Pronostici Serie B volley: focus sulle squadre sarde al via

Il campionato di Serie B di volley si appresta a prendere il via, con il primo fischio d’inizio previsto per sabato. La stagione 2023/2024 vede protagoniste diverse squadre sarde sia nel settore maschile che femminile, pronte a confrontarsi in una competizione che, quest’anno più che mai, promette spettacolo e grande equilibrio. I team sono reduci da settimane di allenamenti intensi e test, ma da ora in poi ogni partita conterà davvero per la classifica e per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Le squadre sarde tra conferme e novità: la situazione nei campionati

La nuova stagione di Serie B di volley si apre con una significativa presenza di squadre sarde nei campionati nazionali. In B1 femminile, Capo d’Orso Palau si prepara alla nona partecipazione consecutiva nella categoria, mentre l’Alfieri Cagliari torna dopo sette anni di assenza. Entrambe puntano a obiettivi diversi: se Palau, completamente rinnovata con innesti di rilievo – tra cui l’ex azzurra Laura Partenio – ambisce a un ruolo da protagonista, l’Alfieri mira soprattutto a consolidare la permanenza in questa categoria, puntando sulla continuità e su giocatrici cresciute nel vivaio.

In B2 femminile troviamo Garibaldi La Maddalena , La Smeralda Ossi e Quadrifoglio Porto Torres . La Maddalena , alla sua 37ª stagione nazionale, si presenta con una rosa confermata e giovani di talento, puntando a migliorare il piazzamento dello scorso anno.

troviamo , e . , alla sua 37ª stagione nazionale, si presenta con una rosa confermata e giovani di talento, puntando a migliorare il piazzamento dello scorso anno. La Smeralda Ossi resta fedele alla missione di valorizzare i giovani, con l’obiettivo di una salvezza tranquilla, mentre il Quadrifoglio Porto Torres debutta in un campionato nazionale, mantenendo lo zoccolo duro della promozione dalla Serie C e aggiungendo qualche rinforzo determinante.

Per la B maschile, la sole presenza sarda è quella della Vega Volley Dolianova. Si tratta di una matricola che, pur puntando dichiaratamente alla salvezza, ha costruito una squadra che potrebbe riservare sorprese. Il tecnico Marco Locci potrà contare su giocatori esperti della categoria e su innesti di spessore provenienti da squadre di Serie A3.

Precedenti e dati salienti: esperienza ed entusiasmo

Analizzando i dati delle ultime stagioni, emergono alcune tendenze interessanti:

Capo d’Orso Palau ha confermato la propria solidità in B1 , mentre il ritorno dell’ Alfieri rappresenta una ventata di entusiasmo, anche grazie all’innesto di giocatrici abituate a certi palcoscenici.

ha confermato la propria solidità in , mentre il ritorno dell’ rappresenta una ventata di entusiasmo, anche grazie all’innesto di giocatrici abituate a certi palcoscenici. Il Garibaldi La Maddalena parte con il vantaggio di un gruppo collaudato, mentre La Smeralda Ossi e Quadrifoglio Porto Torres dovranno trovare rapidamente la giusta amalgama tra nuove e vecchie leve.

parte con il vantaggio di un gruppo collaudato, mentre e dovranno trovare rapidamente la giusta amalgama tra nuove e vecchie leve. Per la Vega Volley Dolianova sarà fondamentale l’esperienza di elementi come Sideri, Cristiano e i nuovi arrivi dal Cus Cagliari, ai quali si aggiungono giovani in rampa di lancio.

Le squadre con maggiore continuità tecnica e con organici consolidati potrebbero partire avvantaggiate nelle prime giornate, mentre i club che hanno rivoluzionato la rosa avranno bisogno di tempo per amalgamarsi.

Pronostici e aspettative della stagione: chi può sorprendere?

Secondo le analisi degli addetti ai lavori, la nuova stagione di Serie B di volley si preannuncia incerta ma ricca di spunti interessanti.

In B1 femminile , i pronostici vedono Capo d’Orso Palau tra le possibili protagoniste grazie al rinnovamento della squadra e agli arrivi di esperienza e qualità. Anche l’ Alfieri può dire la sua, soprattutto se saprà sfruttare le doti delle nuove arrivate e la coesione del gruppo storico.

, i pronostici vedono tra le possibili protagoniste grazie al rinnovamento della squadra e agli arrivi di esperienza e qualità. Anche l’ può dire la sua, soprattutto se saprà sfruttare le doti delle nuove arrivate e la coesione del gruppo storico. Nel girone di B2 , Garibaldi La Maddalena si candida a un ruolo di primo piano, mentre La Smeralda Ossi e Quadrifoglio Porto Torres potrebbero sorprendere, puntando su entusiasmo e voglia di emergere.

, si candida a un ruolo di primo piano, mentre e potrebbero sorprendere, puntando su entusiasmo e voglia di emergere. In campo maschile, la Vega Volley Dolianova parte senza pressioni, ma la presenza di giocatori di categoria superiore potrebbe permettere al club di andare oltre la semplice salvezza.

Le prime giornate saranno decisive per capire chi potrà inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice e chi invece dovrà lottare per mantenere la categoria.

In sintesi, l’avvio della stagione di Serie B di volley rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati e un banco di prova per tutte le squadre sarde coinvolte. Il campionato si prospetta combattuto e ricco di colpi di scena, con molti giovani pronti a mettersi in mostra e veterani chiamati a fare la differenza. Per seguire tutti gli sviluppi e non perdere le analisi più dettagliate, consulta regolarmente le nostre notizie dedicate.

