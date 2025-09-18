Pronostici Serie B: Virtus Roma favorita, ma attenzione alle rivali

La Serie B Nazionale Girone B è pronta ad aprire i battenti con una stagione che promette spettacolo e grande equilibrio. L’edizione 2025/2026 prenderà il via sabato 20 settembre, con le prime due partite che vedranno in campo Consultinvest Loreto Pesaro contro Solbat Piombino e Consorzio Leonardo Dany Basket Quarrata contro Virtus GVM Roma 1960. Il campionato, che ha registrato un boom di spettatori la scorsa stagione, si annuncia ancora più avvincente, grazie anche alla presenza di squadre dal passato glorioso e a molte novità.

Virtus Roma e le grandi protagoniste del Girone B

Tra le squadre più attese di questa stagione spicca la Virtus Roma, una formazione che negli ultimi anni ha lavorato duramente per tornare ai vertici del basket italiano. La compagine capitolina, guidata dall’esperto coach Calvani, può contare su un roster rinnovato e di assoluto valore. Gli arrivi di Marco Barattini, Giovanni Lenti e Daniele Toscano rappresentano una garanzia di qualità ed esperienza. In particolare, Toscano, protagonista di una stagione straordinaria a Montecatini lo scorso anno, sarà chiamato a fare la differenza in campo.

Non vanno però sottovalutate rivali storiche come la Paperdi Juve Caserta, erede della celebre formazione che conquistò uno storico scudetto con Franco Marcelletti in panchina, e la Pielle Livorno, reduce da stagioni ai massimi livelli del basket italiano. Tra le outsider di lusso figurano anche General Contractor Jesi e Caserta, entrambe protagoniste di importanti cambiamenti estivi e desiderose di giocare un ruolo da protagoniste.

I dati salienti e i precedenti delle squadre storiche

La storia del Girone B è ricca di sfide memorabili e di club che hanno segnato epoche. La Virtus Roma, con uno scudetto e una Coppa dei Campioni nel proprio palmarès, rappresenta una delle realtà più blasonate. La Paperdi Juve Caserta non è da meno, con un titolo nazionale conquistato sotto la guida di Marcelletti. Importanti anche i trascorsi della Pielle Livorno, squadra abituata a frequentare i vertici delle classifiche. Negli ultimi anni, il girone ha visto una crescita significativa di interesse da parte del pubblico, con un aumento del 23% di spettatori nella stagione passata rispetto al 2024/25, a conferma dell’appeal crescente di questa competizione.

Virtus Roma : 1 scudetto, 1 Coppa dei Campioni

: 1 scudetto, 1 Coppa dei Campioni Juve Caserta : 1 scudetto

: 1 scudetto Pielle Livorno: storiche partecipazioni ai massimi livelli

I pronostici della vigilia e le possibili sorprese

Secondo gli addetti ai lavori, la Virtus Roma parte con i favori del pronostico grazie a un organico completo e all’esperienza del proprio staff tecnico. Tuttavia, il percorso verso la promozione non sarà semplice: la stagione inizierà con una trasferta insidiosa sul campo della neopromossa Consorzio Leonardo Dany Basket Quarrata, alla prima storica partecipazione al campionato nazionale. Non mancano avversari di livello come la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, affidata a coach Gramenzi, tecnico che ha già dimostrato di saper vincere in questa categoria.

Altre squadre che possono ambire a posizioni di vertice sono la Pielle Jesi, che ha rivoluzionato il proprio roster puntando su elementi di esperienza come Fabrizio Piccone e Arrigoni, e la Caserta guidata da Lino Lardo. Tra le formazioni da tenere d’occhio figurano anche Chiusi, Piombino e la Raggisolaris Faenza, tutte pronte a recitare un ruolo da protagoniste. Le squadre neopromosse, tra cui Quarrata, Ferrara, Pesaro e Nocera, dovranno adattarsi rapidamente al livello competitivo del girone, con l’obiettivo primario della salvezza.

In conclusione, il Girone B della Serie B Nazionale si preannuncia equilibrato e ricco di spunti di interesse, con la Virtus Roma nel ruolo di favorita ma con molte squadre pronte a sorprenderla. Gli appassionati potranno seguire la stagione attraverso i canali ufficiali delle società partecipanti e le piattaforme di streaming dedicate, per non perdere neanche un minuto delle emozioni offerte dal campionato.

