Pronostico Athletic Carpi-Ravenna: analisi e previsioni Serie C

Il prossimo incontro tra Athletic Carpi e Ravenna, valido per la settima giornata del girone B di Serie C, è in programma il 23 settembre 2025 alle ore 20:45 presso lo Stadio Sandro Cabassi. Entrambe le formazioni si trovano in una fase cruciale della stagione: i punti in palio sono fondamentali per allontanarsi dalla zona bassa della classifica o restare in corsa per i playoff. Il match promette emozioni e un confronto aperto, con particolare attenzione alle dinamiche offensive delle due squadre.

Forma attuale e assetto tattico di Athletic Carpi e Ravenna

L’Athletic Carpi arriva a questa sfida dopo una serie di risultati altalenanti. Nelle ultime cinque partite, la squadra emiliana ha raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, realizzando 4 reti e subendone 6. Questi numeri evidenziano alcune difficoltà sia in fase offensiva, dove la produzione di gioco e la concretezza sotto porta restano limitate, sia in fase difensiva, con una media di 1,2 gol subiti a gara. Solo una delle ultime cinque partite del Carpi si è conclusa con più di 2,5 gol totali, mentre il segno “Gol” (entrambe le squadre a segno) si è verificato in due occasioni. La formazione emiliana predilige il modulo 4-3-3, optando spesso per un calcio diretto ma con una certa imprecisione nella rifinitura finale.

Al contrario, il Ravenna si presenta con 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque gare, segnando 9 gol e subendone 4. La formazione romagnola dimostra una maggiore solidità e un attacco più prolifico, con una media xG (gol attesi) di 1,74 e 11 tiri a partita. Il modulo adottato è anch’esso un 4-3-3 ma con interpretazione più orientata al possesso palla e alle transizioni rapide, sfruttando la qualità tecnica dei suoi esterni. In trasferta, il Ravenna ha mostrato buone prestazioni, ottenendo 2 vittorie nelle ultime 3 trasferte e segnalando una particolare efficacia sulle palle inattive.

Dati recenti e precedenti tra le due squadre

Analizzando i precedenti diretti tra Athletic Carpi e Ravenna, emerge una leggera supremazia dei romagnoli: negli ultimi tre confronti, infatti, il Ravenna ha ottenuto 2 vittorie e 1 pareggio, segnando sempre almeno un gol. Questo trend si riflette anche nelle recenti statistiche stagionali: i romagnoli hanno realizzato 19 gol nelle ultime 10 gare, contro i soli 9 del Carpi. Un altro dato rilevante è l’efficacia offensiva da calcio d’angolo del Ravenna, che ha segnato già 3 gol su palla inattiva. La tabella seguente riassume gli ultimi risultati delle due formazioni:

Squadra Ultime 5 partite Gol fatti Gol subiti Athletic Carpi 2V, 1N, 2P 4 6 Ravenna 3V, 2N, 0P 9 4

Analisi del pronostico: equilibrio e possibili sviluppi

L’analisi del match tra Athletic Carpi e Ravenna suggerisce una leggera preferenza per gli ospiti. La squadra romagnola si presenta in un ottimo stato di forma, con una striscia positiva in corso e un attacco guidato da De Sarlo, autore di 4 reti nelle ultime 5 partite. Il Ravenna dimostra maggiore concretezza sotto porta, con una media di 1,9 gol a partita nelle ultime dieci gare, e una buona compattezza difensiva, soprattutto in trasferta. Dall’altra parte, il Carpi fatica a trovare continuità e mostra alcune difficoltà in fase realizzativa: il centrocampista Galli resta il giocatore più ispirato con 3 assist stagionali, ma spesso l’attacco non riesce a concretizzare le occasioni create. In difesa, la squadra emiliana subisce troppo nei minuti finali, fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nel corso della partita. In vista della sfida, non sono segnalate assenze rilevanti o squalificati per entrambe le formazioni, garantendo così la presenza dei migliori interpreti in campo.

In conclusione, il confronto tra Athletic Carpi e Ravenna si preannuncia equilibrato ma con una leggera preferenza per la formazione ospite, forte di un attacco in grande forma e di una maggiore solidità di squadra. Gli appassionati di Serie C potranno seguire la partita e confrontare le proprie previsioni con le analisi degli esperti. Segui i nostri approfondimenti per non perdere tutte le novità e le analisi dettagliate sulle prossime gare!