Pronostico Atalanta-Sassuolo: analisi, dati e possibili sviluppi

Il prossimo appuntamento della Serie A vede protagoniste Atalanta e Sassuolo, pronte a sfidarsi domenica 9 novembre 2025 alle 12:30 presso la New Balance Arena di Bergamo. Questo incontro rappresenta la partita inaugurale dell’11ª giornata e mette di fronte due squadre in cerca di riscatto e punti pesanti nella corsa alle posizioni europee. L’atmosfera si preannuncia vibrante, con entrambe le formazioni appaiate a 13 punti e desiderose di invertire il proprio trend recente.

Atalanta e Sassuolo: due squadre in cerca di riscatto

L’Atalanta arriva a questa sfida con alcune difficoltà evidenti, sia a livello di risultati che di infortuni. La formazione guidata da Juric ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato e deve far fronte ad assenze pesanti in difesa come Scalvini, Kolasinac, Brescianini e Bakker. I dubbi su Maldini e de Roon complicano ulteriormente la situazione. Nonostante la solidità difensiva che ha spesso caratterizzato la “Dea”, la squadra fatica a concretizzare le occasioni da gol, con un attacco affidato a Lookman e De Ketelaere dietro a Krstovic. Il recente impegno in Champions League contro il Marsiglia ha lasciato il segno, rendendo necessaria una reazione per non perdere il treno europeo.

Atalanta : 2 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta nelle prime 10 giornate

Problemi di formazione soprattutto in difesa

Necessità di ritrovare brillantezza e risultati positivi

Il Sassuolo, neopromosso ma tutt’altro che timoroso, ha dimostrato finora grande personalità. La squadra di Grosso ha ottenuto 4 vittorie, 5 sconfitte e un pareggio, alternando prestazioni convincenti a qualche passo falso. Anche senza Berardi per diversi match, il tridente offensivo composto da Laurienté, Pinamonti e lo stesso Berardi (quando disponibile) si è rivelato temibile. Tuttavia, la difesa resta il punto debole, con alcune assenze come Romagna e Pieragnolo Paz. In trasferta, i neroverdi mostrano alternanza tra giocate di qualità e disattenzioni, ma si presentano a Bergamo con spirito battagliero e voglia di sorprendere.

Sassuolo : 4 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte

Tridente offensivo tra i più interessanti del torneo

Difesa rimaneggiata ma attacco in grado di sfruttare ogni occasione

I precedenti tra Atalanta e Sassuolo: dominio bergamasco?

Analizzando i precedenti tra Atalanta e Sassuolo, emerge una chiara tendenza favorevole alla squadra di Bergamo. Nei cinque ultimi scontri diretti, la “Dea” ha avuto la meglio in quattro occasioni, imponendosi spesso con risultati netti, come il 3-0 ottenuto nell’ultimo confronto tra le due compagini. I match tra queste due squadre sono spesso caratterizzati da grande intensità e numerose reti, segno di un atteggiamento offensivo da entrambe le parti. Tuttavia, il Sassuolo, soprattutto nella sua nuova veste di “matricola terribile”, ha dimostrato di poter essere una mina vagante capace di sorprendere anche avversari più quotati.

Ultimi 5 incontri Vittorie Atalanta Vittorie Sassuolo 2024-2025 4 1

La tendenza recente suggerisce quindi una certa supremazia dell’Atalanta, soprattutto nelle gare disputate tra le mura amiche.

Pronostico degli esperti: equilibrio con un leggero vantaggio per la Dea

Le analisi degli addetti ai lavori indicano un match molto equilibrato, con una leggera preferenza per l’Atalanta grazie al fattore campo e ai precedenti favorevoli. La squadra di Juric è chiamata a un pronto riscatto dopo le ultime prestazioni in chiaroscuro e, nonostante le assenze, può contare sull’appoggio del proprio pubblico e su una rosa qualitativa. Il Sassuolo, però, ha meno pressione e può giocare con maggiore spensieratezza, sfruttando le difficoltà difensive dei bergamaschi e la brillantezza del proprio reparto offensivo.

L’ Atalanta ha dimostrato in passato di saper gestire queste partite e potrebbe approfittare della situazione per rilanciarsi.

Il Sassuolo, tuttavia, ha già sorpreso diverse squadre quest'anno e non va sottovalutato.

, tuttavia, ha già sorpreso diverse squadre quest’anno e non va sottovalutato. Le difese non sono impeccabili, il che lascia presagire una gara aperta e ricca di occasioni da gol.

In sintesi, il pronostico pende leggermente verso i padroni di casa, ma la sfida resta apertissima e potenzialmente spettacolare.

In conclusione, Atalanta–Sassuolo si preannuncia come una delle partite più interessanti dell'11ª giornata di Serie A, con entrambe le squadre che hanno motivazioni forti per ottenere i tre punti.