Pronostico Atletico Madrid-Real Madrid: analisi e previsioni derby

Il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della settima giornata di Liga. Il match si disputerà sabato 27 settembre 2025 alle ore 16:15 presso il suggestivo stadio di Madrid, trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Questa sfida non è solo un confronto tra due rivali storiche della capitale spagnola, ma anche un banco di prova fondamentale per valutare lo stato di forma di entrambe le squadre in uno dei momenti più delicati della stagione.

Il momento delicato dell’Atletico Madrid e la solidità del Real Madrid

Il Atletico Madrid sta attraversando una fase particolarmente complicata, forse una delle più difficili degli ultimi anni. Dopo una serie di risultati altalenanti, la squadra guidata da Diego Simeone fatica a trovare la giusta quadratura, soprattutto nel reparto difensivo. Negli ultimi incontri, infatti, la retroguardia biancorossa ha mostrato diverse lacune organizzative, subendo gol evitabili e mettendo in difficoltà il resto della squadra. Nonostante una recente vittoria in rimonta, i problemi strutturali permangono e rischiano di pesare in un derby tanto sentito quanto impegnativo.

Difesa in difficoltà: l’Atletico ha concesso più reti del solito nelle ultime giornate.

Motivazione e voglia di riscatto: i biancorossi cercheranno comunque di sfruttare il fattore casa e la spinta emotiva del derby.

Dall’altra parte, il Real Madrid arriva al derby con il morale alto e una striscia di vittorie che testimonia la forza del gruppo allenato da Carlo Ancelotti. I blancos non hanno ancora perso in campionato e, pur incontrando qualche difficoltà contro avversari ostici, hanno sempre saputo trovare la via della vittoria. Il reparto offensivo, guidato da un Kylian Mbappé in grande stato di forma, rappresenta un costante pericolo per le difese avversarie. La solidità difensiva, con solo tre reti subite finora, rende il Real Madrid una delle squadre più difficili da affrontare in questa edizione della Liga.

Precedenti storici e dati salienti del derby di Madrid

Il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid è una delle rivalità più accese e longeve del calcio spagnolo. Negli ultimi anni, le sfide tra queste due squadre hanno spesso deciso le sorti della stagione, sia in campionato sia nelle competizioni europee. Storicamente, il Real Madrid ha avuto la meglio nella maggior parte degli scontri diretti, ma il Atletico ha saputo rendere la vita difficile ai cugini con prestazioni di grande carattere.

Ultimi 5 incontri Risultato Atletico Madrid – Real Madrid (2024) 1-2 Real Madrid – Atletico Madrid (2024) 0-0 Atletico Madrid – Real Madrid (2023) 1-1 Real Madrid – Atletico Madrid (2023) 2-0 Atletico Madrid – Real Madrid (2022) 0-1

Questi dati mostrano un equilibrio relativo, anche se il Real Madrid ha spesso avuto la meglio, soprattutto nelle partite giocate fuori casa.

Le previsioni degli esperti: chi parte favorito nel derby?

Analizzando la situazione delle due squadre, gli esperti individuano nel Real Madrid la formazione favorita per la vittoria finale. La maggiore solidità difensiva, la qualità dell’organico e il momento positivo del gruppo guidato da Ancelotti rappresentano fattori determinanti. Inoltre, la presenza di campioni come Mbappé, Bellingham e Vinicius garantisce un potenziale offensivo superiore rispetto a quello dei rivali cittadini.

Organizzazione di gioco: il Real Madrid mostra maggiore coesione sia in fase difensiva che offensiva. Stato di forma: i blancos arrivano al derby senza sconfitte stagionali, mentre l’Atletico Madrid deve ancora trovare il proprio equilibrio. Fattore campioni: giocatori come Mbappé possono fare la differenza nelle partite che contano.

Per questi motivi, la maggior parte degli osservatori si aspetta una partita ricca di emozioni e reti, ma con il Real Madrid leggermente avanti nei pronostici. La formazione di Simeone avrà bisogno di una prestazione perfetta per contrastare la superiorità degli avversari.

In conclusione, il derby di Madrid si preannuncia come uno degli appuntamenti chiave della stagione di Liga. La sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid mette in palio non solo tre punti, ma anche l’orgoglio cittadino e la supremazia nella capitale spagnola. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in esclusiva su DAZN, approfittando delle numerose modalità di visione offerte dalla piattaforma. Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!