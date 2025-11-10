Pronostico Atletico Madrid-Juventus: analisi Champions femminile

La Champions League femminile torna protagonista con la sfida tra Atletico Madrid e Juventus, valida per la terza giornata della fase a gironi. L’incontro si disputerà mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 21:00 presso il Centro Deportivo Alcalá de Henares di Madrid. Entrambe le formazioni si trovano a un punto cruciale del loro percorso europeo e cercano conferme dopo un avvio tra alti e bassi.

Atletico Madrid e Juventus: due cammini europei tra difficoltà e speranze

La stagione delle due squadre non è iniziata con la continuità sperata. La Juventus, guidata da Massimiliano Canzi, sta vivendo uno dei momenti più delicati degli ultimi anni: il campionato italiano ha visto le bianconere raccogliere solo una vittoria in cinque giornate, con un distacco di cinque punti dalla vetta occupata dalla Roma. Nonostante le difficoltà, in Champions League la squadra ha dimostrato di saper reagire: dopo la vittoria contro il Benfica è arrivata una sconfitta beffarda contro il Bayern Monaco, maturata nei minuti finali tra molte polemiche. In questa fase la Juventus deve ritrovare sicurezza, soprattutto nei reparti difensivo e offensivo: le reti segnate sono poche e ogni pallone nella propria area diventa un potenziale pericolo.

Dall’altra parte, anche l’Atletico Madrid ha vissuto momenti di incertezza: dopo un esordio travolgente in Champions con sei gol segnati in trasferta, le spagnole hanno subito una battuta d’arresto contro il Manchester United davanti al proprio pubblico. Tuttavia, la squadra di Victor Martin può contare su un attacco prolifico e su una mentalità offensiva che fa ben sperare per il proseguo della competizione.

Precedenti, dati e statistiche: i numeri della sfida

La sfida tra Atletico Madrid e Juventus si presenta come un confronto inedito nella storia recente della Champions League femminile. Entrambe le squadre hanno affrontato percorsi simili in questa stagione europea, con una vittoria all’esordio e una sconfitta nel secondo turno. I dati evidenziano come le padrone di casa siano particolarmente efficaci in fase realizzativa: una sola partita in questa edizione senza segnare, e ben sei reti messe a segno nella prima giornata. La Juventus, invece, ha segnato grazie alla doppietta di Salvai contro il Benfica, ma ha manifestato alcune difficoltà offensive nelle ultime uscite.

Squadra Punti Gol fatti Gol subiti Atletico Madrid 3 6 2 Juventus 3 2 2

I precedenti stagionali suggeriscono una gara aperta, in cui entrambe le squadre potrebbero trovare la via del gol, sostenute da reparti offensivi di qualità e da una posta in palio fondamentale per le rispettive ambizioni europee.

Analisi del pronostico: equilibrio e tensione in campo

Guardando al pronostico dei bookmaker, emerge una valutazione di equilibrio tra le due formazioni. La Juventus si presenta a Madrid con la consapevolezza di dover fare punti per non complicare ulteriormente la corsa agli ottavi di finale, ma le recenti difficoltà in campionato pesano sul morale della squadra. L’Atletico Madrid gode del vantaggio di giocare tra le mura amiche e di una maggiore fluidità offensiva, ma dovrà fare attenzione alle ripartenze avversarie e alla voglia di riscatto delle bianconere.

La Juventus cercherà di contenere le avanzate spagnole puntando sulla solidità difensiva e sulle ripartenze di Girelli e Bonansea .

cercherà di contenere le avanzate spagnole puntando sulla solidità difensiva e sulle ripartenze di e . L’ Atletico Madrid punterà su ritmo e pressing alto, sfruttando la velocità di Sarriegi e la fantasia di Garcia e Rosa .

punterà su ritmo e pressing alto, sfruttando la velocità di e la fantasia di e . Le statistiche suggeriscono la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno, vista la propensione offensiva di entrambe.

In sintesi, si prevede un incontro intenso e combattuto, in cui nessuna delle due squadre sembra nettamente favorita. Un pareggio potrebbe accontentare entrambe, senza compromettere il percorso europeo.

La sfida tra Atletico Madrid e Juventus rappresenta un passaggio cruciale nella fase a gironi della Champions League femminile. Entrambe le squadre sono chiamate a una prova di maturità, sia sul piano tattico che emotivo. Gli appassionati potranno seguire la partita in esclusiva su Disney+. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!