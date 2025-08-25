Pronostico Athletic Bilbao-Rayo: analisi e precedenti Liga

Lunedì alle 19:30 il San Mamés sarà il teatro della sfida tra Athletic Bilbao e Rayo Vallecano, valida per la seconda giornata della Liga spagnola. Entrambe le formazioni arrivano da un esordio vincente e cercheranno di mantenere lo slancio positivo. L’atmosfera si preannuncia carica di aspettative, con i baschi determinati a sfruttare il fattore campo e il Rayo Vallecano deciso a interrompere una serie negativa contro i padroni di casa.

Bilbao e Rayo: partenza positiva e incognite difensive

Il Bilbao ha inaugurato la stagione con una vittoria convincente tra le mura amiche contro il Siviglia, confermando ancora una volta il carattere che da sempre distingue la squadra guidata da Valverde. Anche il Rayo Vallecano ha iniziato bene, imponendosi in trasferta sul Girona. Tuttavia, il fattore campo potrebbe rivelarsi determinante in questa sfida: la spinta del pubblico del San Mamés è storicamente un elemento favorevole per i baschi.

Il Bilbao ha mostrato grande determinazione e compattezza, qualità che potrebbero fare la differenza anche in questa occasione.

ha mostrato grande determinazione e compattezza, qualità che potrebbero fare la differenza anche in questa occasione. Il Rayo ha saputo sorprendere fuori casa, ma dovrà superare un avversario che storicamente le crea molte difficoltà.

Un elemento da non sottovalutare è la tenuta difensiva del Bilbao: la squadra ha sempre subito almeno un gol nelle partite recenti, sia in campionato che nelle amichevoli estive. Questo lascia intendere che anche il Rayo potrebbe trovare la via della rete, rendendo la sfida ancora più aperta e combattuta.

Precedenti e statistiche: il Bilbao è la bestia nera del Rayo

La storia recente degli scontri diretti tra Athletic Bilbao e Rayo Vallecano parla chiaro: i baschi rappresentano una vera e propria “bestia nera” per la formazione madrilena. Negli ultimi quattro incroci, il Rayo ha rimediato altrettante sconfitte, spesso senza riuscire a mettere in discussione il risultato.

Ultimi 4 incontri Vittorie Bilbao Vittorie Rayo 2021-2023 4 0

Il Bilbao ha sempre avuto la meglio negli ultimi anni.

ha sempre avuto la meglio negli ultimi anni. Il Rayo ha faticato a mettere in difficoltà i baschi, sia in casa che in trasferta.

Questi dati suggeriscono che anche nella prossima sfida la squadra di Valverde parta nettamente favorita, soprattutto per la solidità mostrata negli scontri diretti.

Pronostico della partita e motivazioni

Sulla base dei risultati recenti e dei precedenti tra le due squadre, i bookmaker puntano sulla vittoria dell’Athletic Bilbao. I baschi hanno dimostrato di essere particolarmente efficaci tra le mura amiche e la tradizione favorevole nei confronti del Rayo Vallecano sembra destinata a proseguire.

Il Bilbao parte favorito grazie a:

parte favorito grazie a: Un pubblico caloroso che spesso fa la differenza.



Un organico solido e abituato a queste sfide.



Una serie di risultati positivi contro il Rayo .

. Il Rayo Vallecano potrebbe comunque trovare il gol, approfittando di alcune incertezze difensive degli avversari.

Gli addetti ai lavori si aspettano una partita vivace, con il Bilbao in grado di imporsi ma con il Rayo che proverà a interrompere la serie negativa. Il pronostico più accreditato vede i padroni di casa vittoriosi, senza però escludere la possibilità di reti da entrambe le parti.

In sintesi, la sfida tra Athletic Bilbao e Rayo Vallecano promette spettacolo e grande intensità, con i baschi favoriti anche per via dei precedenti. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta su DAZN e tenersi aggiornati sulle analisi pre-partita. Resta informato con le nostre previsioni e approfondimenti sulle competizioni più seguite.