Home | Pronostici Turchia-Bulgaria e Bosnia-Romania: analisi e focus

Le qualificazioni al Mondiale 2026 entrano nel vivo e il prossimo sabato offre due appuntamenti di grande interesse: Turchia-Bulgaria e Bosnia-Romania. A partire dalle 18:00, le squadre proveranno a conquistare punti decisivi in vista dei playoff. Analizziamo insieme contesto, forma dei partecipanti, precedenti e i pronostici dei bookmaker per queste sfide che promettono emozioni.

La Turchia di Montella cerca il pass definitivo per i playoff

La Turchia, guidata da Vincenzo Montella, si trova a un passo dalla qualificazione ai playoff per il Mondiale 2026. La partita contro la Bulgaria, in programma sabato alle 18:00, rappresenta una occasione fondamentale per ottenere la certezza aritmetica del passaggio alla fase successiva. I turchi hanno finora dimostrato solidità e una buona organizzazione di gioco, come confermato dai risultati ottenuti nelle precedenti giornate. Nonostante la squadra abbia ancora una gara da disputare in casa della Spagna, la differenza reti favorevole agli iberici rende praticamente impossibile il sorpasso in classifica. Per questo motivo, l’obiettivo della Turchia è chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi e poi concentrarsi sui futuri incroci dei playoff.

Turchia quasi certa dei playoff

quasi certa dei playoff Un successo sabato darebbe la matematica certezza

Squadra solida e ben organizzata sotto la guida di Montella

Bulgaria in difficoltà: numeri e forma preoccupanti

Al contrario, la Bulgaria vive un periodo particolarmente difficile. Dopo quattro giornate, la nazionale bulgara non ha ancora conquistato punti e ha segnato un solo gol, subendone ben 16. La mancanza di risultati e la scarsa efficacia offensiva hanno reso questo girone di qualificazione una semplice esperienza, priva di reali ambizioni di passaggio del turno. La rosa bulgara, priva di nomi di spicco e con una difesa fragile, parte nettamente sfavorita anche in questa trasferta.

Zero punti in classifica dopo quattro turni

Solo un gol realizzato e sedici subiti

Squadra priva di ambizioni concrete

Bosnia e Romania si giocano tutto: il fattore campo potrebbe essere decisivo

La seconda partita di spicco della giornata vede opposte Bosnia e Romania, in programma sempre sabato ma alle 20:45. La Bosnia gode di un vantaggio di tre punti a due giornate dalla fine e sogna di chiudere il discorso playoff già in questo turno. La motivazione è alta, anche perché nel match d’andata gli uomini di casa si sono imposti per 1-0 in trasferta, mettendo la Romania in una posizione scomoda. Il fattore campo, storicamente determinante nei precedenti tra le due nazionali, potrebbe risultare decisivo anche stavolta: quasi sempre, chi ha giocato davanti ai propri tifosi ha portato a casa la vittoria.

Bosnia con tre punti di vantaggio sulla Romania Precedenti favorevoli alla formazione di casa Motivazione alta dopo la vittoria dell’andata

Dati e precedenti: equilibrio e qualche sorpresa

Analizzando i dati storici, emerge che nel confronto tra Bosnia e Romania il fattore campo ha spesso indirizzato l’esito della partita. Solamente in una occasione recente, nel 2022, la Romania è riuscita a imporsi in trasferta. Nel resto degli incontri, la squadra ospitante ha ottenuto il successo. Anche per quanto riguarda Turchia-Bulgaria, il divario tra le due formazioni in termini di risultati e prestazioni è evidente: la Turchia parte con i favori del pronostico, mentre la Bulgaria cerca soprattutto di limitare i danni.

Partita Ultimi confronti Risultato più recente Bosnia–Romania Prevalenza di vittorie casalinghe Romania-Bosnia 0-1 Turchia–Bulgaria Netto dominio Turchia Bulgaria con 0 punti

Pronostici dei bookmaker: Turchia e Bosnia favorite per la vittoria

Secondo le analisi dei bookmaker, la Turchia è largamente favorita contro la Bulgaria. La solidità della squadra di Montella e le difficoltà degli avversari suggeriscono un match a senso unico, probabilmente con la Turchia capace di mantenere la propria porta inviolata. Per quanto riguarda Bosnia-Romania, le previsioni sono più equilibrate, ma il vantaggio del fattore campo e la posta in palio potrebbero dare alla Bosnia una marcia in più. Si prospetta una partita combattuta, con poche reti e possibili episodi nervosi, come ammonizioni o espulsioni, vista la tensione legata all’importanza della posta in palio.

Turchia favorita per il successo e per non subire gol

favorita per il successo e per non subire gol Bosnia con lievi vantaggi grazie al fattore campo

con lievi vantaggi grazie al fattore campo Gara combattuta tra Bosnia e Romania, attesa con poche reti

Le partite di Turchia-Bulgaria e Bosnia-Romania rappresentano due snodi fondamentali nella corsa ai playoff per il Mondiale 2026. La Turchia, nettamente favorita, ha l’occasione di chiudere i giochi, mentre la Bosnia proverà a sfruttare il pubblico di casa contro una Romania che non può più sbagliare. Per seguire le partite in diretta, è possibile collegarsi a UEFA TV o ai canali Sky Sport.

Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!