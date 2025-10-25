Home | Pronostici Serie C e B: Astra-Cerretese e derby Villanova

Nel weekend del 25-26 ottobre 2025 il mondo della pallavolo italiana è animato da una serie di incontri chiave nei campionati di Serie C e Serie B, sia maschili che femminili. Con la terza giornata alle porte, le formazioni di vertice e le outsider cercano conferme, punti preziosi e occasioni di riscatto. Gli appuntamenti più attesi vedono protagoniste squadre come Astra Chiusure Lampo, Ca.ma Cerretese, Villanova Volley e Hokkaido Bologna, in scontri che promettono spettacolo ed emozioni, con rivalità locali e ambizioni dichiarate di promozione.

Il contesto: squadre in forma e sfide decisive nella terza giornata

La terza giornata dei campionati regionali di pallavolo si presenta ricca di spunti di interesse. Nel girone A della Serie C femminile, la partita di cartello si disputa oggi alle 18 alla Palestra del Liceo Gobetti di Bagno a Ripoli: qui si affrontano Astra Chiusure Lampo e Ca.ma Cerretese, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. In palio non solo la leadership solitaria, ma anche la conferma di un avvio di stagione brillante. L’obiettivo dichiarato di entrambe è la promozione nella categoria superiore.

Nel girone B della Serie C femminile piemontese, la scena è dominata dal derby tra Editel Bam Vicoforte Volley Ceva e Villanova Volley . Le ospiti, forti di due vittorie e di numerose ex nelle proprie fila, partono con i favori dei pronostici. Dall’altra parte, il Vicoforte cerca il riscatto dopo un avvio difficile.

piemontese, la scena è dominata dal derby tra e . Le ospiti, forti di due vittorie e di numerose ex nelle proprie fila, partono con i favori dei pronostici. Dall’altra parte, il cerca il riscatto dopo un avvio difficile. Altra sfida di alta classifica è quella tra Sicom Cherasco e CRS Martino Vbc Savigliano : entrambe le compagini hanno iniziato la stagione con determinazione e puntano a confermare le proprie ambizioni.

e : entrambe le compagini hanno iniziato la stagione con determinazione e puntano a confermare le proprie ambizioni. Nel settore maschile, occhi puntati sulla Volley Fucecchio che ospita il Torretta Volley Livorno, e sulla Hokkaido Bologna, squadra giovanissima e sorprendente che affronta Loreto al PalaSavena.

Precedenti, dati e curiosità: rivalità e statistiche da seguire

Le sfide di questo fine settimana sono impreziosite da rivalità storiche e da incroci tra ex compagne di squadra. Nel derby tra Vicoforte e Villanova il fattore emotivo è amplificato dalla presenza, tra le file delle ospiti, di giocatrici come Sciolla, Cagnasso e Mollo, tutte passate in estate proprio da Vicoforte a Villanova. Le statistiche vedono la Villanova favorita grazie al punteggio pieno, ma i derby spesso sfuggono ai pronostici e regalano sorprese.

Cherasco e Savigliano arrivano allo scontro diretto senza aver mai perso un set nelle prime due giornate, sottolineando una solidità difensiva e una costanza di rendimento che promettono battaglia.

e arrivano allo scontro diretto senza aver mai perso un set nelle prime due giornate, sottolineando una solidità difensiva e una costanza di rendimento che promettono battaglia. Nel gruppo toscano, Astra e Cerretese hanno dimostrato una netta superiorità finora, lasciando intendere che il match odierno potrebbe essere decisivo per le sorti della stagione regolare.

e hanno dimostrato una netta superiorità finora, lasciando intendere che il match odierno potrebbe essere decisivo per le sorti della stagione regolare. La Hokkaido Bologna, con un’età media di appena 20 anni, si distingue come squadra rivelazione del girone marchigiano di Serie B. Il tecnico Roberto De Marco sottolinea come il gruppo abbia lavorato bene in settimana e recuperato elementi chiave come Ricci Maccarini e Russello.

Pronostici degli esperti e possibili sorprese nelle gare di cartello

I pronostici della vigilia vedono favorite le squadre che hanno mostrato maggiore continuità nelle prime uscite stagionali. La Villanova Volley parte avanti nel derby contro Vicoforte, ma la voglia di riscatto delle padrone di casa e la spinta del pubblico potrebbero riequilibrare le sorti. Anche Cherasco e Savigliano si sfidano in una gara che potrebbe essere decisa dai dettagli e dalla maggiore lucidità nei momenti cruciali.

Nel girone toscano, la partita tra Astra e Cerretese si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre decise a mantenere il primato. L’esperienza potrebbe fare la differenza nelle fasi calde dell’incontro.

e si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre decise a mantenere il primato. L’esperienza potrebbe fare la differenza nelle fasi calde dell’incontro. Per la Volley Fucecchio , chiamata ad affrontare il secondo Livorno , il compito si prospetta arduo, con il pronostico che pende per gli ospiti, forti di una rosa più esperta.

, chiamata ad affrontare il secondo , il compito si prospetta arduo, con il pronostico che pende per gli ospiti, forti di una rosa più esperta. La Hokkaido Bologna, dopo due vittorie, punta al tris contro una Loreto ben organizzata. Gli esperti sottolineano l’importanza di mantenere ritmo e concentrazione, oltre alla tenuta difensiva, per continuare a sognare in grande.

In conclusione, la terza giornata dei campionati di pallavolo regionale si annuncia ricca di spunti e di possibili colpi di scena. Le squadre di vertice sono chiamate a confermare le proprie ambizioni, mentre le outsider cercano punti preziosi per rilanciare la stagione. Per gli appassionati e per chi segue le evoluzioni delle classifiche, il weekend offre numerosi motivi di interesse. Resta aggiornato sulle nostre pagine per non perdere analisi, approfondimenti e tutti gli sviluppi delle principali sfide del volley italiano!