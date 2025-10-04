Pronostici Serie A1 tennis: Emilia-Romagna, tre club al via

Serie A1 maschile di tennis a squadre è pronta a tornare protagonista a partire da domenica 5 ottobre. L’edizione di quest’anno accende i riflettori sull’Emilia-Romagna, che si presenta ai nastri di partenza con ben tre club tra le migliori sedici formazioni italiane: CT Zavaglia Ravenna, CT Massa Lombarda e Sporting Club Sassuolo. Un appuntamento atteso dagli appassionati, che vedranno in campo sia volti noti che giovani promesse pronte a sfidarsi sui campi tricolore.

L’Emilia-Romagna protagonista: tre club ai nastri di partenza

La presenza di CT Zavaglia Ravenna, CT Massa Lombarda e Sporting Club Sassuolo testimonia la vitalità del movimento tennistico regionale. Ogni squadra si presenta con una propria storia e una specifica identità:

CT Zavaglia Ravenna : Per la prima volta nella sua storia, il club ravennate debutta in Serie A1 , affidandosi al bosniaco Nerman Fatic (numero 230 ATP) e a un gruppo di talenti cresciuto nel vivaio locale. Inserita nel girone 4, la squadra affronterà formazioni di rilievo come SC Selva Alta , Tennis Comunali Vicenza e TC Italia , club in cui milita anche Jannik Sinner . Il debutto sarà impreziosito dalla nuova tribuna sul campo centrale, inaugurata dal sindaco Alessandro Barattoni , a sottolineare un traguardo storico per il tennis ravennate.

: Per la prima volta nella sua storia, il club ravennate debutta in , affidandosi al bosniaco (numero 230 ATP) e a un gruppo di talenti cresciuto nel vivaio locale. Inserita nel girone 4, la squadra affronterà formazioni di rilievo come , e , club in cui milita anche . Il debutto sarà impreziosito dalla nuova tribuna sul campo centrale, inaugurata dal sindaco , a sottolineare un traguardo storico per il tennis ravennate. CT Massa Lombarda : Giunta alla nona partecipazione in Serie A1 (terza consecutiva), la squadra punta sulla continuità e sui giovani. Il team, forte di Giulio Zeppieri (n.163 ATP) e Francesco Forti , si avvale di talenti come Lorenzo Rottoli , Pietro Ricci e Matteo Ceppi . Le novità di questa edizione includono l’arrivo di Jacopo Vasamì , del ventenne Peter Buldorini e dello slovacco Martin Klizan (ex top 30 ATP), oltre ai ritorni di Jacopo Bilardo e Alessio De Bernardis . Inserito nel girone 3, il club affronterà TC Sinalunga , TC Rungg Sudtirol ed Eur Sporting Club Roma , puntando alla permanenza e a possibili sorprese.

: Giunta alla nona partecipazione in (terza consecutiva), la squadra punta sulla continuità e sui giovani. Il team, forte di (n.163 ATP) e , si avvale di talenti come , e . Le novità di questa edizione includono l’arrivo di , del ventenne e dello slovacco (ex top 30 ATP), oltre ai ritorni di e . Inserito nel girone 3, il club affronterà , ed , puntando alla permanenza e a possibili sorprese. Sporting Club Sassuolo: Dal 2018, la formazione rappresenta stabilmente l’Emilia-Romagna in Serie A1. Quest’anno il roster si conferma di assoluto livello, con giocatori internazionali come Marton Fucsovics, Canias Moro, Daniel Masur, Dino Prizmic, Matteo Martineau e Marcelo Arevalo, insieme agli italiani Luca Nardi, Federico Arnaboldi, Raul Brancaccio, Marco Cecchinato ed Enrico Dalla Valle. I giovani emergenti sono Federico Bondioli, Mattia Ricci e Gabriele Chiletti. Il club, nel girone 2, esordirà in casa contro il Tennis e Vela Messina, per poi proseguire a Perugia e Santa Margherita Ligure, con l’obiettivo di raggiungere finalmente le Final Four.

Precedenti e dati significativi delle squadre emiliano-romagnole

Il CT Massa Lombarda vanta una lunga esperienza nella massima serie, con otto precedenti partecipazioni e due salvezze consecutive nelle ultime stagioni. Il CT Zavaglia Ravenna invece si trova per la prima volta tra l’élite del tennis nazionale, mentre lo Sporting Club Sassuolo ha più volte sfiorato l’accesso alle Final Four senza però riuscire a centrare l’obiettivo. Analizzando la composizione delle rose, emerge un mix interessante tra esperienza internazionale e giovani promesse locali, aspetto che potrebbe risultare decisivo nell’arco del campionato.

Squadra Partecipazioni in A1 Punti di forza CT Zavaglia Ravenna 1 (debutto) Talenti locali, entusiasmo CT Massa Lombarda 9 Esperienza, giovani promettenti Sporting Club Sassuolo Dal 2018 Top player internazionali

Pronostico degli esperti: equilibrio e possibili sorprese

Secondo gli analisti, la Serie A1 di quest’anno potrebbe riservare diverse sorprese. Il CT Zavaglia Ravenna, nonostante sia una matricola, potrebbe ben figurare grazie all’entusiasmo e alla coesione del gruppo. Il CT Massa Lombarda parte con l’obiettivo della salvezza ma, forte di una rosa ampliata e di alcune novità di rilievo, potrebbe ambire a risultati superiori alle attese. Lo Sporting Club Sassuolo, invece, viene considerato tra le favorite per l’accesso alle Final Four, grazie a un roster di altissimo livello e a una struttura consolidata negli anni. La presenza di atleti di spicco, unita alla crescita dei vivai, rende il cammino delle emiliano-romagnole particolarmente interessante, con la possibilità di vedere almeno una formazione protagonista nelle fasi finali.

In conclusione, la nuova stagione di Serie A1 maschile promette spettacolo e competizione serrata, soprattutto grazie alla presenza delle tre squadre emiliano-romagnole che puntano a ritagliarsi un ruolo da protagoniste. Gli appassionati potranno seguire gli sviluppi e le sfide decisive nei rispettivi impianti e sui canali ufficiali delle società. Segui tutte le analisi e i pronostici di Sport.it per non perdere nessuna novità e vivere da vicino il grande tennis a squadre italiano!