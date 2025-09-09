Pronostico Atalanta: torna il concorso TOTODEA sui marcatori

La nuova stagione di Serie A è alle porte e per i tifosi della Atalanta torna anche il tradizionale appuntamento con i pronostici dedicati alle partite di campionato, Coppa Italia e Champions League. Il concorso TOTODEA 2025/26, organizzato dal sito Atalantini.com, riprende con alcune novità pensate per rendere ancora più avvincente la partecipazione dei tifosi, che potranno di nuovo cimentarsi nell’indovinare sia il risultato esatto che i marcatori delle partite della propria squadra del cuore. La competizione culminerà nella finalissima della stagione, il tutto all’insegna del divertimento e della passione per la Dea.

Il nuovo regolamento: come partecipare ai pronostici TOTODEA

Il concorso TOTODEA 2025/26 si rinnova per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente agli appassionati della Atalanta. Dopo le prime due giornate di campionato in cui era richiesto solamente il risultato esatto, su sollecitazione dei partecipanti è stata reintrodotta la possibilità di pronosticare anche i giocatori che andranno a segno. Per prendere parte al concorso è necessario:

Indovinare il risultato esatto della partita.

Se il risultato è corretto, si verifica quanti marcatori atalantini sono stati indovinati.

In caso di parità, la vittoria di tappa va a chi ha inviato per primo il pronostico.

I pronostici si possono effettuare nelle gare di Serie A, Coppa Italia e Champions League. Ogni settimana, in un momento a sorpresa tra uno e quattro giorni prima dell’incontro, viene aperta la possibilità di inviare i pronostici attraverso il sito.

Premi e finalissima: cosa si vince partecipando

Partecipare al concorso non è solo un’occasione per mettere alla prova le proprie conoscenze calcistiche, ma anche per provare a vincere premi esclusivi. Ogni tappa settimanale assegna al vincitore una riproduzione in stampa 3D della coppa della Europa League, simbolo della storica vittoria dell’Atalanta. Inoltre, il vincitore si qualifica per la finalissima, che si svolgerà in occasione dell’ultimo impegno ufficiale della stagione 2025/26. Ecco cosa prevede il regolamento:

Chi vince una tappa si qualifica per la finalissima (una sola partecipazione anche in caso di più vittorie).

Se nessuno indovina il risultato in una tappa, nessuno si qualifica.

Se nella finalissima non ci saranno vincitori, il premio finale andrà a chi ha vinto per ultimo nelle tappe precedenti.

Il vincitore assoluto riceverà un kit completo originale Atalanta 2025-26, un buono per una partita in pitch-view nella stagione 2026-27 e 200 euro in buoni Amazon.it.

Come inviare i pronostici: il sistema di partecipazione

Partecipare è semplice e alla portata di tutti i tifosi registrati su Atalantini.com. Per chi non lo fosse, basta registrarsi tramite il sito. Una volta effettuato l’accesso, è sufficiente cliccare su “Calendario” nel menu principale, dove si trova l’elenco delle partite. Quando viene aperta la possibilità di pronosticare, accanto alla partita appare un bottone blu che consente di inviare il proprio pronostico compilando un modulo intuitivo. Questo sistema garantisce trasparenza e facilita la partecipazione a tutti gli utenti, mantenendo viva la passione e il coinvolgimento per ogni match della Dea.

La tradizione dei pronostici Atalanta: coinvolgimento e passione

Il concorso TOTODEA rappresenta ormai una tradizione consolidata per la community dei tifosi Atalanta. Oltre al valore ludico, l’iniziativa rafforza il senso di appartenenza e l’entusiasmo della tifoseria, che può condividere emozioni, speranze e competenze calcistiche. La possibilità di pronosticare marcatori e risultati delle partite rende ogni gara ancora più avvincente, trasformando ogni appuntamento in un’occasione di confronto e socializzazione tra i supporter nerazzurri. Il tutto, ovviamente, con il massimo rispetto delle regole e con la consapevolezza che il gioco deve restare un momento di svago.

In conclusione, il ritorno dei pronostici con i marcatori nel concorso TOTODEA 2025/26 promette di animare la stagione dei tifosi della Atalanta, offrendo premi esclusivi e un’esperienza coinvolgente. Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sono disponibili su Atalantini.com, nella sezione dedicata al concorso. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!