dimostrato solido e concreto, mentre il Mantova ha faticato enormemente in trasferta, senza segnare neanche un gol e subendo numerose reti.

in casa si è dimostrato solido e concreto, mentre il ha faticato enormemente in trasferta, senza segnare neanche un gol e subendo numerose reti. Nonostante la superiorità sulla carta, la difesa irpina ha mostrato qualche fragilità, lasciando aperta la possibilità che il Mantova possa trovare la via del gol sfruttando eventuali disattenzioni.

possa trovare la via del gol sfruttando eventuali disattenzioni. Il passato recente suggerisce equilibrio, ma il momento attuale delle due squadre sposta l’ago della bilancia verso i padroni di casa.

In sintesi, il pronostico più diffuso suggerisce una partita in cui l’Avellino dovrebbe riuscire a confermare il proprio stato di forma positivo, mantenendo la propria imbattibilità interna. Tuttavia, non è escluso che il Mantova possa approfittare di qualche errore difensivo per rendere la gara più combattuta del previsto.

In conclusione, Avellino-Mantova si prospetta come una sfida importante soprattutto per le ambizioni dei padroni di casa, che vogliono dare continuità ai risultati positivi e sfruttare il fattore campo. Gli ospiti, invece, sono chiamati a una reazione dopo un avvio di stagione deludente. Gli appassionati potranno seguire l’evento sui principali siti di scommesse specializzati nel campionato di Serie B. Consulta la nostra sezione dedicata per non perdere analisi, pronostici e approfondimenti sulle prossime partite!