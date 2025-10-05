Pronostico Altamura-Potenza: analisi, dati e aspettative Serie C

L’incontro tra Altamura e Potenza, valido per l’ottava giornata del Campionato di Serie C – Girone C, si terrà domenica 5 ottobre 2025 presso lo stadio Tonino D’Angelo di Altamura, con inizio fissato alle ore 17:30. La sfida mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma entrambe desiderose di ottenere punti preziosi per il rispettivo cammino stagionale.

Forma recente e motivazioni delle due squadre

La stagione in corso vede il Potenza in una posizione di classifica incoraggiante: i rossoblù hanno raccolto 11 punti e presentano un bilancio di 12 gol segnati e 10 subiti, dimostrando una certa vivacità offensiva ma anche qualche fragilità in fase difensiva. L’obiettivo dichiarato sembra essere la qualificazione ai playoff, traguardo ritenuto alla portata dato l’equilibrio che regna nella parte alta della classifica.

Dall’altra parte, l’Altamura affronta il suo secondo anno consecutivo in Serie C con l’intenzione di consolidare la propria presenza nella categoria. Attualmente i biancorossi puntano ad allontanarsi dalla zona retrocessione e una vittoria li porterebbe a quota 10 punti, garantendo maggiore tranquillità. Il gruppo appare motivato a sfruttare il fattore campo e la spinta dei propri tifosi per centrare un risultato importante.

Risultati recenti e andamento delle ultime gare

I risultati ottenuti nelle ultime cinque partite forniscono un quadro chiaro dello stato di forma delle due compagini:

Altamura : Altamura-Cavese (2-1) Atalanta U23-Altamura (0-0) Altamura-Trapani (1-1) Monopoli-Altamura (1-1) Latina-Altamura (0-0)

: Potenza : Casertana-Potenza (3-2) Potenza-Crotone (3-3) Potenza-Picerno (2-0) Siracusa-Potenza (2-1) Potenza-Atalanta U23 (1-0)

:

Da questi risultati emerge una certa solidità dell’Altamura, che spesso riesce a limitare i danni e a raccogliere punti anche contro avversari quotati. Al contrario, il Potenza alterna prove convincenti a qualche scivolone, ma resta comunque una delle formazioni più prolifiche in attacco del girone.

Precedenti e dati rilevanti per l’analisi

Analizzando i dati disponibili e i precedenti tra le due squadre, si nota come gli incontri siano spesso equilibrati e decisi da episodi. L’Altamura tende a costruire la propria partita sulla compattezza difensiva e la capacità di sfruttare le occasioni create, mentre il Potenza fa leva su un attacco ben orchestrato e la presenza di giocatori in grado di cambiare il corso del match, come Gianluca D’Auria, spesso tra i protagonisti in zona gol.

Anche la scelta degli undici titolari da parte dei tecnici potrebbe incidere sull’andamento della gara. Per il Potenza, il modulo 4-3-3 garantisce equilibrio tra i reparti, mentre l’Altamura potrebbe affidarsi alla compattezza difensiva e al gioco sulle fasce.

Pronostico e aspettative sulla sfida

Alla luce del cammino recente e dei dati raccolti, il pronostico degli esperti vede una partita aperta a diversi scenari. Il Potenza parte leggermente favorito grazie all’attuale posizione in classifica e alla maggiore capacità realizzativa, ma l’Altamura ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà avversari più quotati, soprattutto tra le mura amiche.

La gara potrebbe essere caratterizzata da fasi di equilibrio, con entrambe le squadre intenzionate a non scoprirsi troppo nelle prime battute. Tuttavia, la presenza di giocatori abili come D’Auria lascia spazio all’ipotesi che il match possa sbloccarsi grazie a una giocata individuale. Gli appassionati potranno seguire il confronto anche tramite lo streaming, opzione sempre più apprezzata dagli spettatori.

In conclusione, Altamura e Potenza si preparano a dare vita a una sfida intensa e ricca di spunti, con punti preziosi in palio per entrambe. Gli appassionati interessati a seguire l’evento potranno farlo tramite i principali servizi di streaming dedicati alla Serie C. Rimani aggiornato con le nostre analisi e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!