Pronostici US Open: Sinner-Shapovalov e focus su Paolini-Vondrousova

La US Open 2025 entra nel vivo e propone una giornata ricca di match di grande interesse sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Tra i protagonisti attesi in campo sabato 30 agosto, spiccano l’azzurro Jannik Sinner, impegnato contro il canadese Denis Shapovalov, e la numero uno d’Italia Jasmine Paolini che sfiderà la vincitrice di Wimbledon Marketa Vondrousova. Non mancano le sfide di rilievo anche tra i doppi, con la coppia tutta italiana Bolelli/Vavassori pronta a inaugurare il proprio cammino. Vediamo insieme il contesto degli incontri principali e le aspettative della giornata.

Uno sguardo alla forma degli atleti protagonisti agli US Open

Il torneo di New York sta mostrando un livello di competizione elevato, con alcuni big che confermano le attese e altri atleti pronti a sorprendere. Jannik Sinner, numero uno del mondo, ha superato agilmente l’ostacolo Popyrin nel secondo turno, dimostrando solidità e concentrazione. Il suo percorso, però, si fa più impegnativo: ad attenderlo c’è il canadese Shapovalov, reduce da una vittoria in quattro set contro Royer e desideroso di riscattare una stagione altalenante. Il match si preannuncia interessante anche per valutare la condizione mentale e fisica di entrambi i giocatori in un contesto dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Tra le donne, Jasmine Paolini dovrà affrontare una delle tenniste più in forma del circuito, la ceca Vondrousova, fresca vincitrice a Wimbledon. Dopo il successo su Iva Jovic, la tennista italiana è chiamata a un salto di qualità, consapevole della necessità di evitare cali di concentrazione e alzare il livello della propria prestazione. Il tabellone femminile, inoltre, propone altri incontri di rilievo, come quello tra Rybakina e Raducanu, e la sfida tra Pegula e Azarenka.

Dati, precedenti e risultati da tenere d’occhio

I precedenti tra Sinner e Shapovalov sono pochi ma significativi. I due si sono affrontati una sola volta a livello ATP, agli Australian Open del 2021: in quell’occasione, il canadese si è imposto al quinto set, contro un Sinner ancora in fase di crescita. Da allora, il percorso dell’italiano è stato costellato di successi, fino a raggiungere la vetta del ranking. Shapovalov, invece, ha vissuto alti e bassi, con una recente vittoria a Los Cabos ma anche qualche battuta d’arresto, come la sconfitta a Cincinnati contro Nardi. Nel percorso verso il match contro Sinner, il canadese ha avuto la meglio su Royer dopo una battaglia di quasi 3 ore e 40 minuti.

Sinner ha vinto l’ultimo match senza perdere set.

ha vinto l’ultimo match senza perdere set. Shapovalov ha mostrato tenacia ma anche qualche incertezza nei turni precedenti.

ha mostrato tenacia ma anche qualche incertezza nei turni precedenti. Nel femminile, Paolini e Vondrousova si incontrano in un momento cruciale del torneo, con la ceca che parte favorita per esperienza e risultati recenti.

Pronostico e aspettative dei bookmaker sull’evento

L’attenzione dei bookmaker si concentra principalmente sull’incontro tra Sinner e Shapovalov. La solidità mostrata dall’italiano nelle ultime uscite, unita al miglioramento costante del suo gioco, lo rende il principale favorito per l’accesso al prossimo turno. Gli esperti sottolineano la necessità per Sinner di mantenere alta la percentuale di prime palle e di non concedere troppo spazio all’estro del canadese, capace di accelerazioni improvvise. Tuttavia, la differenza di continuità e di rendimento stagionale sembra pendere dalla parte del numero uno al mondo.

Per quanto riguarda le altre sfide, la presenza di grandi nomi come Alcaraz, atteso da Darderi, e Djokovic, impegnato contro Norrie, suscita grande curiosità. Nel doppio, la coppia italiana Bolelli/Vavassori inizia la sua avventura con l’obiettivo di migliorare il risultato della passata stagione e di difendere la posizione in ottica ATP Finals.

Il pronostico principale vede Sinner favorito su Shapovalov grazie alla maggiore solidità.

favorito su grazie alla maggiore solidità. Nel femminile, Vondrousova parte avanti su Paolini , ma l’azzurra ha dimostrato di poter sorprendere.

parte avanti su , ma l’azzurra ha dimostrato di poter sorprendere. Nel doppio, la coppia Bolelli/Vavassori mira a un percorso lungo nel torneo.

La giornata di US Open si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, con tanti protagonisti pronti a giocarsi le proprie carte nella corsa al titolo. Chi desidera seguire le partite e partecipare ai giochi a pronostico può farlo tramite i portali dedicati, previa registrazione. Le analisi degli esperti suggeriscono di tenere d’occhio le sfide di Sinner e Paolini, senza sottovalutare le sorprese che questo torneo sa sempre regalare. Consulta i nostri approfondimenti per rimanere aggiornato e non perderti le analisi dettagliate delle prossime giornate!