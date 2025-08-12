Pronostici Serie C: le favorite di Barilari e possibili sorprese

L’inizio della nuova stagione di Serie C si avvicina e, come ogni anno, analisti e appassionati sono in cerca di indicazioni per provare a prevedere l’andamento dei campionati. In questo contesto, le parole di Enrico Barilari, allenatore con una lunga esperienza tra i professionisti, forniscono spunti preziosi per chi desidera comprendere meglio i meccanismi e le possibili sorprese della stagione 2024/25. Vediamo, attraverso la sua analisi, quali squadre potrebbero essere protagoniste e quali fattori potrebbero influenzare il destino dei vari gironi.

Il percorso e la visione di Enrico Barilari sulla Serie C

Enrico Barilari, allenatore protagonista delle ultime stagioni in Serie C e Serie D, ha raccontato il suo percorso professionale, sottolineando come la passione e la dedizione siano fondamentali per emergere nel mondo del calcio. Dopo anni trascorsi tra il lavoro di commerciante e la panchina, la svolta è arrivata con la chiamata del Sestri Levante. Qui Barilari ha vissuto esperienze significative, conquistando la promozione e lo Scudetto Dilettanti, oltre a una salvezza tranquilla nella categoria superiore. La sua esperienza lo porta a valutare con lucidità il contesto delle squadre, sottolineando come la continuità tecnica e societaria sia un elemento chiave per ottenere risultati importanti. Barilari evidenzia inoltre l’importanza della formazione nel settore giovanile, che oggi rappresenta una palestra fondamentale per affrontare i campionati professionistici, sempre più caratterizzati da una media d’età bassa e dalla valorizzazione dei giovani talenti.

Squadre favorite e possibili outsider nei tre gironi

L’analisi di Barilari si sofferma su ciascuno dei tre gironi della Serie C:

Nel Girone C , l’allenatore individua in Benevento , Crotone e Catania le squadre che, grazie a una gestione oculata e alla continuità nel progetto tecnico, possono ambire alle posizioni di vertice. Secondo lui, anche la Salernitana si candida tra le favorite, ma sono le prime tre ad aver colpito per la capacità di mantenere e migliorare l’impianto già competitivo. Da segnalare anche il Potenza , che con una campagna acquisti mirata potrebbe rappresentare la sorpresa del girone.

, l’allenatore individua in , e le squadre che, grazie a una gestione oculata e alla continuità nel progetto tecnico, possono ambire alle posizioni di vertice. Secondo lui, anche la si candida tra le favorite, ma sono le prime tre ad aver colpito per la capacità di mantenere e migliorare l’impianto già competitivo. Da segnalare anche il , che con una campagna acquisti mirata potrebbe rappresentare la sorpresa del girone. Nel Girone B , la lotta sembra ristretta ad Arezzo e Torres , due formazioni che partono con i favori del pronostico per la qualità della rosa e la solidità della loro organizzazione. Tuttavia, non sono escluse sorprese: squadre come Pineto e Vis Pesaro potrebbero inserirsi nella lotta se riuscissero a trovare la giusta continuità di risultati. Interessante anche il mercato del Campobasso , che potrebbe puntare a un campionato di alto profilo.

, la lotta sembra ristretta ad e , due formazioni che partono con i favori del pronostico per la qualità della rosa e la solidità della loro organizzazione. Tuttavia, non sono escluse sorprese: squadre come e potrebbero inserirsi nella lotta se riuscissero a trovare la giusta continuità di risultati. Interessante anche il mercato del , che potrebbe puntare a un campionato di alto profilo. Nel Girone A, l’attenzione è rivolta all’impatto della Inter U23, una novità che suscita curiosità tra gli addetti ai lavori. Le favorite, secondo Barilari, restano Brescia e Vicenza, mentre il Cittadella, appena retrocesso dalla Serie B, dovrà confermare la statistica che vede poche squadre riuscire a risalire immediatamente nella categoria superiore. Da notare infine come spesso le neopromosse riescano a sorprendere e a ottenere ottimi piazzamenti.

I protagonisti e i migliori colpi di mercato secondo Barilari

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il segno nella prossima Serie C, Barilari segnala il centrocampista Capomaggio, nuovo acquisto della Salernitana, definito come “formidabile” e ideale per il suo modo di intendere il calcio. Da tenere d’occhio anche Musso, approdato alla Torres dopo l’esperienza al Sorrento, considerato un vero professionista e destinato a integrarsi perfettamente nel nuovo contesto. Questi innesti, insieme alla conferma di elementi chiave nelle rose delle squadre favorite, potrebbero rappresentare la differenza nei momenti cruciali della stagione.

Pronostico sulle squadre da seguire nella stagione 2024/25

Alla luce dell’analisi di Barilari, il pronostico per la Serie C 2024/25 vede dunque favorite squadre con una gestione stabile e un progetto tecnico solido. La continuità e la capacità di valorizzare i giovani saranno elementi centrali per chi punta alla promozione. Nei tre gironi, Benevento, Crotone e Catania nel Girone C, Arezzo e Torres nel Girone B, Brescia e Vicenza nel Girone A sono le squadre su cui si concentrano le maggiori aspettative. Tuttavia, la storia della Serie C insegna che non mancano mai le sorprese e che anche le neopromosse o le squadre con meno pressione possono ritagliarsi uno spazio da protagoniste.

In conclusione, la nuova stagione di Serie C si preannuncia ricca di spunti e di possibili colpi di scena, con diversi club intenzionati a recitare un ruolo da protagonisti. Chi desidera seguire le evoluzioni del campionato e restare aggiornato sulle analisi più approfondite può affidarsi ai nostri pronostici e alle nostre rubriche dedicate.

