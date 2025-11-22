Pronostico Arsenal-Tottenham: analisi e consigli Premier League

Il derby del Nord di Londra tra Arsenal e Tottenham è da sempre uno degli eventi più attesi della Premier League. L’edizione del 23 novembre 2025, in programma all’Emirates Stadium, promette di regalare emozioni e confermare la storica rivalità tra le due squadre. L’incontro, valido per il 12° turno di campionato, vedrà affrontarsi due formazioni in momenti di forma differenti ma accomunate dall’obiettivo di accumulare punti pesanti nella corsa alla vetta. Ecco l’analisi della situazione delle squadre, i dati rilevanti e il pronostico per questa sfida imperdibile.
Arsenal e Tottenham: forma e condizioni a confronto
Entrambe le squadre giungono a questa sfida con alle spalle risultati che raccontano molto sul loro percorso stagionale. L’Arsenal, guidato da Mikel Arteta, ha dimostrato una straordinaria solidità difensiva e una notevole costanza nei risultati. Nelle ultime cinque partite, i Gunners hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio:
- Sunderland 2-2 Arsenal
- Slavia Praha 0-3 Arsenal
- Burnley 0-2 Arsenal
- Arsenal 2-0 Brighton
- Arsenal 1-0 Crystal Palace
In queste gare, spiccano ben quattro clean sheet consecutivi e una media di due gol realizzati a partita. La difesa, con la guida di D. Rice e il recupero di Gabriel Magalhães, è il punto di forza della squadra, che riesce a mantenere compattezza anche in assenza di alcuni titolari chiave come Gabriel Jesus, Kai Havertz e Martin Ødegaard.
Il Tottenham, invece, mostra un andamento più altalenante. La formazione di Postecoglou alterna prestazioni convincenti a momenti di fragilità, soprattutto a livello difensivo. I risultati recenti includono:
- Tottenham 2-2 Manchester United
- Tottenham 4-0 FC Copenhagen
- Tottenham 0-1 Chelsea
- Newcastle 2-0 Tottenham
- Everton 0-3 Tottenham
Nonostante il potenziale offensivo, il Tottenham soffre per le assenze pesanti in mediana e in trequarti, come Bissouma, Kulusevski e Maddison. Tuttavia, la squadra riesce spesso a segnare in trasferta e mantiene una certa pericolosità sulle corsie laterali con giocatori come Pedro Porro e Pape Matar Sarr.
Precedenti e dati statistici del derby del Nord di Londra
I confronti diretti tra Arsenal e Tottenham sono storicamente ricchi di gol e colpi di scena. Analizzando le ultime sfide:
- Over 2,5 reti si è verificato in tre degli ultimi quattro derby
- Nel settembre 2023 il match è terminato 2-2
- Arsenal ha vinto 3-2 in trasferta e 2-1 in casa nelle ultime stagioni
Questa tendenza conferma l’equilibrio e la spettacolarità della sfida. I Gunners hanno dimostrato di sapere sfruttare il fattore campo, ma anche gli Spurs sono abituati a trovare la via del gol nelle partite di cartello. Le ultime gare contro avversari europei, come la vittoria dell’Arsenal per 3-0 sullo Slavia Praga e il successo del Tottenham contro il Copenhagen, sottolineano la qualità offensiva di entrambe le formazioni.
Analisi e motivazione del pronostico per Arsenal-Tottenham
L’analisi della forma recente e delle assenze suggerisce una leggera preferenza per i padroni di casa. L’Arsenal appare più organizzato e solido, sia in difesa che in fase di costruzione. La squadra di Arteta ha dimostrato una notevole capacità di adattarsi alle difficoltà, mantenendo alta la concentrazione e concedendo pochissime occasioni agli avversari. Nonostante qualche defezione tra i titolari, l’impianto di gioco resta efficace, grazie anche all’apporto dei giocatori subentrati come Fábio Vieira e all’intensità collettiva.
Il Tottenham, pur contando su elementi di talento e su buoni risultati fuori casa, paga le tante assenze e una certa discontinuità, soprattutto in fase difensiva. La squadra di Postecoglou cerca spesso il pressing alto e la velocità sulle fasce, ma rischia di scoprirsi contro un avversario solido come l’Arsenal. Considerando questi elementi, il pronostico più indicato per il derby è la doppia chance a favore dell’Arsenal (vittoria o pareggio), con una previsione di partita equilibrata e con pochi gol complessivi, vista la tendenza recente delle due squadre.
La sfida tra Arsenal e Tottenham si prospetta combattuta e di grande interesse per tutti gli appassionati di calcio. L’analisi dei dati e dello stato di forma premia leggermente i Gunners, forti di una difesa affidabile e di una maggiore continuità. Gli appassionati potranno seguire il match e, se interessati, trovare le opzioni di scommessa sui principali portali online dedicati. Segui i nostri approfondimenti per non perderti tutte le analisi e le novità sui pronostici delle grandi sfide di Premier League!