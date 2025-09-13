Pronostici Verona-Cremonese: analisi, precedenti e news

Lunedì 15 settembre 2025, alle ore 18:30, si accenderanno i riflettori dello Stadio Marcantonio Bentegodi per la sfida tra Hellas Verona e Cremonese, valida per la terza giornata della Serie A 2025/2026. Un incontro dall’alto tasso di tensione e aspettative, con entrambe le squadre intenzionate a dare un segnale importante in questo avvio di stagione. Da una parte, i padroni di casa sono chiamati a riscattare un inizio incerto davanti ai propri tifosi; dall’altra, gli ospiti arrivano forti di un sorprendente entusiasmo.

Due squadre in cerca di conferme e riscatto: analisi del momento

L’inizio di stagione ha visto percorsi molto diversi per Hellas Verona e Cremonese. I gialloblù, guidati da Paolo Zanetti, sono ancora a caccia della prima vittoria, dopo aver rimediato una sconfitta e un pareggio nei primi due turni. Il clima in città resta comunque vivace: la campagna abbonamenti ha superato le 13.000 tessere, segnale di una tifoseria sempre vicina alla squadra, ma ora è necessario rispondere anche sul campo. L’assenza di Nicolas Valentini pesa sulla retroguardia, mentre il nuovo acquisto Jean-Daniel Akpa-Akpro potrebbe esordire a partita in corso, regalando nuove soluzioni a centrocampo. Da sottolineare anche l’arrivo di Gagliardini, pronto a dare il proprio contributo dalla panchina.

Verona : ancora senza vittorie in campionato

: ancora senza vittorie in campionato Grande entusiasmo tra i tifosi, con oltre 13.000 abbonamenti

In attacco la coppia Sarr-Giovane cerca la prima gioia

cerca la prima gioia Assenza di Valentini in difesa, Akpa-Akpro atteso al debutto

La Cremonese ha invece iniziato la stagione nel migliore dei modi, con due vittorie consecutive, tra cui il prestigioso successo contro il Milan. La squadra di Davide Nicola si presenta al Bentegodi con una grande fiducia nei propri mezzi, alimentata anche dal colpo di mercato Jamie Vardy, pronto a dare spettacolo. L’attacco vede protagonisti Sanabria e Vazquez, con la squadra che punta su ritmo e intensità. La presenza di ben 1.200 tifosi ospiti testimonia l’entusiasmo che si respira attorno ai grigiorossi.

Cremonese : due vittorie su due in campionato

: due vittorie su due in campionato Gruppo compatto e motivato, guidato dalla classe di Vazquez

Possibile debutto di Vardy a partita in corso

a partita in corso Supporto massiccio dei tifosi ospiti

Precedenti e dati storici tra Verona e Cremonese

La sfida tra Verona e Cremonese vanta una lunga tradizione, con ben 61 confronti ufficiali nella storia delle due società. Il bilancio pende leggermente verso i veneti, che hanno ottenuto 24 vittorie contro le 17 della Cremonese, mentre i pareggi sono stati 20. L’ultimo precedente, giocato in casa dei grigiorossi, si è concluso sull’1-1, segno di un equilibrio spesso riscontrato in questa sfida. I dati testimoniano dunque una rivalità accesa e partite spesso combattute fino all’ultimo minuto, senza un vero e proprio dominatore storico.

Totale precedenti Vittorie Verona Vittorie Cremonese Pareggi 61 24 17 20

Questo storico suggerisce che, nonostante il buon momento della Cremonese, il Bentegodi rimane campo insidioso e la tradizione può avere un peso anche nella partita di lunedì.

Il pronostico: una gara aperta tra entusiasmo e necessità di punti

I bookmaker tendono a vedere leggermente favorita la Verona, soprattutto per il fattore campo e la necessità di riscattare un avvio poco brillante. Tuttavia, la Cremonese arriva sulle ali dell’entusiasmo e con un gruppo solido, convinto di poter continuare la propria striscia positiva. Si prospetta una gara molto combattuta, in cui entrambe le squadre dovranno trovare il giusto equilibrio tra solidità difensiva e voglia di attaccare.

Verona deve sfruttare il supporto del pubblico per dare continuità al progetto di Zanetti

deve sfruttare il supporto del pubblico per dare continuità al progetto di Cremonese punta sull’organizzazione tattica e sulla freschezza delle nuove leve

punta sull’organizzazione tattica e sulla freschezza delle nuove leve Grande attesa per i possibili debutti di Akpa-Akpro e Vardy , che potrebbero cambiare l’inerzia del match nei minuti finali

e , che potrebbero cambiare l’inerzia del match nei minuti finali Non si esclude una partita ricca di reti, considerando la propensione offensiva di entrambe le squadre

Il rischio di un risultato a sorpresa è alto, anche per l’equilibrio storico tra le due formazioni. La partita potrebbe dunque regalare emozioni fino al triplice fischio, mantenendo i tifosi con il fiato sospeso.

In conclusione, Hellas Verona e Cremonese si presentano all’appuntamento con motivazioni forti e la voglia di dimostrare il proprio valore in questa prima fase della Serie A. Sarà una sfida intensa, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. Gli appassionati potranno seguire la gara su DAZN, per non perdere nemmeno un istante di questa avvincente sfida. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!