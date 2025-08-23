Pronostici US Open: analisi e focus sui big al primo turno

Il 24 agosto 2025 prende il via la quarta e ultima prova stagionale dello Slam: gli US Open di Flushing Meadows a New York. Gli appassionati di tennis avranno modo di seguire numerose sfide di primo turno, tra cui spiccano match come Medvedev-Bonzi, Djokovic-Tien, Darderi-Hijikata, Nardi-Machac, Nava-Fritz, Shelton-Buse e Aiava-Paolini. In questo approfondimento analizziamo il contesto, la forma dei partecipanti, i dati salienti e i pronostici dei bookmaker per questa giornata d’esordio agli US Open 2025.

US Open 2025: una giornata ricca di incontri di alto livello

Il torneo di Flushing Meadows rappresenta sempre un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Dal 24 agosto al 7 settembre 2025, i migliori tennisti del mondo si sfidano sui campi in cemento americani. La giornata inaugurale vede protagoniste alcune delle stelle più attese, come Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Ben Shelton, così come giovani promesse e outsider desiderosi di sorprendere.

Djokovic, reduce da una semifinale a Wimbledon, torna in campo dopo alcune settimane di pausa.

Medvedev cerca riscatto dopo risultati altalenanti nei tornei di preparazione.

Fritz e Shelton arrivano da ottimi risultati nei Masters 1000 nordamericani.

Tra le donne, occhi puntati su Jasmine Paolini, finalista a Cincinnati, impegnata contro Destanee Aiava.

La varietà di stili, le diverse condizioni di forma e i percorsi d’avvicinamento rendono ogni incontro imprevedibile e aperto a possibili colpi di scena.

Analisi della forma dei protagonisti: chi arriva meglio agli US Open?

La condizione degli atleti è un elemento chiave nelle previsioni dei match del primo turno:

Novak Djokovic ha riposato dopo Wimbledon, ma ha mantenuto la forma giocando nel doppio misto e allenandosi con grandi nomi come Zverev. Il serbo, numero 7 del mondo, affronterà il giovane americano Learner Tien, reduce da buoni risultati nei tornei statunitensi sul cemento.

Daniil Medvedev, attualmente numero 13, ha vissuto un periodo difficile: eliminazioni precoci nei Masters di Toronto e Cincinnati e uscita prematura anche a Wimbledon. Il suo avversario, il francese Benjamin Bonzi, ha invece raggiunto gli ottavi a Cincinnati, mostrando una discreta solidità.

Taylor Fritz, dopo la finale di Toronto e buone prestazioni a Cincinnati, si presenta come uno degli uomini da battere. Emilio Nava, invece, ha mostrato segnali di crescita ma parte sfavorito.

Ben Shelton arriva galvanizzato dalla vittoria al Masters 1000 di Toronto, mentre Ignacio Buse ha conquistato l'accesso al tabellone principale superando tre turni di qualificazione.

In campo femminile, Jasmine Paolini ha ritrovato fiducia a Cincinnati, mentre Destanee Aiava è arrivata al main draw dopo un percorso combattuto nelle qualificazioni.

Tra chi cerca conferme e chi vuole sorprendere, la giornata promette spettacolo e grande equilibrio in diversi incontri.

Dati, precedenti e statistiche: cosa ci dicono i numeri

I dati storici e i recenti risultati dei protagonisti possono offrire spunti utili per comprendere meglio le dinamiche degli incontri:

Match Ranking ATP/WTA Ultimi Risultati Djokovic-Tien 7 vs 48 Semifinale a Wimbledon (Djokovic); ottavi a Toronto (Tien) Medvedev-Bonzi 13 vs 51 Eliminazioni precoci per Medvedev; ottavi a Cincinnati (Bonzi) Nava-Fritz 101 vs 4 Terzo turno a Toronto per Nava; finale a Toronto per Fritz Shelton-Buse 6 vs 136 Vittoria a Toronto (Shelton); qualificazioni superate (Buse) Aiava-Paolini 168 vs 8 Qualificazioni superate (Aiava); finale a Cincinnati (Paolini)

Nel caso di Nardi-Machac e Darderi-Hijikata, le statistiche sottolineano una leggera superiorità, almeno sulla carta, degli atleti meglio posizionati nel ranking. Tuttavia, il tennis spesso regala sorprese, specie nei primi turni di uno Slam.

Pronostici e indicazioni degli esperti per la giornata

I pronostici dei principali bookmaker sono generalmente orientati verso i favoriti, ma non mancano match che potrebbero riservare insidie:

Djokovic e Fritz sono considerati nettamente favoriti nei rispettivi match contro Tien e Nava. L'esperienza e la qualità tecnica sembrano dalla loro parte.

Medvedev, nonostante il periodo difficile, mantiene i favori del pronostico contro Bonzi, ma dovrà evitare cali di concentrazione.

Shelton parte favorito contro Buse, anche per la fiducia derivante dai successi recenti.

Nel tabellone femminile, Paolini gode dei favori degli esperti contro Aiava, con l'obiettivo di confermare quanto di buono visto nelle ultime settimane.

Per quanto riguarda Darderi-Hijikata e Nardi-Machac, i pronostici premiano rispettivamente l'azzurro Darderi e il ceco Machac, ma entrambi dovranno mantenere alta la concentrazione per evitare brutte sorprese.

La prima giornata degli US Open 2025 si preannuncia quindi all’insegna delle grandi sfide e delle possibili conferme da parte dei favoriti, senza escludere la possibilità di risultati inattesi.

In conclusione, il debutto agli US Open 2025 offre un programma ricchissimo per gli appassionati di tennis, con molti incontri da non perdere sia in campo maschile che femminile. Tutte le partite potranno essere seguite in chiaro su SuperTennis e sui canali Sky Sport, anche in streaming su SuperTenniX, SkyGo e NOW TV. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!