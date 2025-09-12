Pronostici Serie B: il contest BKT Premia torna per la stagione 25-26

La nuova stagione della Serie B è pronta a partire e, con essa, anche il celebre contest BKT Premia torna a coinvolgere migliaia di tifosi. Dal 12 settembre, appassionati e curiosi potranno cimentarsi con giochi, quiz e pronostici per tutta la stagione 2025-26: un’occasione unica per mettere alla prova la propria conoscenza calcistica, vivere nuove emozioni e vincere premi esclusivi. In questo articolo analizziamo il contesto del concorso, le modalità di partecipazione e le novità di quest’anno, offrendo una panoramica completa sulle opportunità offerte agli appassionati della Serie B.

La nuova stagione di Serie B e il ritorno di BKT Premia

La stagione 2025-26 della Serie B si apre con rinnovato entusiasmo sia sul campo che tra gli appassionati. Il contest BKT Premia, giunto alla sua quinta edizione, rappresenta ormai un appuntamento fisso per chi desidera vivere il campionato da protagonista, non solo tifando ma anche partecipando attivamente a iniziative pensate per coinvolgere tutta la community. Il concorso è promosso da BKT, azienda leader mondiale nella produzione di pneumatici Off-Highway e title sponsor della competizione dal 2018. Il suo impegno si riflette anche nella valorizzazione dei territori e delle tifoserie, grazie a progetti sociali come Fattore Campo, che mira ogni anno a riqualificare aree urbane sostenendo la crescita collettiva.

Il contest accompagnerà i tifosi per tutta la stagione.

Diversi minigiochi e sfide tra oltre centomila partecipanti.

Obiettivo: premiare la passione e la conoscenza calcistica.

Modalità di partecipazione: giochi, quiz e pronostici settimanali

Il cuore di BKT Premia è rappresentato dalle sue modalità di gioco, pensate per offrire divertimento e coinvolgimento continuo. Gli utenti avranno fino a cinque occasioni settimanali per accumulare punti e scalare la classifica. Le attività principali includono:

Quiz settimanale (ogni martedì): 5 domande dedicate alla Serie B. La Tripletta (ogni giovedì): possibilità di pronosticare l’esito di tre partite a scelta nella giornata di campionato. Instant Win: premi immediati per i più fortunati. Invita un Amico e partecipazione a sondaggi stagionali.

Ogni gioco permette di guadagnare punti utili per la classifica personale e per la classifica di Fattore Campo. Quest’ultima, oltre a premiare i migliori appassionati, sostiene anche iniziative sociali per il territorio. La novità di quest’anno riguarda la premiazione dei primi tre classificati della classifica personale, che riceveranno un barbecue, oltre ai premi classici come palloni ufficiali, maglie dei club, kit stadio e gadget esclusivi.

I dati e i premi più ambiti dai tifosi della Serie B

La partecipazione a BKT Premia negli scorsi anni ha registrato numeri impressionanti, con oltre centomila tifosi coinvolti e migliaia di premi assegnati. Tra i premi più ambiti figurano:

Palloni ufficiali Kappa Kombat 2025.

2025. Maglie ufficiali dei 20 club della stagione.

Gadget esclusivi BKT , come il Kit Stadio e il Tech Kit.

, come il Kit Stadio e il Tech Kit. Esperienze uniche allo stadio con accrediti in tribuna e accesso in hospitality.

Premi per tutti gli sportivi: mountain bike, album da collezione Panini, Monopoly in versione Monster Jam, borsoni e giubbotti sportivi, Monster Truck telecomandati.

L’edizione 2025-26 introduce premi ancora più esclusivi e amplia l’offerta delle esperienze, valorizzando la passione dei tifosi e il senso di appartenenza alle proprie città.

Pronostici e coinvolgimento: il valore sociale dell’iniziativa

Il concorso BKT Premia non è solo un semplice contest di pronostici, ma un vero e proprio progetto sociale che mira a promuovere i valori positivi dello sport. Attraverso la partecipazione ai giochi e la raccolta punti, i tifosi possono contribuire alla riqualificazione di aree urbane e sostenere il proprio territorio. L’iniziativa premia la conoscenza, la passione e l’impegno, invitando tutti a vivere la Serie B con entusiasmo e responsabilità. La formula “più giochi, più vinci” sintetizza lo spirito inclusivo del contest, che mira a coinvolgere un pubblico ampio e variegato, dai tifosi storici ai nuovi appassionati.

In conclusione, la stagione 2025-26 della Serie B si apre con il ritorno del concorso BKT Premia, pronto a regalare emozioni, premi esclusivi e momenti di aggregazione ai tifosi di tutta Italia. Per partecipare basta registrarsi su www.bktpremia.it e iniziare a giocare e pronosticare ogni settimana. Resta aggiornato con le nostre analisi e scopri tutte le novità della stagione!