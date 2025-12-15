Pronostici Serie B: Palermo, Venezia e Monza nella corsa promozione

La Serie B 2023/2024 si sta rivelando, ancora una volta, un campionato ricco di colpi di scena e imprevedibilità. A pochi mesi dalla fine della stagione, l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori si concentra sulla corsa alla promozione in Serie A. Il calendario fitto e i risultati altalenanti hanno infatti ridefinito le gerarchie tracciate in estate. Palermo, Venezia e Monza sono protagoniste di questa volata, con altre realtà pronte a inserirsi nella lotta per un posto tra le grandi del calcio italiano.

Serie B 2023/2024: contesto e stato di forma delle principali protagoniste

La stagione di Serie B è famosa per la sua imprevedibilità e la capacità di ribaltare i pronostici della vigilia. In avvio di campionato, le aspettative erano concentrate soprattutto su Palermo, Venezia e Monza, considerate le favorite per la promozione diretta. Tuttavia, la realtà del campo ha raccontato una storia diversa:

Palermo ha vissuto una prima parte di stagione altalenante, con alcuni blackout come la sconfitta interna contro lo stesso Monza . La squadra guidata da Inzaghi ha però saputo reagire, mostrando nelle ultime giornate una solidità e una continuità di rendimento che la riportano in corsa per i primi due posti.

Venezia ha dimostrato una crescita importante, rilanciando le proprie ambizioni grazie a vittorie significative come quella contro il Monza . La formazione arancioneroverde si è distinta per organizzazione e capacità di affrontare le sfide decisive con maturità.

Monza, retrocessa dalla Serie A, era indicata come terza forza del torneo, ma ha saputo mantenersi stabilmente tra le prime, restando una presenza costante nel gruppo di testa. Nonostante qualche sconfitta pesante, i brianzoli non sono mai usciti realmente dalla lotta promozione.

Accanto a queste tre squadre, realtà come Frosinone, Cesena e Modena stanno mettendo in mostra solidità e ambizione, rendendo la corsa ai vertici ancora più combattuta e incerta.

I dati e i precedenti chiave che stanno segnando la stagione

La stagione in corso di Serie B è stata caratterizzata da alcuni episodi e risultati che hanno inciso significativamente sull’andamento delle principali contendenti:

La netta vittoria per 3-0 del Palermo contro il Monza al Barbera , inizialmente considerata uno dei pochi passi falsi dei rosanero, si è trasformata in un punto di partenza per la loro risalita.

contro il al , inizialmente considerata uno dei pochi passi falsi dei rosanero, si è trasformata in un punto di partenza per la loro risalita. Il Venezia ha trovato slancio grazie al successo per 2-0 proprio sul Monza, una partita che molti osservatori hanno definito spartiacque del campionato per gli arancioneroverdi.

Nonostante questi momenti chiave, nessuna delle squadre di vertice ha consolidato un vantaggio definitivo. La classifica resta corta, e le distanze tra le prime sono ridotte, lasciando aperta la possibilità di sorprese fino all’ultima giornata.

Squadra Punti Ultimi 5 risultati Palermo – – Venezia – – Monza – –

(Nota: i dati di punti e risultati possono essere aggiornati in base alle ultime giornate)

Quali sono i pronostici degli esperti sulla corsa promozione?

Secondo l’analisi dei maggiori quotidiani sportivi, tra cui Tuttosport, le squadre che erano considerate favorite in estate stanno tornando protagoniste nella seconda parte della stagione. Palermo e Venezia sembrano avere il passo giusto per lottare fino in fondo per la promozione diretta in Serie A. Tuttavia, il Monza rappresenta ancora una minaccia concreta, grazie a una rosa di qualità e una certa esperienza maturata nelle ultime stagioni.

Palermo e Venezia vengono indicati come le squadre più in forma del momento.

Monza resta tra le pretendenti principali, nonostante qualche passaggio a vuoto.

resta tra le pretendenti principali, nonostante qualche passaggio a vuoto. Altre formazioni come Frosinone, Cesena e Modena potrebbero inserirsi nella lotta, forti di una classifica corta e della capacità di mettere in difficoltà anche le rivali più quotate.

Il pronostico rimane quindi aperto e vive sull’incertezza che da sempre contraddistingue la Serie B: nessuna squadra può considerarsi fuori dai giochi, e la lotta per la promozione diretta promette emozioni fino all’ultima giornata.

La corsa promozione in Serie B si conferma dunque avvincente e ricca di colpi di scena. Palermo, Venezia e Monza guidano il gruppo, ma la concorrenza resta serrata e tutto può ancora succedere. Gli appassionati possono seguire l’evolversi della situazione attraverso i principali portali sportivi e, se interessati, valutare le opzioni offerte dalle piattaforme di scommesse autorizzate.

