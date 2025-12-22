Pronostici Sudafrica-Angola e Mali-Zambia: analisi Coppa d’Africa

Coppa d’Africa 2024 entra nel vivo con le attese sfide tra Sudafrica e Angola, e tra Mali e Zambia. Le gare, rispettivamente in programma lunedì alle 18:00 e alle 15:00, rappresentano già un crocevia importante nella fase a gironi. Al centro dell’attenzione non solo le ambizioni delle nazionali, ma anche le aspettative di chi segue il torneo per comprendere meglio tendenze e possibili sviluppi delle partite.

Le condizioni delle squadre tra ambizioni e necessità di riscatto

Il Sudafrica, reduce da un ottimo percorso nella precedente edizione della Coppa d’Africa – conclusasi con un sorprendente terzo posto – si presenta a questa edizione con solide certezze e una rosa per lo più composta da giocatori che militano nei principali club nazionali, come Mamelodi Sundowns e Orlando Pirates. Un elemento di rilievo è Lyle Foster, attaccante in forza al Burnley in Premier League, segno di una squadra che può contare su atleti di talento anche all’estero. L’organizzazione tattica e la rapidità nei contropiedi sono i punti di forza degli uomini guidati dal ct belga Hugo Broos, che cercano conferme dopo la brillante qualificazione ai Mondiali nordamericani.

La difesa sudafricana si è distinta nell’ultima fase a eliminazione diretta subendo un solo gol.

La maggior parte dei giocatori ha familiarità con il calcio locale, elemento che favorisce l’intesa di squadra.

L’Angola, invece, arriva alla manifestazione dopo un percorso altalenante: il quarto posto nelle qualificazioni mondiali ha ridimensionato le aspettative, anche se il successo nel girone di qualificazione a questa Coppa d’Africa ha dato nuovo entusiasmo. Il ct Patrice Baumelle può contare su alcune conoscenze del calcio europeo, come Nzola (Pisa), Luvumbo (Cagliari), Nteka (Rayo Vallecano), Gaspar (Lecce) e Modesto (Udinese). Questa presenza internazionale potrebbe rivelarsi un fattore decisivo, soprattutto nei momenti di maggiore pressione.

Mali e Zambia: tradizione contro voglia di rivalsa

Il Mali affronta la fase a gironi forte di una tradizione solida nella competizione continentale. Finalista nel 1972 e costantemente protagonista nelle ultime edizioni, la selezione allenata da Tom Saintfiet mira almeno ai quarti di finale. Il punto di forza è a centrocampo, dove spicca Bissouma del Tottenham, nonostante non sia al meglio della condizione fisica. In attacco, le speranze sono affidate a Sinayoko (Brest), Doumbia (Auxerre) e Nene (Fenerbahçe), mentre il centrocampo può contare sulla qualità di Lassana Coulibaly (Lecce). L’obiettivo è lasciarsi alle spalle il deludente terzo posto nelle qualificazioni mondiali e confermare la crescita vista nel torneo continentale.

Il Mali ha raggiunto gli ottavi di finale nelle ultime due edizioni.

La rosa combina esperienza internazionale e giovani emergenti.

Lo Zambia, invece, cerca di ritrovare lo smalto che l’aveva portato allo storico trionfo del 2012. Nelle ultime edizioni, però, i Chipolopolo non sono riusciti a superare la fase a gironi e hanno chiuso al quarto posto il girone di qualificazione mondiale. Il giocatore simbolo è l’attaccante Patson Daka (Leicester), che ha segnato tre reti durante la campagna di qualificazione. La nazionale zambiana, tuttavia, dovrà dimostrare di poter competere ad alti livelli per ambire al passaggio del turno.

I precedenti e i dati che contano in Coppa d’Africa

Analizzando i precedenti delle squadre coinvolte:

Squadra Piazzamento ultima Coppa d’Africa Miglior risultato storico Sudafrica 3° posto Vittoria (1996) Angola Assente o fase a gironi Quarti di finale (2008, 2010) Mali Ottavi di finale Finale (1972) Zambia Fase a gironi Vittoria (2012)

Il Sudafrica ha mostrato una crescita costante nelle ultime edizioni.

ha mostrato una crescita costante nelle ultime edizioni. Il Mali può vantare una maggiore costanza nei risultati rispetto alle avversarie.

può vantare una maggiore costanza nei risultati rispetto alle avversarie. Angola e Zambia puntano a sorprendere dopo recenti delusioni.

Pronostico dei bookmaker e analisi delle aspettative

Osservando la forma recente e i valori delle rose, le previsioni degli addetti ai lavori vedono favorite Sudafrica e Mali nei rispettivi incontri. Il Sudafrica appare più solido e organizzato rispetto all’Angola, anche se la presenza di diversi giocatori angolani nei campionati europei potrebbe essere un’incognita. Il Mali invece sembra nettamente superiore allo Zambia, sia per tradizione sia per la qualità dei singoli, con una rosa che fa ben sperare per un cammino lungo nella competizione.

Nel pronostico Sudafrica-Angola , i sudafricani sono leggermente favoriti per compattezza e organizzazione tattica.

, i sudafricani sono leggermente favoriti per compattezza e organizzazione tattica. Per Mali-Zambia, le attese sono rivolte alle Aquile, che possono contare su maggiore esperienza e una rosa più profonda.

Entrambe le partite, tuttavia, potrebbero riservare sorprese, come spesso accade in Coppa d’Africa, dove la motivazione e la forma del momento possono ribaltare i pronostici.

In conclusione, le sfide Sudafrica-Angola e Mali-Zambia rappresentano subito due incroci ad alta tensione nella fase a gironi della Coppa d’Africa, con squadre pronte a giocarsi non solo la qualificazione ma anche il prestigio. Chi desidera seguire le evoluzioni della competizione può farlo tramite i principali bookmaker e piattaforme specializzate. Scopri gli approfondimenti e resta sempre informato con le nostre analisi dettagliate sulle principali partite della Coppa d’Africa!