Pronostico Atalanta-Lecce: Fubal, analisi e premi per i tifosi

Il ritorno del concorso Fubal accende l’entusiasmo dei tifosi dell’Atalanta, invitandoli a mettersi alla prova con i pronostici relativi alle partite della squadra orobica nelle principali competizioni. L’appuntamento inaugurale vede protagonista la sfida Atalanta-Lecce, in programma domenica 14 settembre alle ore 15 presso lo stadio di Bergamo. Un’occasione per vivere in modo coinvolgente il campionato, la Coppa Italia e la Champions League, diventando protagonisti grazie alle proprie previsioni.

Il concorso Fubal: un modo innovativo per sostenere l’Atalanta

Fubal rappresenta una formula completamente gratuita per avvicinare i tifosi all’Atalanta, permettendo loro di pronosticare ogni partita in tutte le competizioni stagionali. A differenza delle classiche scommesse sportive, il concorso si distingue per la sua natura ludica e sociale, premiando la passione e la conoscenza calcistica dei partecipanti. Quest’anno, la modalità di gioco diventa ancora più accessibile: non è più necessario inserire un codice alfanumerico e si può partecipare in qualsiasi momento della settimana, fino a dieci minuti dal calcio d’inizio. Questo consente ai partecipanti di valutare anche le formazioni ufficiali prima di esprimere il proprio pronostico.

Partecipazione gratuita e accessibile a tutti

Prenotazione delle proprie previsioni fino a pochi minuti dalla gara

Possibilità di modificare le scelte fino alla scadenza

Creazione di leghe private per sfidare amici e altri tifosi

Oltre a pronosticare il risultato della partita, i tifosi possono indicare il risultato esatto, i marcatori, il miglior giocatore e il numero di cartellini gialli che verranno estratti dall’arbitro. Queste opzioni rendono l’esperienza ancora più completa e coinvolgente, permettendo di testare la propria capacità di analisi sugli aspetti chiave del match.

Statistiche, classifiche e premi: tutti i dettagli di questa edizione

L’edizione attuale di Fubal introduce diverse classifiche per premiare vari aspetti del pronostico. Sono previste una classifica d’andata (fino al 6 gennaio 2026), una di ritorno, una generale su tutta la stagione, graduatorie mensili e tre speciali, dedicate a chi indovina più risultati esatti, marcatori e top player. Questo sistema incentiva la partecipazione costante e la condivisione della passione per l’Atalanta, trasformando ogni giornata di campionato in una nuova sfida.

Tipologia Classifica Descrizione Andata Tutte le gare fino al 6 gennaio 2026 Ritorno Tutte le gare dalla ripresa del campionato Generale Somma di tutti i risultati stagionali Mensile Punteggi ottenuti ogni mese Speciali Premia risultati esatti, marcatori e top player

I premi in palio sono numerosi e di grande richiamo: dallo scooter elettrico Piaggio 1 active di Oldrati come super premio finale, a biglietti per lo stadio di Bergamo in pitch view, maglie e palloni autografati, buoni spesa e tanto altro. Il vero valore aggiunto, tuttavia, risiede nella possibilità di condividere esperienze e confrontarsi tra amici e altri tifosi, in una cornice di sana competizione.

Come partecipare e pronosticare le partite dell’Atalanta

La partecipazione al concorso Fubal è semplice e immediata. Basta registrarsi sul sito fubal.ecodibergamo.it, utilizzando le credenziali del giornale se già in possesso. Una volta scelto un nickname, si può iniziare a pronosticare:

Esito (vittoria, pareggio o sconfitta)

Risultato esatto

Tre possibili marcatori

Migliore in campo secondo le pagelle del giornale

Numero di cartellini gialli (zero, uno, due, tre o più)

Le scelte possono essere cambiate più volte, purché entro il limite di tempo. Inoltre, il concorso permette di effettuare giocate disgiunte: ad esempio, si può indicare un pareggio come esito e un risultato esatto differente, rendendo il gioco più flessibile e stimolante. Fubal si distingue così da una classica piattaforma di scommesse, offrendo un’esperienza giocosa e appassionante, senza puntate in denaro.

In definitiva, Fubal rappresenta un’opportunità unica per tutti i tifosi di vivere le partite dell’Atalanta in modo nuovo e coinvolgente. Partecipare è semplice e gratuito, e il concorso mette a disposizione numerosi premi, offrendo al tempo stesso la possibilità di condividere la propria passione per il calcio. Se desideri metterti alla prova con i pronostici e sentirti ancora più vicino alla tua squadra del cuore, non ti resta che registrarti!

