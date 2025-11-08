Pronostici Serie C: Renate-Virtus Verona e Trapani-Picerno

Il calcio di Serie C regala sempre emozioni e colpi di scena, e la tredicesima giornata si annuncia particolarmente interessante con due sfide che mettono in palio punti preziosi sia per la zona playoff che per quella playout. Oggi, sabato 8 novembre 2025, alle ore 14:30, allo Stadio Mino Favini di Meda si gioca Renate-Virtus Verona, mentre al Polisportivo Provinciale di Trapani va in scena Trapani-Picerno. Entrambe le partite si preannunciano decisive per le ambizioni stagionali delle squadre coinvolte.

Renate e Virtus Verona: due squadre a caccia di riscatto

La sfida tra Renate e Virtus Verona si svolge in un momento cruciale della stagione per entrambe le formazioni. I padroni di casa, guidati da Luciano Foschi, sono al limite della zona playoff ma devono invertire una tendenza negativa che li vede senza successi da tre giornate. Il recente pareggio contro il Lumezzane non ha portato quella scossa necessaria, ma la squadra resta compatta e determinata a difendere la propria posizione in classifica. Dall’altra parte, la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco è reduce da una pesante sconfitta interna (0-3) contro il Trento, risultato che l’ha fatta scivolare in zona playout. La situazione, tuttavia, non è ancora compromessa: la classifica resta corta e un risultato positivo potrebbe rilanciare i veneti, che cercano una svolta per allontanarsi dai bassifondi.

Renate : attualmente in zona playoff, ma senza vittorie nelle ultime tre partite.

: attualmente in zona playoff, ma senza vittorie nelle ultime tre partite. Virtus Verona: sconfitta nell’ultimo turno, ora in zona playout.

La posta in palio è dunque altissima: una vittoria permetterebbe al Renate di consolidare le proprie ambizioni, mentre un successo dei veronesi riaprirebbe i giochi in chiave salvezza.

Trapani-Picerno: obiettivi diversi ma stessa voglia di punti

La partita tra Trapani e Picerno vede i siciliani in leggero vantaggio sia per condizione che per risultati recenti. La formazione di Salvatore Aronica occupa il dodicesimo posto con 14 punti e sogna un piazzamento playoff, distante solo due lunghezze. La vittoria ottenuta in trasferta contro il Crotone nell’ultimo turno ha dato fiducia a un gruppo che sembra in crescita. Al contrario, il Picerno è in piena crisi, reduce da quattro sconfitte consecutive interrotte soltanto dal pareggio casalingo contro la Cavese. I rossoblù, guidati da Valerio Bertotto, sono impegnati in una difficile lotta per evitare la retrocessione e cercano disperatamente punti per risalire la classifica.

Trapani : 14 punti, vittoria importante nell’ultima giornata, vicino alla zona playoff.

: 14 punti, vittoria importante nell’ultima giornata, vicino alla zona playoff. Picerno: 10 punti, una sola partita utile nelle ultime cinque, piena zona playout.

La partita si prospetta delicata, con i padroni di casa che vorranno sfruttare il fattore campo e la ritrovata fiducia per allungare in classifica, mentre gli ospiti devono dimostrare di poter invertire la rotta.

Precedenti e dati chiave: una Serie C ricca di equilibrio

Le statistiche recenti evidenziano come il Renate abbia sofferto nelle ultime gare, non trovando la via del successo, mentre la Virtus Verona ha subito un netto 0-3 interno nell’ultimo turno. Questo equilibrio si riflette anche in classifica: le due squadre sono distanziate da soli tre punti, a dimostrazione di quanto sia compatto il gruppo di metà classifica del girone A di Serie C.

Per quanto riguarda Trapani e Picerno, i precedenti più recenti vedono i siciliani in leggero vantaggio di forma, grazie alla vittoria in trasferta sul campo del Crotone, mentre il Picerno ha finalmente interrotto la serie negativa con un pareggio che potrebbe rappresentare il primo segnale di ripresa. In entrambi i casi, ogni partita può cambiare radicalmente gli scenari stagionali, data la brevità delle distanze in classifica.

Squadra Punti Ultima partita Renate — Pareggio con Lumezzane Virtus Verona — Sconfitta con Trento Trapani 14 Vittoria contro Crotone Picerno 10 Pareggio con Cavese

Analisi dei pronostici: favoriti i padroni di casa

I principali bookmaker ritengono le squadre di casa favorite in entrambe le sfide. Il Renate, nonostante il momento difficile, gode di maggiore fiducia rispetto alla Virtus Verona, anche per la solidità complessiva mostrata fino a questo punto della stagione. La motivazione di consolidare la zona playoff dovrebbe essere uno stimolo in più per i brianzoli.

Per Trapani-Picerno, la differenza di forma e di risultati recenti fa pendere l’ago della bilancia verso i siciliani, che con una vittoria potrebbero compiere un importante passo avanti in classifica. Il Picerno dovrà cercare di fare quadrato e sfruttare al meglio le poche occasioni a disposizione per sorprendere i padroni di casa. In entrambe le partite, la fame di punti sarà il motore principale e potrebbe regalarci novità inattese.

In conclusione, i due incontri di Serie C di oggi rappresentano un crocevia importante per le ambizioni di playoff e salvezza delle squadre coinvolte. Gli appassionati potranno seguire le partite in diretta sui canali di Sky Sport oppure tramite le piattaforme di streaming come SkyGo e NowTv. Non perdere l’occasione di restare aggiornato: consulta le nostre analisi e segui con attenzione l’evolversi delle sfide più avvincenti del campionato!