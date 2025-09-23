Pronostico Ascoli-Pineto: analisi, statistiche e previsioni

Il confronto tra Ascoli e Pineto, valido per la 5ª giornata del Girone B di Serie C, si terrà martedì 23 settembre 2025 alle 20:45 presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca. Questa sfida, particolarmente attesa dagli appassionati, vede i padroni di casa desiderosi di confermare il proprio ruolo da protagonisti dopo la recente retrocessione dalla Serie B, mentre gli ospiti puntano a dimostrare i progressi compiuti nella prima parte di stagione. L’incontro promette equilibrio e intensità, con entrambe le formazioni motivate a conquistare punti preziosi.

Ascoli e Pineto: stato di forma e caratteristiche a confronto

Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento con obiettivi differenti ma una notevole determinazione. L’Ascoli, guidato da Mister Viali, arriva da una serie positiva di cinque risultati utili tra campionato e coppa. La squadra marchigiana ha evidenziato una solidità difensiva sorprendente: nessun gol subito nelle ultime cinque partite e una difesa ben organizzata, grazie anche alle prestazioni del portiere Viviano, che ha mantenuto la porta inviolata per 450 minuti consecutivi.

3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 gare ufficiali

7 gol segnati e 0 subiti

70% di clean sheet nelle ultime 10 gare casalinghe

In attacco, spiccano le prestazioni del trequartista Eric Botteghin e del regista Michele Collocolo, che garantiscono equilibrio e qualità nella manovra.

Il Pineto, invece, si trova al secondo campionato tra i professionisti e punta a consolidare la propria presenza in categoria. La formazione abruzzese, guidata da Amaolo, mostra una certa alternanza nei risultati:

2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 gare

7 reti realizzate e 5 subite

Solo una vittoria in trasferta nelle ultime 8 uscite

L’attacco poggia sulle qualità del centravanti Cristian Njambe, già autore di 3 gol in 4 partite, ma la difesa rimane il punto debole, con 5 reti concesse nelle ultime 5 partite.

Precedenti e dati statistici rilevanti tra le due squadre

Analizzando i precedenti tra le due formazioni, sorprende il vantaggio del Pineto, che ha ottenuto 2 successi su 2 negli ultimi incroci, seppur in contesti differenti quanto a rosa e categoria. Tuttavia, il trend recente premia nettamente l’Ascoli, che ha costruito una difesa tra le più solide del girone e si affida a un approccio tattico attento, con una media di soli 0,6 gol subiti a partita.

Ultimi 5 incontri Ascoli Pineto Vittorie 3 2 Pareggi 2 2 Gol segnati 7 7 Gol subiti 0 5

Nei match casalinghi dell’Ascoli si registra una tendenza all’Under 2.5 e al “No Gol”, segno di partite poco spettacolari ma molto efficaci dal punto di vista difensivo.

Analisi e pronostico per Ascoli-Pineto: motivazioni e chiavi tattiche

L’analisi delle statistiche e delle dinamiche di gioco suggerisce che la gara vedrà i padroni di casa favoriti. L’Ascoli, con il suo modulo 4-2-3-1, punta su solidità ed equilibrio, privilegiando la fase di contenimento e le ripartenze sugli esterni. I bianconeri segnano in media 1,6 gol a partita, mentre la difesa concede pochissimo, fattore determinante per il successo nelle gare interne.

5 clean sheet consecutivi per Viviano

Media gol subiti: 0,6 a partita

Pineto con 20% di clean sheet da inizio stagione

Il Pineto, pur mostrando vivacità in avanti grazie a Njambe, rischia di soffrire la solidità difensiva dei marchigiani, specie in trasferta dove i numeri sono meno confortanti. Il fattore campo e la fiducia del gruppo bianconero indirizzano il pronostico verso un successo interno con pochi gol.

In sintesi, Ascoli e Pineto si affrontano in una sfida che promette intensità ma, secondo le analisi, dovrebbe vedere i marchigiani prevalere grazie alla solidità difensiva e al rendimento casalingo. Per chi volesse seguire l’evento, è possibile consultare i principali siti di scommesse sportive autorizzati. Rimani sempre aggiornato sulle analisi delle partite con i nostri approfondimenti e scopri tutti i dettagli dei prossimi incontri!