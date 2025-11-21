Pronostici Serie C: analisi gare e squadre cuneesi al via

La settima giornata del campionato di Serie C femminile di pallavolo accende i riflettori su numerose sfide importanti per le squadre della provincia di Cuneo. Le gare in programma, che si disputeranno nel weekend, vedono diverse formazioni impegnate in incontri che potrebbero rivelarsi decisivi per consolidare le posizioni in classifica. Fra match sulla carta favorevoli e derby carichi di significato, l’attenzione sarà massima per capire chi riuscirà a imporsi in questo turno chiave della stagione.

Squadre cuneesi e stato di forma prima della settima giornata

Le protagoniste di questa giornata sono le squadre cuneesi, chiamate a confermare quanto di buono fatto fino ad ora. Il Villanova Volley, attualmente capolista solitaria con diciassette punti, arriva a questa sfida dopo una vittoria sofferta ma importante contro AF Volley. Il gruppo guidato da coach Ravotti si presenta alla trasferta contro il Club76 Playasti con tutti i favori del pronostico, ma dovrà prestare attenzione a un’avversaria giovane e fisica, capace di risultati sorprendenti come il netto successo contro il Mollificio Rmi Val Chisone di qualche giornata fa. Per il Villanova, la continuità di rendimento sarà fondamentale per mantenere la vetta.

CRS Martino Vbc Savigliano : Seconda in classifica con sedici punti, la squadra di coach Porello affronta la Volley Academy Volpiano , penultima con un solo punto. La vittoria nel derby contro Vicoforte ha portato punti importanti ma non ha convinto dal punto di vista del gioco, soprattutto a causa dell’assenza della schiacciatrice Ndoja . Ora serve ritrovare energia e concentrazione per non rischiare cali contro una squadra in difficoltà.

: Seconda in classifica con sedici punti, la squadra di coach affronta la , penultima con un solo punto. La vittoria nel derby contro ha portato punti importanti ma non ha convinto dal punto di vista del gioco, soprattutto a causa dell’assenza della schiacciatrice . Ora serve ritrovare energia e concentrazione per non rischiare cali contro una squadra in difficoltà. Sicom Cherasco : Quarta a quota tredici punti dopo una prestazione solida contro Volpiano , ospita il Editel Bam Vicoforte Volley Ceva in un derby che la vede favorita. Le nerostellate puntano a mantenere il passo delle migliori, mentre il Vicoforte , ancora a zero punti, cerca disperatamente la prima vittoria.

: Quarta a quota tredici punti dopo una prestazione solida contro , ospita il in un derby che la vede favorita. Le nerostellate puntano a mantenere il passo delle migliori, mentre il , ancora a zero punti, cerca disperatamente la prima vittoria. Volley Roero Città di Canale: Dopo la sconfitta al tie-break contro Val Chisone, le canalesi, ora a nove punti, affrontano in casa il CUS-Pianezza Volley Lab, fanalino di coda. Un’occasione preziosa per consolidare la posizione a metà classifica.

Precedenti storici e risultati recenti delle squadre

I precedenti fra le varie formazioni offrono spunti interessanti in vista delle gare del weekend. In particolare, il derby tra Cherasco e Vicoforte richiama alla memoria una sfida prestagionale molto equilibrata, che dimostra come il Vicoforte, nonostante la posizione in classifica, abbia le potenzialità per mettere in difficoltà squadre più quotate. D’altra parte, la recente vittoria del Club76 Playasti contro il Mollificio Rmi Val Chisone dimostra che le squadre giovani e con ambizione possono diventare mine vaganti del campionato. Anche la crescita costante del Volley Roero Città di Canale nelle ultime settimane è significativa: la squadra ha saputo reagire bene alle difficoltà e ora vuole sfruttare l’incrocio con il fanalino di coda per rilanciarsi.

Squadra Punti in classifica Risultato ultima partita Villanova Volley 17 Vittoria vs AF Volley CRS Martino Vbc Savigliano 16 Vittoria vs Vicoforte Sicom Cherasco 13 Vittoria vs Volpiano Volley Roero Città di Canale 9 Sconfitta vs Val Chisone

Analisi dei pronostici per la settima giornata del campionato

Le analisi degli addetti ai lavori e degli osservatori specializzati convergono su alcuni punti chiave per quanto riguarda i pronostici della settima giornata. Le squadre di vertice, come Villanova Volley e CRS Martino Vbc Savigliano, partono con i favori del pronostico grazie a una maggiore solidità e al percorso finora quasi perfetto. Tuttavia, la concentrazione dovrà essere massima, perché le insidie non mancano: Club76 Playasti e Volley Academy Volpiano hanno dimostrato di poter sorprendere, soprattutto tra le mura amiche.

Cherasco è favorita nel derby contro Vicoforte , ma dovrà evitare di sottovalutare un’avversaria che gioca senza pressioni e che può sfruttare lo scontro diretto per sbloccarsi.

è favorita nel derby contro , ma dovrà evitare di sottovalutare un’avversaria che gioca senza pressioni e che può sfruttare lo scontro diretto per sbloccarsi. Il Volley Roero Città di Canale trova un’occasione d’oro per tornare alla vittoria contro il CUS-Pianezza Volley Lab , ultimo in classifica e ancora alla ricerca dei primi punti.

trova un’occasione d’oro per tornare alla vittoria contro il , ultimo in classifica e ancora alla ricerca dei primi punti. Il big match tra AF Volley e Sporting Torino potrebbe essere il vero spartiacque per la corsa alle posizioni di vertice: entrambe le squadre sono in forma e motivate.

Le previsioni, dunque, premiano le squadre più esperte e già rodate, ma il campionato di Serie C femminile ha già dimostrato che le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

In conclusione, la settima giornata della Serie C femminile si preannuncia ricca di spunti e di incontri determinanti per la classifica. Le squadre cuneesi sono chiamate a confermare le attese, consapevoli che ogni partita può cambiare gli equilibri. Per chi volesse seguire e approfondire ulteriormente le analisi, è possibile consultare i siti specializzati e i canali delle società partecipanti.

Segui i nostri approfondimenti per rimanere sempre aggiornato sui pronostici, le analisi e tutte le novità dal mondo della pallavolo femminile piemontese!