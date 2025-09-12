Pronostico Atalanta-Lecce: analisi, precedenti e probabili formazioni

L’attesa è finita: Atalanta e Lecce tornano in campo per la 3ª giornata della Serie A 2025/26, in programma domenica 14 settembre alle ore 15:00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo la sosta per le nazionali, entrambe le squadre sono alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il match promette emozioni e rappresenta un passaggio cruciale per testare le ambizioni dei nerazzurri e la grinta dei giallorossi.

Atalanta e Lecce a caccia della prima vittoria stagionale

L’inizio di stagione non è stato semplice né per la Dea né per la formazione salentina. La Atalanta, guidata da Ivan Juric, ha raccolto due pareggi nelle prime due giornate: 1-1 sia contro il Pisa (con gol di Scamacca) sia contro il Parma (a segno Pasalic). Il gruppo bergamasco, alle prese con alcune assenze e con un organico da ricalibrare dopo i rientri dalle nazionali, si è mostrato solido ma non ancora brillante, soprattutto in zona offensiva dove pesa l’assenza di Scamacca per infortunio. Il tecnico si affida all’ex Lecce Krstovic, con il supporto creativo di De Ketelaere e la freschezza di Sulemana. Da segnalare il potenziale impatto di Lookman, rientrato da poco in gruppo e pronto a dare il suo contributo a gara in corso.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco affronta la trasferta con alcune defezioni importanti a centrocampo ma con entusiasmo e determinazione. Dopo il pareggio all’esordio e la sconfitta contro il Milan, i salentini vogliono dimostrare di essere competitivi anche lontano da casa. Il reparto offensivo, guidato dalla vivacità di Morente e l’imprevedibilità di Pierotti, rappresenta una delle armi principali per mettere in difficoltà la difesa orobica. In porta, Falcone e il quartetto difensivo cercheranno di contenere le avanzate nerazzurre, puntando su concentrazione e spirito di sacrificio.

Precedenti e statistiche chiave tra Atalanta e Lecce

La storia della sfida tra Atalanta e Lecce conta ben 52 precedenti, con un bilancio a favore dei bergamaschi: 22 vittorie per la Dea, 12 successi per i giallorossi e 18 pareggi. L’ultimo confronto ufficiale si è concluso in parità, con il punteggio di 1-1. Questo equilibrio nei risultati recenti suggerisce una partita aperta, dove i dettagli e la gestione delle energie post-sosta potrebbero fare la differenza. Il fattore campo rappresenta un vantaggio per la formazione di Juric, ma il Lecce ha spesso dimostrato di saper sorprendere anche in trasferta.

Pronostici e analisi degli esperti: Atalanta leggermente favorita

Secondo gli osservatori, la Atalanta parte con i favori del pronostico grazie al valore della rosa, al pubblico amico e alla determinazione di riscattare un avvio di stagione sottotono. Tuttavia, le assenze in attacco e una difesa non ancora perfettamente rodata lasciano aperte possibilità di sorpresa. Il Lecce arriva a Bergamo con la voglia di fare risultato, puntando su una manovra offensiva veloce e sfruttando la freschezza di alcuni giovani elementi. Entrambe le squadre hanno mostrato qualche incertezza difensiva, elemento che potrebbe favorire una gara ricca di occasioni e gol, soprattutto nella seconda parte del match quando le energie inizieranno a scarseggiare e le squadre si scopriranno maggiormente.

Atalanta : determinata a conquistare i primi tre punti stagionali e trovare solidità difensiva e incisività in attacco.

: determinata a conquistare i primi tre punti stagionali e trovare solidità difensiva e incisività in attacco. Lecce: cerca di sfruttare compattezza e ripartenze, ma dovrà mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti.

La partita si preannuncia combattuta e ricca di spunti interessanti per gli appassionati.

In conclusione, Atalanta–Lecce è una sfida dal grande valore per entrambe le squadre: i nerazzurri vogliono sbloccare la stagione e presentarsi al meglio al prossimo impegno europeo, mentre i giallorossi puntano a muovere la classifica in ottica salvezza. Per chi volesse seguire la gara in diretta, la partita sarà trasmessa su DAZN. Non perdere nessuna novità e resta aggiornato sulle analisi delle prossime partite: consulta la nostra sezione dedicata per scoprire tutti i pronostici e non farti sfuggire i consigli degli esperti!