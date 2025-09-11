Pronostici Super League rugby: Hull KR e Wigan Warriors in volata

Il rush finale della Super League di rugby si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena. Con solo due giornate rimanenti nella stagione 2025, la corsa ai playoff entra nel vivo: sette squadre lottano per sei posti disponibili, con la vetta della classifica e le ultime posizioni ancora tutte da definire. Gli incontri decisivi coinvolgono squadre storiche come Hull KR, Wigan Warriors, Leigh Leopards, Leeds Rhinos, St Helens, Hull FC e Wakefield Trinity. Ecco l’analisi approfondita del contesto, dei dati e delle previsioni sui possibili scenari dei playoff.

Sette squadre per sei posti: la lotta per i playoff si infiamma

La stagione regolare della Super League si avvicina alla conclusione con un equilibrio mai visto. Al momento restano in corsa per i playoff ben sette squadre, ma solo sei accederanno alla fase successiva. In particolare, Hull KR guida la classifica e si trova a un passo da un traguardo storico: basta una vittoria nelle due gare rimanenti contro Wakefield Trinity e Warrington Wolves per assicurarsi il primato. In caso di due sconfitte, però, il destino dei Robins dipenderà dai risultati dei Wigan Warriors, impegnati contro Castleford Tigers e Leeds Rhinos. La differenza punti, attualmente favorevole a Hull KR, potrebbe risultare decisiva.

Hull KR : guida la classifica, una vittoria per la certezza della vetta.

: guida la classifica, una vittoria per la certezza della vetta. Wigan Warriors : inseguono con due partite abbordabili, ma devono recuperare una sostanziale differenza punti.

: inseguono con due partite abbordabili, ma devono recuperare una sostanziale differenza punti. Leeds Rhinos e Leigh Leopards : impegnate in una serrata lotta per il secondo e terzo posto.

e : impegnate in una serrata lotta per il secondo e terzo posto. St Helens : cerca di approfittare di eventuali passi falsi delle rivali.

: cerca di approfittare di eventuali passi falsi delle rivali. Hull FC e Wakefield Trinity: si contendono l’ultimo posto disponibile.

La tensione è alle stelle, soprattutto tra le tifoserie di Hull FC e Wakefield Trinity, che si giocano l’accesso ai playoff negli ultimi 160 minuti della stagione.

Dati, precedenti e scenari possibili: chi accederà ai playoff?

Analizzando i dati disponibili e i precedenti recenti, emergono alcuni elementi chiave:

Hull KR può vantare una stagione straordinaria, impreziosita dal successo in Challenge Cup e da una posizione di vertice mai raggiunta prima nella storia del club.

può vantare una stagione straordinaria, impreziosita dal successo in e da una posizione di vertice mai raggiunta prima nella storia del club. Wigan Warriors sono reduci da una serie di vittorie convincenti e, se dovessero vincere entrambe le ultime partite, potrebbero insidiare la leadership di Hull KR .

sono reduci da una serie di vittorie convincenti e, se dovessero vincere entrambe le ultime partite, potrebbero insidiare la leadership di . Leeds Rhinos sono a soli due punti dai Wigan Warriors e potrebbero approfittare di eventuali passi falsi, specie nello scontro diretto con i Warriors stessi.

sono a soli due punti dai e potrebbero approfittare di eventuali passi falsi, specie nello scontro diretto con i stessi. Leigh Leopards devono vincere entrambe le partite e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi per salire al secondo posto.

devono vincere entrambe le partite e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi per salire al secondo posto. St Helens potrebbe approfittare di eventuali sconfitte delle squadre davanti per scalare posizioni.

potrebbe approfittare di eventuali sconfitte delle squadre davanti per scalare posizioni. Wakefield Trinity e Hull FC sono separate da un solo punto e si giocano tutto nelle ultime due giornate.

Squadra Punti Partite rimanenti Obiettivo Hull KR 1° Wakefield Trinity, Warrington Wolves Confermare il primato Wigan Warriors 2° Castleford Tigers, Leeds Rhinos Insidiare la vetta Leeds Rhinos 3° Catalans Dragons, Wigan Warriors Secondo posto Leigh Leopards 4° St Helens, Huddersfield Entrare tra le prime tre St Helens 5° Leigh Leopards, Castleford Tigers Scalare posizioni Wakefield Trinity 6° Wigan Warriors, Salford Red Devils Difendere l’ultimo posto playoff Hull FC 7° Warrington Wolves, Catalans Dragons Sorpassare Wakefield Trinity

Il calendario degli ultimi due turni sarà quindi determinante: ogni vittoria o sconfitta può ribaltare le posizioni in classifica e cambiare il destino delle squadre coinvolte.

Pronostico e analisi dei bookmaker: chi saranno le qualificate?

Secondo le analisi degli esperti, Hull KR parte favorita per chiudere la stagione al primo posto, grazie al vantaggio acquisito e alla solidità mostrata durante tutto l’anno. I Wigan Warriors rimangono la principale candidata a insidiare la vetta, dipendendo però sia dai propri risultati sia da quelli dei rivali. La lotta per il secondo posto vede coinvolte anche Leeds Rhinos e Leigh Leopards, con scontri diretti che saranno decisivi.

La situazione più incerta riguarda l’ultimo posto disponibile: Wakefield Trinity è in leggero vantaggio su Hull FC , ma tutto dipenderà dagli esiti degli ultimi incontri.

è in leggero vantaggio su , ma tutto dipenderà dagli esiti degli ultimi incontri. Le motivazioni e la tenuta mentale delle squadre in queste fasi calde della stagione saranno probabilmente il fattore determinante.

Nonostante le proiezioni, la Super League ci ha abituato a sorprese e colpi di scena: la matematica lascia ancora aperte molte possibilità e i giochi sono tutt’altro che chiusi.

La corsa ai playoff della Super League di rugby si preannuncia dunque spettacolare fino all’ultimo minuto. Le squadre dovranno giocarsi ogni carta disponibile per raggiungere i propri obiettivi, tra tensioni e speranze. Gli appassionati potranno seguire tutte le partite in diretta su Sky Sports, con la possibilità di vedere ogni sviluppo decisivo. Segui tutte le ultime analisi e pronostici su Sport.it per non perderti nemmeno un dettaglio di questa avvincente volata finale!