Pronostico Austin F1: Piastri, Norris e Verstappen a confronto

Il Gran Premio di Austin, tappa fondamentale del Mondiale di Formula 1, si appresta a regalare emozioni e tensione in una fase cruciale della stagione. L’appuntamento statunitense, in programma dopo la pausa dovuta agli impegni delle Nazionali di calcio, vedrà i protagonisti del Circus sfidarsi su un tracciato tecnico e impegnativo. I riflettori sono puntati sui piloti di punta come Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen, in un duello che promette scintille e che potrebbe già indirizzare la lotta per il titolo iridato.

La forma dei protagonisti: tensione interna e sogni di rimonta

L’ultimo appuntamento a Singapore ha visto il successo di George Russell su Mercedes, davanti a Verstappen e Norris, mentre Piastri ha chiuso in quarta posizione. Le Ferrari, invece, si sono trovate in difficoltà, lontane dalle posizioni che contano. A Austin, le temperature elevate e le caratteristiche del circuito renderanno la gara ancora più incerta, ma la lotta per la vittoria sembra circoscritta a pochi protagonisti.

guida la classifica generale con 336 punti e sette vittorie stagionali. Norris insegue a 22 punti di distanza, forte di cinque successi.

La gestione interna alla McLaren è stata ineccepibile per lunghi tratti della stagione, ma l’ultimo weekend ha evidenziato tensioni tra i due piloti, culminate in un contatto alla partenza e in segnali di disagio da parte dell’australiano. Questa dinamica potrebbe favorire l’inserimento di terzi incomodi come Verstappen, sempre pronto a sfruttare eventuali errori o screzi tra i rivali.

Dati e precedenti: il circuito di Austin tra sorprese e conferme

Il Circuit of the Americas di Austin ha spesso rappresentato un banco di prova selettivo. Verstappen vanta una tradizione favorevole, con tre vittorie consecutive dal 2021 al 2023, serie interrotta solo lo scorso anno da Charles Leclerc con la vittoria della Ferrari. Nonostante il recente passato glorioso sul tracciato texano, la scuderia italiana sembra quest’anno lontana dalla possibilità di ripetere tali exploit, complici le difficoltà tecniche e le critiche interne rivolte da piloti come Hamilton e Leclerc al team di sviluppo.

Pilota Vittorie ad Austin Ultima vittoria Max Verstappen 3 2023 Charles Leclerc 1 2022 Lando Norris 0 – Oscar Piastri 0 –

Il clima di alta tensione e la posta in palio rendono questa gara particolarmente interessante, soprattutto considerando che mancano soltanto sei appuntamenti alla fine del campionato.

Pronostico degli esperti: lotta serrata tra McLaren e Verstappen

Secondo le analisi dei principali bookmaker e degli esperti del settore, il duello per la vittoria si riduce principalmente a tre contendenti: Piastri, Norris e Verstappen. La McLaren ha dominato la scena negli ultimi Gran Premi, ma i più recenti risultati hanno ricompattato la concorrenza, creando un equilibrio che accentua l’incertezza sulla bandiera a scacchi.

appare in grande forma dopo la sosta e ha raccolto più punti di tutti, dimostrando un’ottima sintonia con il tracciato texano. Piastri e Norris , invece, dovranno gestire le tensioni interne e mantenere alta la concentrazione per non favorire il ritorno del campione olandese.

Gli esperti suggeriscono di puntare su un successo di Verstappen o comunque su una gara di vertice dell’olandese, anche in virtù del suo recente stato di forma. Tuttavia, la gestione della pressione e la capacità di evitare errori saranno elementi chiave per tutti i contendenti.

In conclusione, il Gran Premio di Austin promette spettacolo e incertezza, con la sfida tra Piastri, Norris e Verstappen che si preannuncia combattuta fino all'ultimo giro.