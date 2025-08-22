Pronostico Atalanta-Pisa: analisi, precedenti e curiosità Serie A

L’attesa per Atalanta-Pisa è finalmente terminata: domenica 24 agosto alle ore 20:45 il Gewiss Stadium di Bergamo ospiterà il match valido per la prima giornata della nuova stagione di Serie A. Si tratta di una sfida che mette di fronte una formazione ben rodata come l’Atalanta, protagonista delle ultime annate ai vertici del calcio italiano, e un Pisa desideroso di sorprendere dopo il ritorno nella massima serie, atteso da ben 34 anni. In questo articolo analizzeremo il contesto delle due squadre, i dati principali e le previsioni degli esperti sul risultato finale.

L’Atalanta riparte da Juric: nuova era e grandi ambizioni

L’Atalanta si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con un volto in parte rinnovato. L’addio di Gian Piero Gasperini ha segnato la fine di un ciclo importante, ma l’arrivo di Ivan Juric in panchina promette di mantenere alto il livello di competitività. La squadra bergamasca, che negli ultimi anni si è sempre battuta per un piazzamento in Champions League, ha dovuto rinunciare a elementi chiave come Retegui e sembra prossima a salutare anche Ademola Lookman. Nonostante queste partenze, la rosa rimane comunque qualitativamente superiore rispetto a molte rivali.

La formazione di partenza dovrebbe vedere Scamacca come punta di riferimento, supportato da Samardzic e De Ketelaere sulla trequarti.

Gli esterni, Bellanova e Zappacosta, avranno il compito di garantire equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

A centrocampo spiccano i nomi di Ederson e De Roon, simboli di continuità nella manovra della Dea.

Il precampionato non è stato particolarmente brillante, con sconfitte contro Juventus e Colonia e un pareggio contro l’Opatija croato. Tuttavia, la tradizione delle prime giornate è dalla parte dei nerazzurri: nelle ultime sette stagioni, l’Atalanta ha sempre vinto all’esordio, mantenendo la porta inviolata nelle ultime tre occasioni.

Pisa: entusiasmo da neopromossa e nuove sfide in Serie A

Il Pisa torna in Serie A dopo un’assenza lunga 34 anni e lo fa con grande entusiasmo. La scorsa stagione si è conclusa con una promozione diretta, ottenuta grazie al secondo posto alle spalle del Sassuolo. I toscani hanno cambiato guida tecnica, affidando la panchina ad Alberto Gilardino dopo l’addio di Pippo Inzaghi. L’obiettivo primario sarà la salvezza, ma la voglia di misurarsi con le grandi è tanta.

Il cammino estivo ha visto i nerazzurri eliminare il Cesena in Coppa Italia solo ai rigori, segno di una squadra tenace ma ancora da rodare.

Nelle amichevoli il Pisa non ha brillato, con due pareggi contro Augusta e Pistoiese e una sconfitta con il Bayer Leverkusen.

Il modulo scelto dovrebbe essere lo stesso 3-4-2-1 dell'Atalanta, con Nzola riferimento offensivo e Cuadrado e Tramoni agire dietro di lui.

Il debutto sarà tutt’altro che semplice, ma la neopromossa proverà a sorprendere sfruttando la spinta dell’entusiasmo e la voglia di lasciare il segno sin dalla prima giornata.

Statistiche, precedenti e dati salienti della sfida

I numeri suggeriscono una netta supremazia dell’Atalanta nelle partite d’esordio stagionali. I bergamaschi hanno vinto le ultime sette gare di apertura in campionato e, nelle tre più recenti, non hanno subito gol. Questo dato evidenzia la solidità difensiva che la squadra riesce spesso a mettere in campo già dalle prime battute. Per il Pisa, invece, si tratta di un ritorno in Serie A molto atteso: l’ultima apparizione nella massima categoria risale a ben 34 anni fa, un intervallo che testimonia quanto questa sfida sia importante per tutta la città.

L'Atalanta ha mostrato qualche difficoltà in precampionato, ma storicamente parte forte.

ha mostrato qualche difficoltà in precampionato, ma storicamente parte forte. Il Pisa arriva da una promozione sofferta e una preparazione non brillantissima.

Nonostante la differenza di valori sulla carta, il calcio di inizio stagione può riservare sempre qualche sorpresa, soprattutto per squadre che hanno cambiato molto rispetto all’anno precedente.

Pronostico degli esperti: Atalanta favorita, ma il Pisa non parte battuto

Secondo gli analisti, l’Atalanta parte con i favori del pronostico grazie alla maggiore esperienza, al tasso tecnico superiore e alla tradizione positiva nei debutti. Le aspettative sono per una gara vivace, con i padroni di casa che proveranno a imporsi fin dai primi minuti. Il Pisa, dal canto suo, potrebbe puntare sull’effetto sorpresa e sulla freschezza mentale tipica delle neopromosse, ma il divario tecnico appare evidente.

Gli esperti suggeriscono una partita ricca di emozioni e gol, con l'Atalanta che dovrebbe riuscire a gestire il ritmo e indirizzare il match a proprio favore.

che dovrebbe riuscire a gestire il ritmo e indirizzare il match a proprio favore. Particolare attenzione potrebbe essere rivolta ai calci d’angolo, spesso numerosi nelle partite della Dea.

L’approccio aggressivo dei nerazzurri potrebbe mettere in difficoltà la difesa toscana, ancora in fase di rodaggio.

La differenza di obiettivi – zona Champions League per l’Atalanta e salvezza per il Pisa – si riflette anche nelle previsioni degli addetti ai lavori, che vedono i padroni di casa nettamente avanti nei pronostici.

In conclusione, Atalanta-Pisa promette spettacolo e sarà un banco di prova interessante sia per la nuova era Juric sia per il ritorno in Serie A dei toscani. Per chi volesse seguire la partita, l’appuntamento è su DAZN in diretta tv e streaming. La stagione parte con una sfida ricca di spunti e curiosità: non resta che attendere il fischio d’inizio per scoprire se i pronostici verranno rispettati.

