Pronostici Serie A Tesys: Roma, Bitonto e Falconara protagoniste

La Serie A Tesys torna protagonista con la terza giornata, in programma tra sabato e domenica. Le sfide in calendario promettono spettacolo e grande equilibrio, con particolare attenzione ai due big match che coinvolgono Roma, Bitonto e le formazioni di vertice. L’attenzione degli appassionati si concentra sull’affascinante scontro tra la Women Roma e il CMB, così come sull’impegno casalingo del Bitonto contro il TikiTaka. Le gare saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, permettendo a tutti di seguire da vicino l’evoluzione del campionato femminile di futsal.

Big match e stato di forma delle squadre in vetta

La terza giornata della Serie A Tesys si apre con due sfide dal peso specifico elevato. Da una parte, la Women Roma, squadra neopromossa solo sulla carta, che ha saputo imporsi subito tra le grandi e conquistare la vetta della classifica. Dall’altra, il CMB, formazione cresciuta in fretta e ormai stabilmente tra le favorite della categoria. Entrambe puntano a mantenere il primato, in un confronto che può dire molto sul futuro della stagione. In parallelo, il Bitonto ospita un TikiTaka in cerca dei primi punti: la squadra guidata da Marzuoli, ex neroverde come Mansueto, ha bisogno di invertire la rotta dopo un inizio difficile. Tuttavia, le “leonesse” del Bitonto partono forti della loro solidità e di una Lucilèia già protagonista con 6 reti in due giornate. Questi incroci ai vertici mettono in palio punti preziosi e soprattutto segnano una prima scrematura tra le principali pretendenti al titolo.

Analisi delle altre sfide e delle squadre in cerca di riscatto

Oltre ai due big match, la giornata offre altre sfide interessanti che possono rimescolare le carte in classifica. L’Okasa Falconara, dopo due vittorie consecutive, affronta in casa il Cagliari e ha l’occasione di centrare il terzo successo di fila. Le marchigiane sembrano avere il compito meno arduo tra le capolista e potrebbero approfittare dei confronti diretti tra le rivali per consolidare la propria posizione. In trasferta, la Lazio, reduce da una prova combattuta contro la Women Roma, affronta il Molfetta, mentre l’Altamura ospita la Kick Off in una gara che promette equilibrio. Da non sottovalutare l’anticipo del sabato tra Montesilvano Futsal Club e Audace Verona, con entrambe le squadre ancora a caccia dei primi tre punti stagionali. Questa sfida rappresenta un’occasione importante per invertire la tendenza e iniziare a risalire la classifica.

Precedenti, dati e motivazioni dietro i pronostici

I dati delle prime giornate mostrano già alcune tendenze interessanti. La Women Roma ha sorpreso per solidità e capacità di adattarsi rapidamente alla massima serie, mentre il Bitonto conferma la propria forza offensiva, soprattutto grazie all’apporto di Lucilèia. Il TikiTaka cerca ancora la prima vittoria, ma si trova di fronte una delle squadre più in forma del torneo. La tradizione recente vede il Bitonto spesso protagonista nei confronti diretti, ma il desiderio di riscatto delle avversarie può rendere la partita più aperta di quanto sembri. L’Okasa Falconara, forte di due successi, parte favorita nella sfida interna contro il Cagliari, mentre per Montesilvano e Audace Verona la necessità di sbloccarsi in classifica può fare la differenza in termini di motivazione. I pronostici degli addetti ai lavori, dunque, premiano le squadre attualmente ai vertici, ma non escludono possibili sorprese soprattutto tra le formazioni in cerca di svolte decisive.

In sintesi, la terza giornata della Serie A Tesys promette emozioni e grande equilibrio, soprattutto nei confronti diretti tra le formazioni di vertice. Gli appassionati possono seguire tutte le partite in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, restando aggiornati sugli sviluppi e sulle analisi post gara. Dai un’occhiata ai nostri ultimi articoli e scopri le analisi dettagliate sulle competizioni più seguite!