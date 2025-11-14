Pronostici Serie C volley femminile: Quarrata, Pescia e Pieve

Il campionato di Serie C di pallavolo femminile toscana entra nel vivo con la sesta giornata, in programma tra venerdì 14 e sabato 15 novembre. Le squadre di Bottegone, Pescia, Pieve e Blu Volley Quarrata affrontano sfide decisive, alla ricerca di punti fondamentali per risollevare la classifica e dare una svolta alla propria stagione. Analizziamo il contesto e i pronostici delle partite più attese del weekend.

La difficile rincorsa di Pescia e Bottegone: squadre in cerca di riscatto

Le formazioni di Pescia e Bottegone si trovano a dover affrontare un momento particolarmente delicato della stagione. Il Pescia, reduce da un debutto complicato come neopromossa, si presenta alla trasferta di Grosseto ancora a caccia dei primi punti. La squadra guidata da coach Spina ha mostrato segni di crescita, grazie anche a elementi come Valchierai e Fidanzi, e il set conquistato sul difficile campo di Valdarno fa ben sperare. L’avversaria di turno, Invicta Leonini Grosseto, si trova in una situazione simile e potrebbe rappresentare l’occasione giusta per sbloccarsi.

Pescia : squadra giovane, in crescita ma ancora senza vittorie

: squadra giovane, in crescita ma ancora senza vittorie Trasferta ostica a Grosseto contro un’altra formazione in difficoltà

contro un’altra formazione in difficoltà L’inserimento di Frediani e il ritorno di capitan Giannoni possono essere determinanti

Per il Bottegone, invece, la partita contro Calenzano rappresenta una delle poche occasioni di raccogliere punti in una stagione finora complessa. Dopo aver messo alle spalle avversarie come Porcari, Pietro Larghi e Valdarno, il gruppo guidato da Crisanaz punta a sfruttare le difficoltà di un Calenzano ancora in cerca di identità e reduce da tre sconfitte consecutive.

Bottegone : stagione complicata, ma chance concreta contro Calenzano

: stagione complicata, ma chance concreta contro Calenzano Calenzano rinnovato ma ancora poco rodato

Punti preziosi in palio per risalire la classifica

Blu Volley Quarrata e Pieve: tra ambizioni e necessità di punti

La Blu Volley Quarrata è attesa da una trasferta di alto livello contro la Cerretese, formazione neopromossa che nelle ultime 35 gare ha perso solo due volte. Il gruppo allenato da Guidi si presenta a questa sfida consapevole delle proprie qualità, forte di un nucleo ormai consolidato con giocatrici come Iacopini, Lupi e Bicci, e arricchito dall’innesto delle sorelle Romanelli e della banda Bartali. Dopo aver conquistato punti importanti contro formazioni come Bisonte, Grosseto e Chianti, le biancoblù cercano la consacrazione come outsider del campionato.

Blu Volley Quarrata : entusiasmo e mentalità vincente

: entusiasmo e mentalità vincente La sfida con Cerretese è la più difficile finora affrontata

è la più difficile finora affrontata Attenzione agli attacchi di Panelli e ai nuovi innesti

Anche la Pieve si trova di fronte a una gara cruciale contro La Bulletta, ultima in classifica. Dopo un avvio di stagione difficile, la squadra di Branduardi deve capitalizzare l’occasione, considerando che le prossime giornate saranno contro avversarie di livello superiore. Il morale delle pievarine sembra in crescita, soprattutto dopo la battaglia a Montevarchi, e la partita rappresenta un’opportunità per mettere punti in cascina e allontanarsi dalla zona calda.

Pieve : deve approfittare della sfida con l’ultima per risalire

: deve approfittare della sfida con l’ultima per risalire La Bulletta ha raccolto solo due set in cinque gare

ha raccolto solo due set in cinque gare Un successo darebbe fiducia in vista del derby con Bottegone

Precedenti, statistiche e motivazioni dei pronostici

Analizzando i precedenti e i dati di questa prima parte di stagione, si evidenzia come la maggior parte delle squadre in difficoltà abbia affrontato già le compagini più forti del girone, elemento che spiega in parte la posizione in classifica. Per Pescia e Bottegone, le partite contro avversarie dirette diventano quindi veri e propri scontri salvezza.

Squadra Punti attuali Ultime 5 partite Blu Volley Quarrata 8 3 vittorie, 2 sconfitte Pescia 0 5 sconfitte Bottegone 5 1 vittoria, 4 sconfitte Pieve – Avvio difficile, ultima vittoria al tie-break

I pronostici dei bookmaker, basandosi sulle prestazioni recenti e sulle rose a disposizione, vedono favorite squadre come Blu Volley Quarrata e Pieve nei rispettivi incontri, soprattutto per la qualità degli organici e la necessità di dare una svolta alla stagione. Tuttavia, le sorprese sono sempre possibili in un campionato equilibrato come la Serie C femminile, dove la motivazione e la voglia di riscatto possono fare la differenza.

La sesta giornata di Serie C di volley femminile toscana promette emozioni e partite combattute, con le squadre impegnate a lottare per punti determinanti nella corsa salvezza e nella rincorsa alle posizioni di vertice. Per gli appassionati delle analisi e dei pronostici sportivi, il weekend offre spunti interessanti da seguire. Vuoi rimanere aggiornato su altri eventi sportivi? Scopri gli ultimi pronostici nella nostra sezione dedicata!