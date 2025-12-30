Pronostici Virtus-Olimpia e Valencia-Partizan in Eurolega

La 19ª giornata della Eurolega di basket si avvicina, portando con sé incontri ad alta tensione e grandi aspettative per gli appassionati. Tra le partite più attese spicca il derby tutto italiano tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, in programma il 2 gennaio. Nel frattempo, il 29 dicembre, il Valencia affronta il Partizan in un match che promette emozioni e analisi interessanti sullo stato di forma delle squadre coinvolte. In questo articolo, analizziamo il contesto, i dati e le previsioni principali di questi incontri di Eurolega.

Virtus Bologna e Olimpia Milano: il derby italiano in Eurolega

La Virtus Bologna e l’Olimpia Milano si preparano a disputare una delle sfide più sentite del basket europeo. Il match, che si terrà il 2 gennaio alla Segafredo Arena, rappresenta non solo una tappa fondamentale per la classifica, ma anche un confronto tra due delle realtà più solide del panorama cestistico italiano. La Virtus Bologna si presenta con un bilancio di 9 vittorie e 9 sconfitte, forte di un rendimento particolarmente positivo tra le mura amiche: in Eurolega il record casalingo è di 6 successi su 8 partite, nonostante le ultime due siano terminate con una sconfitta, tra cui una combattutissima gara contro l’Olympiakos. Tuttavia, la squadra dovrà valutare le condizioni della sua stella Edwards, recentemente infortunato, una possibile incognita che potrebbe influenzare la prestazione.

L'Olimpia Milano arriva con lo stesso bilancio (9-9), ma con due sconfitte consecutive in Europa.

La squadra guidata da Peppe Poeta ha recentemente subito due stop: 72-87 contro il Fenerbahce e 92-99 contro la formazione di Dubai. Nonostante ciò, i meneghini restano in corsa per la zona play-in e potranno contare sull’esperienza dei propri leader tecnici nei momenti cruciali della partita.

Dati e precedenti tra Virtus Bologna e Olimpia Milano

Le statistiche recenti raccontano di una rivalità equilibrata ma leggermente a favore della Virtus Bologna. Negli ultimi dieci scontri diretti, le “V-Nere” hanno prevalso in sei occasioni contro quattro successi dell’Olimpia Milano. Tuttavia, l’ultimo confronto, avvenuto il 14 dicembre al Forum, ha visto la vittoria della squadra meneghina per 74-63. Anche in Supercoppa, a settembre, l’Olimpia si era imposta all’overtime sul campo della Virtus. Questi risultati recenti dimostrano quanto il derby sia spesso combattuto e deciso da dettagli tecnici e psicologici.

Data Vincitrice Punteggio 14/12 (Campionato) Olimpia Milano 74-63 09/23 (Supercoppa) Olimpia Milano All’overtime Ultimi 10 incontri Virtus 6 – Olimpia 4 —

Valencia-Partizan: analisi della forma e delle aspettative

Il Valencia Basket si presenta alla sfida contro il Partizan con grande fiducia, sostenuta da una serie positiva di risultati: quattro vittorie nelle ultime cinque gare di Eurolega. Il club spagnolo mostra equilibrio tra attacco e difesa, riuscendo spesso a gestire il ritmo della partita e ad imporsi soprattutto tra le mura amiche. La coesione del gruppo e la capacità di sfruttare il fattore campo rendono il Valencia una delle formazioni più ostiche della competizione.

La difesa spagnola limita frequentemente gli avversari.

Dall’altra parte, il Partizan Nis Belgrade vive un momento complicato. La squadra serba è reduce da diverse sconfitte consecutive e da una posizione di classifica non brillante. Nonostante ciò, mantiene una certa solidità difensiva e la capacità di sorprendere, specialmente fuori casa. Tuttavia, cambi recenti sulla panchina e alcune prestazioni sotto le aspettative lasciano spazio a dubbi sull’effettiva capacità di invertire la rotta proprio contro un Valencia in grande forma.

Pronostico dei bookmaker: fattore campo e stato di forma

Analizzando le informazioni disponibili, i bookmaker tendono a considerare favorite le squadre che possono contare su una maggiore continuità di rendimento e sul supporto del pubblico di casa. Per il derby tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, il fattore campo della Segafredo Arena e la storica solidità della Virtus giocano un ruolo centrale nelle valutazioni, anche se l’incertezza dovuta all’assenza di Edwards rappresenta una variabile importante. Nel confronto tra Valencia e Partizan, invece, il buono stato di forma degli spagnoli e la loro recente striscia di successi portano gli esperti a considerare il Valencia leggermente favorito rispetto agli avversari serbi, ancora alla ricerca della migliore condizione.

In conclusione, la 19ª giornata di Eurolega si prospetta ricca di sfide avvincenti e di equilibrio, con il derby italiano e la sfida tra Valencia e Partizan tra i match più attesi.