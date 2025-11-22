Pronostici Serie C: Monza-Cesena, Cosenza-Benevento e sfide chiave

Il 23 novembre 2025 si preannuncia ricco di emozioni con i match di Serie C che vedranno protagoniste squadre come Monza, Cesena, Cosenza, Benevento e molte altre. Le sfide in programma avranno un peso importante nella corsa playoff e nella definizione delle posizioni di vertice e di metà classifica. Analizziamo di seguito il contesto, la forma delle partecipanti, i dati salienti e le indicazioni dei principali pronostici, per offrire una panoramica chiara e dettagliata agli appassionati di calcio.
Il momento di forma delle principali protagoniste di giornata
Le squadre impegnate nei match della giornata stanno attraversando momenti di forma differenti, dando vita a scenari molto equilibrati e ricchi di spunti. Il Monza si distingue per una serie di cinque vittorie consecutive, dimostrando solidità difensiva e capacità realizzativa, soprattutto grazie a una rosa profonda e ben organizzata. Gli innesti di giocatori come Gagliardini e Castrovilli hanno garantito qualità nella gestione del possesso e nell’impostazione offensiva.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
- Cosenza arriva al big match con cinque risultati utili consecutivi, forte di un attacco prolifico e di una difesa ben organizzata che ha concesso pochissimo nelle ultime uscite.
- Benevento alterna prestazioni convincenti a cali di concentrazione, con un rendimento più incerto nelle gare esterne.
- Tra le squadre emergenti, Trento e Inter U23 mostrano una predisposizione a gare equilibrate e a basso punteggio, segnale di organizzazione tattica e attenzione alla fase difensiva.
- Cavese e Atalanta II offrono invece un calcio più offensivo, con risultati spesso ricchi di gol e grande vivacità di gioco.
In generale, la tendenza comune vede molte squadre prediligere un approccio accorto, con un occhio di riguardo alla solidità difensiva e alla gestione dei ritmi, soprattutto nelle fasi iniziali e finali dei match.
Dati statistici e precedenti: un quadro di equilibrio e solidità
L’analisi dei dati recenti sottolinea l’equilibrio che contraddistingue la Serie C in questa fase della stagione. Molte partite degli ultimi turni si sono concluse con punteggi bassi, prevalenza di Under 2.5 e una spiccata attitudine delle squadre a mantenere la porta inviolata. Ad esempio:
- Il Novara ha raccolto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque, subendo pochissimi gol e confermandosi tra le difese più solide.
- Anche Lecco e Cittadella presentano statistiche che suggeriscono partite combattute ma con poche reti, sintomo di grande attenzione tattica.
- Sambenedettese e Pineto si sono rese protagoniste di risultati altalenanti, ma con una tendenza alla cautela e al controllo degli spazi.
|Squadra
|Ultime 5 partite
|Gol fatti
|Gol subiti
|Monza
|5V
|10
|2
|Cesena
|4V 1S
|7
|3
|Cosenza
|3V 2P
|11
|4
|Benevento
|2V 1P 2S
|7
|6
|Trento
|2V 3P
|8
|4
Il quadro dei precedenti conferma come il fattore campo possa essere determinante, ma non mancano sorprese e risultati a sorpresa, soprattutto quando la solidità difensiva viene meno nei momenti chiave.
Pronostici e analisi: tendenza verso la doppia chance e l’Under
L’orientamento dei principali bookmaker e analisti evidenzia una preferenza per scelte prudenti, come la doppia chance in favore delle squadre di casa o delle formazioni più in forma. Nella giornata in esame:
- Il Monza viene favorito grazie all’ottimo momento casalingo, ma il Cesena rappresenta un avversario temibile in trasferta, suggerendo come scelta razionale la doppia chance “Monza o pareggio”.
- In Cosenza – Benevento, il fattore campo e la continuità dei calabresi fanno propendere per una doppia chance “Cosenza o pareggio”, con una propensione all’Under 2.5 per via della solidità difensiva delle due squadre.
- Nei match equilibrati come Trento – Inter U23, Lecco – Cittadella e Novara – Renate si rafforza la tendenza verso pronostici da Under 2.5 e doppia chance in favore della squadra di casa o del pareggio.
Queste scelte riflettono il trend attuale della categoria, dove la differenza spesso la fanno episodi singoli o la capacità di gestire meglio le fasi di pressione. L’assenza di infortunati in molte rose garantisce maggiore stabilità e aumenta l’imprevedibilità dei risultati.
In conclusione, la giornata del 23 novembre in Serie C offre match dal grande equilibrio, dove solidità difensiva e tendenza alla cautela caratterizzano il panorama dei pronostici. Gli appassionati potranno seguire tutte le partite sui principali siti di scommesse e piattaforme dedicate, scegliendo tra le varie opzioni proposte. Consulta la nostra sezione dedicata ai pronostici per rimanere sempre aggiornato sulle analisi e i trend più interessanti delle competizioni!