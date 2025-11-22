Pronostici Serie C: Monza-Cesena, Cosenza-Benevento e sfide chiave

Il 23 novembre 2025 si preannuncia ricco di emozioni con i match di Serie C che vedranno protagoniste squadre come Monza, Cesena, Cosenza, Benevento e molte altre. Le sfide in programma avranno un peso importante nella corsa playoff e nella definizione delle posizioni di vertice e di metà classifica. Analizziamo di seguito il contesto, la forma delle partecipanti, i dati salienti e le indicazioni dei principali pronostici, per offrire una panoramica chiara e dettagliata agli appassionati di calcio.

Il momento di forma delle principali protagoniste di giornata

Le squadre impegnate nei match della giornata stanno attraversando momenti di forma differenti, dando vita a scenari molto equilibrati e ricchi di spunti. Il Monza si distingue per una serie di cinque vittorie consecutive, dimostrando solidità difensiva e capacità realizzativa, soprattutto grazie a una rosa profonda e ben organizzata. Gli innesti di giocatori come Gagliardini e Castrovilli hanno garantito qualità nella gestione del possesso e nell’impostazione offensiva.

Cosenza arriva al big match con cinque risultati utili consecutivi, forte di un attacco prolifico e di una difesa ben organizzata che ha concesso pochissimo nelle ultime uscite.

arriva al big match con cinque risultati utili consecutivi, forte di un attacco prolifico e di una difesa ben organizzata che ha concesso pochissimo nelle ultime uscite. Benevento alterna prestazioni convincenti a cali di concentrazione, con un rendimento più incerto nelle gare esterne.

alterna prestazioni convincenti a cali di concentrazione, con un rendimento più incerto nelle gare esterne. Tra le squadre emergenti, Trento e Inter U23 mostrano una predisposizione a gare equilibrate e a basso punteggio, segnale di organizzazione tattica e attenzione alla fase difensiva.

e mostrano una predisposizione a gare equilibrate e a basso punteggio, segnale di organizzazione tattica e attenzione alla fase difensiva. Cavese e Atalanta II offrono invece un calcio più offensivo, con risultati spesso ricchi di gol e grande vivacità di gioco.

In generale, la tendenza comune vede molte squadre prediligere un approccio accorto, con un occhio di riguardo alla solidità difensiva e alla gestione dei ritmi, soprattutto nelle fasi iniziali e finali dei match.

Dati statistici e precedenti: un quadro di equilibrio e solidità

L’analisi dei dati recenti sottolinea l’equilibrio che contraddistingue la Serie C in questa fase della stagione. Molte partite degli ultimi turni si sono concluse con punteggi bassi, prevalenza di Under 2.5 e una spiccata attitudine delle squadre a mantenere la porta inviolata. Ad esempio:

Il Novara ha raccolto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque, subendo pochissimi gol e confermandosi tra le difese più solide.

ha raccolto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque, subendo pochissimi gol e confermandosi tra le difese più solide. Anche Lecco e Cittadella presentano statistiche che suggeriscono partite combattute ma con poche reti, sintomo di grande attenzione tattica.

e presentano statistiche che suggeriscono partite combattute ma con poche reti, sintomo di grande attenzione tattica. Sambenedettese e Pineto si sono rese protagoniste di risultati altalenanti, ma con una tendenza alla cautela e al controllo degli spazi.

Squadra Ultime 5 partite Gol fatti Gol subiti Monza 5V 10 2 Cesena 4V 1S 7 3 Cosenza 3V 2P 11 4 Benevento 2V 1P 2S 7 6 Trento 2V 3P 8 4

Il quadro dei precedenti conferma come il fattore campo possa essere determinante, ma non mancano sorprese e risultati a sorpresa, soprattutto quando la solidità difensiva viene meno nei momenti chiave.

Pronostici e analisi: tendenza verso la doppia chance e l’Under

L’orientamento dei principali bookmaker e analisti evidenzia una preferenza per scelte prudenti, come la doppia chance in favore delle squadre di casa o delle formazioni più in forma. Nella giornata in esame:

Il Monza viene favorito grazie all’ottimo momento casalingo, ma il Cesena rappresenta un avversario temibile in trasferta, suggerendo come scelta razionale la doppia chance “ Monza o pareggio ”.

viene favorito grazie all’ottimo momento casalingo, ma il rappresenta un avversario temibile in trasferta, suggerendo come scelta razionale la doppia chance “ ”. In Cosenza – Benevento , il fattore campo e la continuità dei calabresi fanno propendere per una doppia chance “ Cosenza o pareggio ”, con una propensione all’ Under 2.5 per via della solidità difensiva delle due squadre.

, il fattore campo e la continuità dei calabresi fanno propendere per una doppia chance “ ”, con una propensione all’ per via della solidità difensiva delle due squadre. Nei match equilibrati come Trento – Inter U23, Lecco – Cittadella e Novara – Renate si rafforza la tendenza verso pronostici da Under 2.5 e doppia chance in favore della squadra di casa o del pareggio.

Queste scelte riflettono il trend attuale della categoria, dove la differenza spesso la fanno episodi singoli o la capacità di gestire meglio le fasi di pressione. L’assenza di infortunati in molte rose garantisce maggiore stabilità e aumenta l’imprevedibilità dei risultati.

In conclusione, la giornata del 23 novembre in Serie C offre match dal grande equilibrio, dove solidità difensiva e tendenza alla cautela caratterizzano il panorama dei pronostici. Gli appassionati potranno seguire tutte le partite sui principali siti di scommesse e piattaforme dedicate, scegliendo tra le varie opzioni proposte. Consulta la nostra sezione dedicata ai pronostici per rimanere sempre aggiornato sulle analisi e i trend più interessanti delle competizioni!