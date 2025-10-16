Pronostici Stella Rossa-Real Madrid e Virtus-ASVEL Eurolega 2025

La quinta giornata dell’Eurolega 2025/2026 di Basket si preannuncia ricca di emozioni, con due sfide di grande interesse: Stella Rossa-Real Madrid e Lyon Villeurbanne-Virtus Bologna. Venerdì 17 ottobre, le squadre scenderanno in campo rispettivamente alla Stark Arena di Belgrado e alla LDLC Arena di Lione, in cerca di punti preziosi per rafforzare la propria posizione in classifica. Analizziamo il contesto, la forma delle squadre, i dati chiave e le previsioni per questi due incontri di Eurolega.

Stella Rossa e Real Madrid a confronto: percorso e stato di forma

La Stella Rossa ha finalmente invertito la rotta dopo un avvio complicato in Eurolega, che l’aveva vista incassare due sconfitte consecutive: prima contro l’Olimpia Milano in casa e poi con il Bayern Monaco. L’arrivo in panchina di Tomislav Tomovic ha portato nuova linfa, permettendo ai serbi di conquistare due vittorie consecutive contro avversari di spessore come il Fenerbahce e lo Zalgiris Kaunas, grazie anche alle prestazioni di spicco di giocatori come Jordan Nwora. Il pubblico di Belgrado rappresenta, inoltre, una risorsa fondamentale, capace di infondere energia nei momenti decisivi della gara.

Dall’altra parte, il Real Madrid conferma la sua reputazione di squadra solida e organizzata. Dopo una sconfitta all’esordio contro la Virtus Bologna, la squadra guidata da Sergio Scariolo ha inanellato tre successi di fila, superando avversari come Olympiakos, ASVEL Lyon Villeurbanne e Partizan. Il Real si distingue per la profondità del roster e per la capacità di adattarsi alle diverse situazioni di gioco, alternando ritmo e controllo a seconda delle esigenze della partita.

Virtus Bologna in cerca di continuità contro Lyon Villeurbanne

Il percorso della Virtus Bologna in questa prima parte di Eurolega è stato caratterizzato da risultati alterni. Dopo il brillante debutto casalingo contro il Real Madrid, sono arrivate due battute d’arresto in trasferta, seguite però da una convincente vittoria contro il Monaco davanti al pubblico del PalaDozza. Il gruppo allenato da Dusko Ivanovic ha dimostrato una crescita progressiva, soprattutto in fase difensiva, e una buona capacità di adattamento alle diverse fasi di gioco.

Per l’ASVEL Lyon Villeurbanne, invece, il cammino si è rivelato più accidentato, con una sola vittoria nelle prime quattro giornate. La squadra di Pierric Poupet alterna lampi di qualità a momenti di difficoltà, soprattutto quando l’intensità e il ritmo calano. Il fattore campo, però, rappresenta un vantaggio non trascurabile, grazie al sostegno del pubblico francese.

Dati e precedenti rilevanti per le due sfide

Analizzando i dati delle ultime partite, emergono alcune tendenze interessanti:

Stella Rossa ha migliorato notevolmente la fase difensiva nelle ultime due gare, limitando gli avversari e trovando maggiore equilibrio tra attacco e difesa.

ha migliorato notevolmente la fase difensiva nelle ultime due gare, limitando gli avversari e trovando maggiore equilibrio tra attacco e difesa. Real Madrid si conferma come una delle squadre più costanti dell’Eurolega, grazie anche all’esperienza dei suoi giocatori chiave e alla profondità della rosa.

si conferma come una delle squadre più costanti dell’Eurolega, grazie anche all’esperienza dei suoi giocatori chiave e alla profondità della rosa. Virtus Bologna ha dimostrato di essere competitiva contro avversari di alto livello, mentre l’ASVEL tende a esprimersi meglio davanti al proprio pubblico.

Le ultime sfide hanno spesso visto partite combattute, con esiti incerti fino agli ultimi minuti. Ecco una sintesi dei risultati recenti:

Squadra Ultimi 2 Risultati Stella Rossa Vittoria vs Fenerbahce, Vittoria vs Zalgiris Kaunas Real Madrid Vittoria vs ASVEL, Vittoria vs Partizan Virtus Bologna Vittoria vs Monaco, Sconfitta vs Paris Basketball Lyon Villeurbanne Sconfitta vs Panathinaikos, Sconfitta vs Real Madrid

Pronostici e analisi dei bookmaker: quali scenari attendersi

L’analisi degli addetti ai lavori per Stella Rossa-Real Madrid prevede un match intenso, in cui il fattore esperienza e la solidità degli spagnoli potrebbero fare la differenza nei momenti chiave. La Stella Rossa punterà sulla fisicità e sull’entusiasmo del pubblico, ma il Real Madrid dispone di maggiore equilibrio e profondità tecnica, elementi che spesso indirizzano le partite di alto livello.

Nel confronto tra Lyon Villeurbanne e Virtus Bologna, i bookmaker sottolineano l’importanza del fattore campo per i francesi, ma anche la crescita costante degli italiani. La chiave tattica sarà la capacità della Virtus di gestire i ritmi e limitare le accelerazioni dell’ASVEL. La squadra bolognese, se riuscirà a mantenere alta l’intensità difensiva e a gestire i possessi con lucidità, potrà puntare a un risultato positivo anche in trasferta.

In conclusione, la quinta giornata di Eurolega propone due sfide dal grande fascino e dall’equilibrio incerto: sia Stella Rossa-Real Madrid che Lyon Villeurbanne-Virtus Bologna rappresentano banchi di prova importanti per tutte le squadre coinvolte. Per gli appassionati sarà possibile seguire gli incontri in diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW Tv, oltre che su Euroleague TV. Resta aggiornato con noi per tutte le analisi più approfondite e non perdere i prossimi pronostici sulle partite più attese dell’Eurolega!