Pronostici Super League rugby: Hull KR e Wigan Warriors in volata

Il rush finale della Super League di rugby si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena. Con solo due giornate rimanenti nella stagione 2025, la corsa ai playoff entra nel vivo: sette squadre lottano per sei posti disponibili, con la vetta della classifica e le ultime posizioni ancora tutte da definire. Gli incontri decisivi coinvolgono squadre storiche come Hull KR, Wigan Warriors, Leigh Leopards, Leeds Rhinos, St Helens, Hull FC e Wakefield Trinity. Ecco l’analisi approfondita del contesto, dei dati e delle previsioni sui possibili scenari dei playoff.
Sette squadre per sei posti: la lotta per i playoff si infiamma
La stagione regolare della Super League si avvicina alla conclusione con un equilibrio mai visto. Al momento restano in corsa per i playoff ben sette squadre, ma solo sei accederanno alla fase successiva. In particolare, Hull KR guida la classifica e si trova a un passo da un traguardo storico: basta una vittoria nelle due gare rimanenti contro Wakefield Trinity e Warrington Wolves per assicurarsi il primato. In caso di due sconfitte, però, il destino dei Robins dipenderà dai risultati dei Wigan Warriors, impegnati contro Castleford Tigers e Leeds Rhinos. La differenza punti, attualmente favorevole a Hull KR, potrebbe risultare decisiva.
- Hull KR: guida la classifica, una vittoria per la certezza della vetta.
- Wigan Warriors: inseguono con due partite abbordabili, ma devono recuperare una sostanziale differenza punti.
- Leeds Rhinos e Leigh Leopards: impegnate in una serrata lotta per il secondo e terzo posto.
- St Helens: cerca di approfittare di eventuali passi falsi delle rivali.
- Hull FC e Wakefield Trinity: si contendono l’ultimo posto disponibile.
La tensione è alle stelle, soprattutto tra le tifoserie di Hull FC e Wakefield Trinity, che si giocano l’accesso ai playoff negli ultimi 160 minuti della stagione.
Dati, precedenti e scenari possibili: chi accederà ai playoff?
Analizzando i dati disponibili e i precedenti recenti, emergono alcuni elementi chiave:
- Hull KR può vantare una stagione straordinaria, impreziosita dal successo in Challenge Cup e da una posizione di vertice mai raggiunta prima nella storia del club.
- Wigan Warriors sono reduci da una serie di vittorie convincenti e, se dovessero vincere entrambe le ultime partite, potrebbero insidiare la leadership di Hull KR.
- Leeds Rhinos sono a soli due punti dai Wigan Warriors e potrebbero approfittare di eventuali passi falsi, specie nello scontro diretto con i Warriors stessi.
- Leigh Leopards devono vincere entrambe le partite e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi per salire al secondo posto.
- St Helens potrebbe approfittare di eventuali sconfitte delle squadre davanti per scalare posizioni.
- Wakefield Trinity e Hull FC sono separate da un solo punto e si giocano tutto nelle ultime due giornate.
|Squadra
|Punti
|Partite rimanenti
|Obiettivo
|Hull KR
|1°
|Wakefield Trinity, Warrington Wolves
|Confermare il primato
|Wigan Warriors
|2°
|Castleford Tigers, Leeds Rhinos
|Insidiare la vetta
|Leeds Rhinos
|3°
|Catalans Dragons, Wigan Warriors
|Secondo posto
|Leigh Leopards
|4°
|St Helens, Huddersfield
|Entrare tra le prime tre
|St Helens
|5°
|Leigh Leopards, Castleford Tigers
|Scalare posizioni
|Wakefield Trinity
|6°
|Wigan Warriors, Salford Red Devils
|Difendere l’ultimo posto playoff
|Hull FC
|7°
|Warrington Wolves, Catalans Dragons
|Sorpassare Wakefield Trinity
Il calendario degli ultimi due turni sarà quindi determinante: ogni vittoria o sconfitta può ribaltare le posizioni in classifica e cambiare il destino delle squadre coinvolte.
Pronostico e analisi dei bookmaker: chi saranno le qualificate?
Secondo le analisi degli esperti, Hull KR parte favorita per chiudere la stagione al primo posto, grazie al vantaggio acquisito e alla solidità mostrata durante tutto l’anno. I Wigan Warriors rimangono la principale candidata a insidiare la vetta, dipendendo però sia dai propri risultati sia da quelli dei rivali. La lotta per il secondo posto vede coinvolte anche Leeds Rhinos e Leigh Leopards, con scontri diretti che saranno decisivi.
- La situazione più incerta riguarda l’ultimo posto disponibile: Wakefield Trinity è in leggero vantaggio su Hull FC, ma tutto dipenderà dagli esiti degli ultimi incontri.
- Le motivazioni e la tenuta mentale delle squadre in queste fasi calde della stagione saranno probabilmente il fattore determinante.
Nonostante le proiezioni, la Super League ci ha abituato a sorprese e colpi di scena: la matematica lascia ancora aperte molte possibilità e i giochi sono tutt’altro che chiusi.
La corsa ai playoff della Super League di rugby si preannuncia dunque spettacolare fino all’ultimo minuto. Le squadre dovranno giocarsi ogni carta disponibile per raggiungere i propri obiettivi, tra tensioni e speranze. Gli appassionati potranno seguire tutte le partite in diretta su Sky Sports, con la possibilità di vedere ogni sviluppo decisivo. Segui tutte le ultime analisi e pronostici su Sport.it per non perderti nemmeno un dettaglio di questa avvincente volata finale!