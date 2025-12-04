Pronostici Serie A: Napoli-Juve, Inter-Como e i consigli sul weekend

Il prossimo fine settimana di Serie A si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena. Dall’anticipo di sabato 6 dicembre fino al posticipo di lunedì 8 dicembre, il massimo campionato italiano offrirà una serie di sfide cruciali sia in vetta che in coda alla classifica. Tra i match più attesi spiccano Napoli-Juventus al Diego Armando Maradona, Inter-Como a San Siro e l’insidiosa trasferta del Milan contro il Torino. Analizziamo in dettaglio il contesto, i dati storici e i pronostici più significativi per questa 14ª giornata.

Napoli-Juventus: la sfida tra passato e presente sul palcoscenico del Maradona

Il big match tra Napoli e Juventus, in programma domenica 7 dicembre alle 20:45, rappresenta uno dei momenti clou della giornata. I partenopei, guidati da Luciano Spalletti, sono tornati in vetta alla classifica grazie a una serie di prestazioni convincenti, culminate con la vittoria all’Olimpico contro la Roma. L’entusiasmo a Fuorigrotta è alle stelle, anche perché il successo di fila su Atalanta, Qarabag e, appunto, Roma ha rilanciato le ambizioni degli azzurri. La Juventus di Spalletti (alla prima da avversario al Maradona) si presenta in crescita, reduce da una striscia positiva di otto partite senza sconfitte e da tre vittorie consecutive. Tuttavia, alcune importanti assenze come quelle di Vlahovic e Gatti potrebbero pesare. In attacco, i bianconeri si affidano a Yildiz e Conceição, tra i più in forma del momento. La gara promette spettacolo, con il Napoli imbattuto nelle ultime sei sfide casalinghe contro la Juventus.

Inter-Como: i nerazzurri vogliono confermare il dominio a San Siro

Sabato 6 dicembre alle 18:00, a San Siro, l’Inter cercherà di consolidare la propria posizione contro un Como sorprendente, attualmente quinto in classifica e guidato da Cesc Fabregas. Nonostante non sia nella sua migliore condizione, la squadra di Chivu viene da una vittoria esterna sul Pisa, anche se il ko nel derby con il Milan ha lasciato qualche strascico. Il Como arriva invece sulle ali dell’entusiasmo, forte di due successi consecutivi e di un’imbattibilità che dura dal 28 agosto. I dati storici sono però tutti a favore dell’Inter: nove vittorie di fila in Serie A negli ultimi incroci, con un bilancio di 20-2 nei gol segnati. In casa, i nerazzurri hanno vinto 13 delle 14 sfide contro il Como, mantenendo spesso la porta inviolata. Il match si presenta dunque come un test importante per valutare le ambizioni di entrambe le squadre.

Torino-Milan: i rossoneri cercano continuità contro i granata

Lunedì 8 dicembre, il Milan sarà impegnato in trasferta al Grande Torino contro una squadra in difficoltà ma storicamente ostica tra le mura amiche. I rossoneri, che dividono il primato con il Napoli, hanno costruito la loro forza sulla solidità difensiva, come dimostrano le recenti partite senza subire reti contro Roma, Inter e Lazio. Le prestazioni di giocatori come Leao, Maignan e Pulisic stanno facendo la differenza. Il Torino, invece, è reduce da un periodo negativo e deve invertire la rotta per non rischiare di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere. Nei precedenti recenti, i granata hanno avuto la meglio in due delle ultime tre sfide contro il Milan, ma i rossoneri hanno quasi sempre trovato la via del gol. Il dato casalingo del Torino è comunque da tenere in considerazione: tre successi di fila contro il Milan al “Grande Torino”.

Dati e precedenti: un quadro storico delle sfide di giornata

Inter-Como : 28 precedenti in Serie A , con 19 vittorie per i nerazzurri e 55 gol segnati a fronte di 25 subiti.

: 28 precedenti in , con 19 vittorie per i nerazzurri e 55 gol segnati a fronte di 25 subiti. Napoli-Juventus : 158 sfide, con 71 successi bianconeri e 38 azzurri; al Maradona il bilancio è 29-23 per il Napoli .

: 158 sfide, con 71 successi bianconeri e 38 azzurri; al il bilancio è 29-23 per il . Torino-Milan : 158 incontri, 65 vittorie rossonere e 36 granata; a Torino , 25 successi dei padroni di casa contro 18 del Milan .

: 158 incontri, 65 vittorie rossonere e 36 granata; a , 25 successi dei padroni di casa contro 18 del . Lazio-Bologna : 142 precedenti, con lieve vantaggio per i biancocelesti (55 vittorie contro 49).

: 142 precedenti, con lieve vantaggio per i biancocelesti (55 vittorie contro 49). Cagliari-Roma: 88 match storici in Serie A, 40 vittorie Roma, 16 in Sardegna.

Pronostici dei bookmaker: analisi e motivazioni sulle principali gare

Secondo le analisi dei principali bookmaker, le sfide di cartello della giornata presentano alcuni elementi chiave:

Per Napoli-Juventus si prevede un match aperto, con entrambe le squadre in grado di andare a segno. Il Napoli ha spesso segnato tra 1 e 3 gol nelle ultime uscite casalinghe.

si prevede un match aperto, con entrambe le squadre in grado di andare a segno. Il ha spesso segnato tra 1 e 3 gol nelle ultime uscite casalinghe. Inter-Como vede favoriti i nerazzurri, sulla scorta di un dominio storico e di una maggiore esperienza in match di alta classifica.

vede favoriti i nerazzurri, sulla scorta di un dominio storico e di una maggiore esperienza in match di alta classifica. Nel confronto tra Torino e Milan , si indica una probabile affermazione dei rossoneri, anche se un pareggio non è da escludere, considerando l’equilibrio e la recente solidità difensiva del Milan .

e , si indica una probabile affermazione dei rossoneri, anche se un pareggio non è da escludere, considerando l’equilibrio e la recente solidità difensiva del . Per Lazio-Bologna , le statistiche suggeriscono la possibilità di una gara con gol da entrambe le parti.

, le statistiche suggeriscono la possibilità di una gara con gol da entrambe le parti. Cagliari-Roma potrebbe vedere i giallorossi protagonisti, con una buona propensione a segnare almeno due reti.

Le motivazioni dietro questi pronostici risiedono nello stato di forma delle squadre, nei dati storici e nelle condizioni attuali di rosa e infortuni.

La 14ª giornata di Serie A promette quindi spettacolo e risultati tutt’altro che scontati, con diverse partite che possono influenzare la lotta per il vertice e per la salvezza. Gli appassionati potranno seguire le proprie intuizioni sui principali siti di scommesse certificati, tenendo sempre a mente l’importanza di un approccio responsabile. Resta aggiornato con le nostre analisi e approfondimenti: consulta la nostra sezione dedicata ai pronostici per non perdere nessun dettaglio sulle sfide più attese!