Pronostici Serie D: Desenzano e Palazzolo tra sogni e salvezza

La Serie D scalda i motori e si prepara a ripartire con due gironi che vedranno protagoniste ben quattro squadre bresciane. Domenica prenderà il via una stagione che si preannuncia combattuta, tra ambizioni di promozione e lotta per la salvezza. In particolare, nel girone D le aspettative sono alte per Desenzano e Pro Palazzolo, mentre nel girone B il Breno proverà a ritagliarsi un ruolo da outsider. Analizziamo il contesto e le prospettive delle formazioni coinvolte, considerando la forma, i precedenti e i pronostici degli addetti ai lavori.

Le bresciane tra sogni di gloria e obiettivi salvezza

Le quattro squadre bresciane impegnate in Serie D partono con obiettivi diversi ma con la consapevolezza di poter vivere una stagione senza eccessivi patemi. Nel girone D, il Desenzano si presenta con ambizioni importanti e sarà subito chiamato alla prova del nove sul campo del Piacenza. Al suo fianco, la Pro Palazzolo punta ai playoff, nonostante abbia dovuto ridimensionare le proprie aspettative rispetto alle passate stagioni. Nel girone B, il Breno si trova “isolato” rispetto alle altre bresciane ma ha già dimostrato nelle recenti uscite, come in Coppa Italia contro il Desenzano, di poter tenere testa anche alle squadre più quotate. Il Rovato Vertovese, neopromossa nel girone D, si candida a sorpresa positiva, forte di una rosa che appare superiore a molte avversarie dirette, soprattutto tra le squadre bolognesi e lombarde.

Desenzano e Pro Palazzolo : puntano in alto nel girone D

e : puntano in alto nel girone D Breno : cerca un campionato tranquillo nel girone B

: cerca un campionato tranquillo nel girone B Rovato Vertovese: outsider da tenere d’occhio

Precedenti e formazioni da tenere d’occhio nei due gironi

Nel girone B, non emerge una favorita assoluta, ma il terzetto composto da ChievoVerona, Milan Futuro e Pavia promette battaglia per il vertice. Attenzione anche alla Casatese Merate, protagonista di una seconda parte di stagione 2024/2025 di altissimo livello, e alla Caldiero retrocessa, che vorrà sicuramente riscattarsi. Tra le squadre bergamasche, il Villa Valle sembra la più attrezzata, mentre nella zona bassa si preannuncia un anno difficile per Scanzorosciate e Oltrepò. Nel girone D, invece, oltre a Desenzano e Pro Palazzolo, ci sono le ambiziose Piacenza e Pistoiese. La Correggese, neopromossa, ha investito molto sul mercato e potrebbe inserirsi nella corsa ai playoff.

Girone B Girone D ChievoVerona Piacenza Milan Futuro Desenzano Pavia Pistoiese Casatese Merate Pro Palazzolo Caldiero Correggese

Le previsioni degli esperti: chi lotterà per i vertici e chi per la salvezza

Gli addetti ai lavori hanno provato a stilare una griglia di partenza tenendo conto del valore delle rose e delle scelte di mercato estivo. Nel girone B, il Breno viene collocato tra le squadre di metà classifica, potenzialmente in grado di evitare la zona rossa e, in caso di partenza positiva, di inserirsi nella lotta per qualcosa di più prestigioso. Nel girone D, invece, il Desenzano figura tra le favorite alla promozione insieme a Piacenza e Pistoiese, mentre la Pro Palazzolo potrebbe essere la sorpresa della stagione, specie se riuscirà a mantenere equilibrio tra ambizioni e sostenibilità economica. Per il Rovato Vertovese l’obiettivo resta una salvezza tranquilla, ma la rosa permette di sognare qualcosa in più. Le squadre meno attrezzate, come Scanzorosciate e Trevigliese, rischiano di dover lottare fino all’ultima giornata per non retrocedere.

Favoriti: Desenzano , Piacenza , Pistoiese

, , Outsider: Pro Palazzolo , Casatese Merate , Correggese

, , Squadre in difficoltà: Scanzorosciate, Trevigliese, Oltrepò

La nuova stagione di Serie D promette sfide entusiasmanti e tante sorprese, con le squadre bresciane pronte a recitare un ruolo da protagoniste o quantomeno a garantirsi un campionato sereno. Gli appassionati potranno seguire da vicino tutte le evoluzioni del torneo, affidandosi ai principali siti e operatori del settore per rimanere sempre informati sulle analisi e le previsioni degli esperti.

