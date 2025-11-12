Pronostici Slovacchia-Irlanda del Nord e Croazia-Far Oer: analisi

Le qualificazioni al Mondiale 2026 proseguono con due sfide cruciali in programma venerdì alle 20:45: Slovacchia-Irlanda del Nord e Croazia-Far Oer. Entrambe le partite rappresentano momenti decisivi per le rispettive nazionali, pronte a giocarsi le ultime carte per la qualificazione o per consolidare la propria posizione nel girone. Analizziamo il contesto e le probabilità di questi incontri, offrendo uno sguardo approfondito sulle formazioni, i precedenti e le aspettative degli esperti.

Slovacchia e Irlanda del Nord a confronto: obiettivi diversi, stessa determinazione

La partita tra Slovacchia e Irlanda del Nord, valevole per la quinta giornata delle qualificazioni, vede i padroni di casa inseguire la certezza almeno dei playoff, mentre gli ospiti cercano di onorare il loro percorso nonostante le difficoltà. La Slovacchia, con nove punti e appaiata alla Germania in classifica, ha mostrato una buona solidità difensiva e una maggiore qualità tecnica rispetto agli avversari. Dopo la sconfitta subita nel match d’andata, la squadra di casa ha motivazioni aggiuntive per imporsi davanti al proprio pubblico. D’altra parte, l’Irlanda del Nord deve fare i conti con alcune assenze pesanti, che ne complicano ulteriormente il cammino. L’incontro si preannuncia quindi equilibrato solo sulla carta, perché la voglia di rivalsa e la consapevolezza dell’importanza dei punti in palio potrebbero spingere la Slovacchia a una prestazione concreta e attenta.

Croazia-Far Oer: la capolista vicina al traguardo

Nel secondo match della serata, la Croazia ospita le sorprendenti Far Oer in una sfida che può valere la qualificazione matematica al prossimo Mondiale. I numeri parlano chiaro: venti gol segnati, solo uno subito e cinque vittorie su sei. La nazionale guidata da Modric si è distinta per organizzazione, esperienza e un’ottima tenuta difensiva, elementi che la rendono favorita assoluta per il successo. Le Far Oer, invece, stanno vivendo una campagna oltre le aspettative, trovandosi ancora in corsa per un posto nei playoff. Tuttavia, il divario tecnico e la pressione della posta in palio sembrano suggerire che la Croazia abbia tutte le carte in regola per chiudere il discorso qualificazione già in questa giornata, con una prova solida e attenta, capace di contenere le iniziative avversarie e sfruttare al massimo il proprio reparto offensivo.

Dati, statistiche e precedenti storici delle partite in programma

Analizzando i dati e i precedenti, emerge un quadro piuttosto eloquente per entrambe le sfide:

La Slovacchia ha vinto tre dei sei precedenti contro l’ Irlanda del Nord , con un solo pareggio e due sconfitte. Da segnalare la recente solidità difensiva: nelle ultime quattro partite casalinghe non ha subito reti.

ha vinto tre dei sei precedenti contro l’ , con un solo pareggio e due sconfitte. Da segnalare la recente solidità difensiva: nelle ultime quattro partite casalinghe non ha subito reti. La Croazia vanta una sequenza positiva di cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite di qualificazione, oltre ad aver segnato una media di oltre tre gol a partita. Le Far Oer si sono rivelate la sorpresa del girone, ma il confronto diretto con squadre di alto livello resta complicato.

Questi elementi statistici rafforzano la percezione di un vantaggio per le squadre di casa, favorite non solo per la qualità degli interpreti ma anche per la gestione delle pressioni in appuntamenti cruciali.

Analisi del pronostico: aspettative degli esperti e motivazioni

Gli esperti indicano la Slovacchia come favorita contro l’Irlanda del Nord, sia per la rosa più completa sia per la motivazione derivante dalla possibilità di ottenere la matematica certezza del playoff. La difesa solida e il fattore campo potrebbero risultare decisivi in un match che si preannuncia tattico e senza eccessivi rischi. L’Irlanda del Nord, penalizzata dalle assenze, sarà chiamata a una prova di orgoglio, ma la differenza tecnica sembra netta.

Nel caso di Croazia-Far Oer, il pronostico appare ancor più sbilanciato a favore dei padroni di casa. La squadra di Modric ha mostrato una regolarità impressionante e ha tutte le intenzioni di archiviare la qualificazione con un successo convincente. Le Far Oer proveranno a difendersi e a giocare sulle ripartenze, ma l’esperienza e il talento croato potrebbero far pendere la bilancia in modo netto. Si prevede una partita a senso unico, con la Croazia pronta a festeggiare davanti ai propri tifosi.

In conclusione, queste due partite rappresentano passaggi fondamentali verso la definizione del quadro delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Sia la Slovacchia che la Croazia possono sfruttare il fattore campo e la qualità della rosa per raggiungere i rispettivi obiettivi. Gli incontri saranno visibili in diretta su UEFA TV e Sky Sport. Non perderti gli approfondimenti, resta connesso per tutte le analisi e le ultime novità sulle qualificazioni!

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!