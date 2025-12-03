Pronostico Athletic Club-Real Madrid: analisi e statistiche

La Liga spagnola si prepara a un nuovo grande appuntamento: martedì 3 dicembre, alle ore 19, presso lo storico San Mamés, andrà in scena la sfida tra Athletic Club e Real Madrid. Un match che apre la 19ª giornata e che si preannuncia combattuto, con entrambe le squadre desiderose di riscatto dopo una serie di risultati altalenanti. L’attesa per questa partita è alta sia fra i tifosi sia tra gli appassionati di calcio, vista l’importanza dei punti in palio per la classifica e il momento delicato vissuto dalle due formazioni.

Analisi della forma di Athletic Club e Real Madrid

Le ultime settimane sono state piuttosto complesse sia per l’Athletic Club che per il Real Madrid. I baschi, allenati da Ernesto Valverde, hanno trovato una preziosa vittoria esterna contro il Levante per 2-0, risultato che ha dato ossigeno a una squadra in difficoltà soprattutto dal punto di vista psicologico. I gol di Navarro e Nico Williams hanno rappresentato una boccata d’aria, ma la stagione resta segnata da numerosi infortuni e dalla squalifica di elementi chiave come Sancet. La squadra basca, attualmente all’ottavo posto, ha alternato buone prestazioni a momenti di crisi, come testimonia il rendimento altalenante nelle ultime cinque partite: due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Vittoria 2-0 contro il Levante

Sconfitte con FC Barcelona e Real Sociedad

e Pareggio contro Slavia Praha

Il Real Madrid, invece, deve fare i conti con una fase di “mini crisi”. La formazione di Xabi Alonso non vince da tre partite consecutive in campionato, avendo ottenuto soltanto pareggi contro Girona, Elche e Rayo Vallecano. Questo ha portato alla perdita della vetta della classifica a vantaggio del Barcellona, aumentando così la pressione sull’allenatore e sui giocatori. Nonostante il talento di fuoriclasse come Kylian Mbappé, autore di ben 14 gol in 14 presenze stagionali in Liga, la squadra sembra faticare a trovare la via della rete se non grazie alle prodezze individuali del francese.

Tre pareggi consecutivi in Liga

Una sola vittoria nelle ultime cinque trasferte

Mbappé protagonista assoluto con numeri da record

Dati e precedenti: equilibrio e attenzione alla difesa

Storicamente, le sfide tra Athletic Club e Real Madrid sono sempre state molto combattute. Negli ultimi sei scontri diretti, il Real Madrid ha subito una sola sconfitta e ha vinto quattro volte senza subire gol. Tuttavia, i blancos hanno evidenziato qualche difficoltà nelle trasferte più recenti, con una sola vittoria nelle ultime cinque uscite lontano dal Santiago Bernabéu. L’Athletic Club, dal canto suo, ha ottenuto in casa due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate. La difesa dei baschi si è dimostrata solida tra le mura amiche, concedendo in media meno di un gol a partita in campionato.

Ultimi 5 Scontri Diretti Risultato 20 Apr 2025 Athletic Club – Real Madrid 04 Dic 2024 Athletic Club – Real Madrid 31 Mar 2024 Athletic Club – Real Madrid 12 Ago 2023 Athletic Club – Real Madrid 04 Giu 2023 Athletic Club – Real Madrid

Un altro dato interessante riguarda la produzione offensiva: il Real Madrid ha segnato mediamente oltre due gol a partita in stagione, mentre l’Athletic si ferma a uno. Tuttavia, la recente difficoltà dei madrileni a concretizzare le occasioni fa prevedere una gara meno spettacolare del previsto, con le difese che potrebbero prevalere sugli attacchi.

Pronostico degli esperti: gara aperta ma poche reti in vista

Gli analisti prevedono una partita equilibrata e combattuta, dove la prudenza potrebbe prevalere sull’audacia. Il Real Madrid parte con i favori del pronostico, anche in virtù della superiore qualità della rosa, ma le recenti difficoltà in trasferta e la striscia di pareggi suggeriscono di non sottovalutare i padroni di casa. L’Athletic Club, infatti, ha mostrato segnali di crescita nell’ultimo turno e può contare sull’entusiasmo derivante dalla vittoria contro il Levante e sulla spinta del pubblico del San Mamés.

Il pareggio è considerato un esito plausibile, dato l’andamento recente di entrambe le squadre.

Grande attenzione va rivolta a Mbappé , giocatore in grado di sbloccare la partita in qualsiasi momento.

, giocatore in grado di sbloccare la partita in qualsiasi momento. Le assenze pesanti nell’ Athletic possono favorire la solidità difensiva e un atteggiamento più conservativo.

possono favorire la solidità difensiva e un atteggiamento più conservativo. Le statistiche suggeriscono una gara con meno di 2,5 gol complessivi.

In sintesi, è lecito attendersi una sfida intensa, dove nessuna delle due formazioni vorrà concedere troppo e il risultato potrebbe restare in bilico fino all’ultimo minuto.

La sfida tra Athletic Club e Real Madrid rappresenta un punto di svolta per entrambe le squadre: i baschi cercano conferme dopo la vittoria, mentre i blancos vogliono interrompere la serie negativa di pareggi.