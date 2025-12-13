Pronostico Agazzanese-Bobbiese: analisi e sfide in Eccellenza

La 17esima e ultima giornata del girone d’andata del campionato di Eccellenza si apre sabato 13 dicembre con tre anticipi. Tra questi spicca il derby piacentino tra Agazzanese e Bobbiese, in programma sul campo dell’Agazzano alle ore 15. Il turno rappresenta un crocevia importante per le ambizioni delle squadre coinvolte, in particolare per quelle che puntano alla promozione e sperano l’anno prossimo di disputare il derby con il Piacenza, qualora la formazione biancorossa riesca a salire in Serie C.

Le squadre piacentine tra ambizioni e rivalità accese

Il campionato di Eccellenza vede la presenza di cinque formazioni piacentine, almeno quattro delle quali stanno lottando nella parte alta della classifica e coltivano sogni di promozione. La corsa al vertice è particolarmente serrata e vede protagonisti il Nibbiano Valtidone, guidato dal presidente Valter Alberici, e la reggiana Vianese. Il duello tra queste due squadre non si limita al campo di gioco, ma si estende anche al mercato: la Vianese ha recentemente tesserato l’attaccante Pierluigi Cappelluzzo (29 anni), mentre il Nibbiano, alle prese con una rosa ridotta per via di alcuni infortuni, ha risposto ingaggiando il centrocampista Lorenzo Ranelli, anch’egli 29enne. Entrambi i nuovi acquisti potrebbero debuttare già nella prossima giornata, rispettivamente nelle trasferte contro Zola Predosa (per il Nibbiano) e Rolo (per la Vianese), due confronti complicati che potrebbero incidere in maniera decisiva sulla classifica.

Classifica, numeri e precedenti: la fotografia del girone

L’attuale classifica del girone d’andata offre uno scenario molto equilibrato. Il Nibbiano si trova in cima con un percorso quasi perfetto: ha ottenuto 12 vittorie e 4 pareggi, vantando sia il miglior attacco (35 gol realizzati) sia la miglior difesa (solo 2 reti subite). La Vianese segue a ruota con 13 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, a testimonianza di una stagione fin qui di alto livello. Da segnalare che il Nibbiano ha già avuto la meglio nello scontro diretto con la Vianese, un dato che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica promozione. Alle spalle del duo di testa inseguono il Pontenure (35 punti), che ospiterà l’Arcetana, Agazzano (34 punti) e il Fiorenzuola (33 punti), reduce da diversi episodi sfortunati e impegnato nel derby con il Salsomaggiore. Ecco una tabella riassuntiva:

Questi dati sottolineano l’equilibrio e la competitività del torneo, dove ogni partita può cambiare gli equilibri.

Analisi e pronostico sui match chiave della giornata

La giornata si preannuncia densa di spunti di interesse, soprattutto per quanto riguarda le sfide che vedono impegnate le prime della classe. In particolare, il derby tra Agazzanese e Bobbiese sembra pendere a favore dei padroni di casa, sulla carta superiori e motivati dalla corsa promozione. Tuttavia, la storia dei derby insegna che l’orgoglio e la necessità di punti possono stravolgere ogni previsione: la Bobbiese, data per sfavorita, potrebbe sorprendere grazie al desiderio di riscatto. Lo stesso discorso vale per le trasferte di Nibbiano a Zola Predosa e della Vianese a Rolo: entrambe le gare sono insidiose e potrebbero riservare delle sorprese, specie considerando i recenti cambiamenti nelle rose dovuti ai nuovi innesti. Nonostante ciò, la maggiore solidità e continuità del Nibbiano lo rende leggermente favorito, mentre la Vianese dovrà dimostrare di saper integrare rapidamente il nuovo attaccante. In sintesi, i bookmaker tendono a privilegiare le squadre di vertice, ma la cautela resta d’obbligo in un campionato così equilibrato.

La 17esima giornata di Eccellenza promette emozioni e potenziali colpi di scena, in particolare nei match che vedono coinvolte le squadre piacentine. Per chi desidera scommettere, è possibile farlo presso i principali operatori online autorizzati, sempre con responsabilità. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!