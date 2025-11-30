Pronostici Serie B: Sampdoria, Entella e Spezia, chi si salva?

Sampdoria, Virtus Entella e Spezia sono tra le principali protagoniste della stagione di Serie B, un campionato che si sta rivelando particolarmente impegnativo per le squadre liguri. L’analisi delle loro condizioni, dei precedenti e delle prospettive per la corsa salvezza è centrale in vista delle ultime decisive giornate. L’attenzione è rivolta in particolare alle recenti dichiarazioni di Alberto Ruvo, tecnico del Sestri Levante ed ex calciatore, che ha espresso un parere netto sulle possibilità di salvezza delle tre formazioni.

Stato di forma e contesto attuale delle squadre liguri in Serie B

Le squadre liguri stanno affrontando un campionato di Serie B ricco di insidie e difficoltà, sia dal punto di vista tecnico che societario. La Sampdoria, storica compagine con un passato glorioso in Serie A e in campo internazionale, si trova ora a dover lottare per evitare la retrocessione. Il club, che ha vissuto momenti di grande prestigio come la vittoria dello Scudetto e la finale di Coppa dei Campioni, oggi fatica a ritrovare la serenità e la stabilità che l’avevano contraddistinta negli anni d’oro. Secondo Ruvo, le cause principali risiedono nelle problematiche interne alla società, con un management distante e poco presente.

La situazione dello Spezia è analoga. Dopo la cessione della società, la squadra ha perso progressivamente solidità, trovandosi ora in fondo alla classifica. La scelta di affidare la panchina a Roberto Donadoni è stata vista da molti come una mossa di prestigio, ma che potrebbe non bastare per invertire la rotta. Donadoni, ex grande calciatore, non ha sempre brillato nei suoi trascorsi da allenatore e secondo Ruvo la sua nomina sembra più dettata dal nome che dall’effettiva capacità di gestire situazioni critiche come quella attuale dello Spezia.

Per quanto riguarda la Virtus Entella, la squadra sembra avere maggiori possibilità di mantenere la categoria, grazie a una gestione societaria più stabile e a una rosa che ha dimostrato compattezza nei momenti difficili.

I dati del passato e i precedenti delle squadre liguri coinvolte

Analizzando i precedenti delle tre squadre liguri in Serie B, emerge un quadro fatto di alti e bassi. La Sampdoria, dopo essere scesa dalla massima serie, ha rischiato la retrocessione già nella stagione precedente, salvandosi solo all’ultimo respiro grazie a circostanze favorevoli, come il tracollo del Brescia. Questo episodio evidenzia una fragilità strutturale che si è poi ripetuta anche nell’annata in corso.

Lo Spezia, dopo anni di relativa tranquillità sotto la guida del presidente Volpi, ha vissuto diversi cambiamenti dirigenziali che hanno inciso negativamente sulle prestazioni in campo. La perdita di certezze e la mancanza di investimenti diretti da parte dei nuovi proprietari hanno contribuito a peggiorare la situazione. La Virtus Entella, invece, si è distinta per una certa continuità e per la capacità di superare i momenti più delicati, riuscendo spesso a rimanere fuori dalla zona retrocessione.

Il pronostico sull’esito della stagione secondo gli esperti

Secondo il tecnico Alberto Ruvo, profondo conoscitore del calcio ligure e attualmente alla guida del Sestri Levante, il destino delle tre squadre appare già segnato. In una recente intervista, Ruvo si è espresso in modo categorico: la Sampdoria e la Virtus Entella sono destinate a salvarsi, mentre lo Spezia rischia seriamente la retrocessione. La sua analisi si basa non solo sull’osservazione delle prestazioni sul campo, ma soprattutto sul clima societario che si respira attorno ai club.

La Sampdoria ha vissuto una stagione complicata, ma può contare sulla spinta di una tifoseria appassionata e su una rosa che, pur tra mille difficoltà, ha dimostrato di non arrendersi facilmente.

ha vissuto una stagione complicata, ma può contare sulla spinta di una tifoseria appassionata e su una rosa che, pur tra mille difficoltà, ha dimostrato di non arrendersi facilmente. La Virtus Entella sembra aver trovato un equilibrio che le permette di affrontare con più serenità il finale di stagione.

Lo Spezia, invece, sconta una gestione incerta e la scelta di affidarsi a un tecnico come Donadoni potrebbe non bastare, secondo Ruvo, a risollevare le sorti della squadra.

La previsione, dunque, vede Sampdoria ed Entella mantenere la categoria, mentre lo Spezia potrebbe dover salutare la Serie B.

La lotta salvezza in Serie B per le squadre liguri si preannuncia combattuta fino all’ultima giornata. L’analisi degli esperti evidenzia come fattori tecnici e societari siano determinanti nel destino di Sampdoria, Virtus Entella e Spezia. Per chi desidera seguire da vicino tutte le evoluzioni e gli approfondimenti sulle principali gare, è consigliato consultare le sezioni dedicate delle piattaforme specializzate.

