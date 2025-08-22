Home | Pronostici Serie A: Juventus e Torino tra ambizioni e rinascita

Con l’inizio della nuova stagione di Serie A 2025/2026, l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori si concentra su Juventus e Torino, squadre che condividono la città ma inseguono obiettivi differenti. La ripartenza del campionato, prevista come di consueto tra agosto e settembre, porta con sé un fervore particolare: ogni anno, in questo periodo, le aspettative crescono, i pronostici si moltiplicano e i tifosi alimentano discussioni sulle prospettive delle proprie squadre.

Juventus e Torino: due panchine per una nuova rinascita

La stagione 2025/2026 rappresenta una svolta per entrambe le formazioni torinesi. La Juventus, dopo una serie di stagioni altalenanti, ha scelto la continuità affidando la guida tecnica a Tudor. Già protagonista di una seconda parte della scorsa stagione come subentrato a Thiago Motta, Tudor è stato confermato per il nuovo ciclo, segno di fiducia da parte della dirigenza bianconera nelle sue capacità di ricostruire una squadra competitiva. Dall’altra parte della città, il Torino ha puntato su Baroni, reduce da un’esperienza positiva alla Lazio. L’arrivo del nuovo allenatore porta entusiasmo e la speranza di imprimere una svolta rispetto alle ultime stagioni, caratterizzate da una costante permanenza a metà classifica. Il compito di Baroni sarà quello di trasmettere al gruppo una mentalità più ambiziosa, invitando i granata a puntare più in alto.

Precedenti stagionali e dati significativi delle due squadre

Analizzando gli ultimi campionati, emerge come la Juventus stia ancora cercando la strada per tornare ai fasti di un tempo. Dopo aver dominato la Serie A per anni, i bianconeri hanno vissuto stagioni meno brillanti, spesso condizionate da cambi di allenatore e rinnovamenti parziali della rosa. D’altro canto, il Torino si è stabilizzato in una zona di metà classifica, senza mai riuscire a compiere il salto di qualità verso le posizioni europee tanto desiderate dai tifosi. I dati delle ultime stagioni confermano queste tendenze:

Squadra Ultimo piazzamento Piazzamento medio ultimi 3 anni Juventus 4° 4,3 Torino 10° 10,7

Questi numeri evidenziano una certa costanza nei rendimenti, con la Juventus sempre nelle zone di vertice, anche se non più dominante, e il Torino spesso a metà classifica, senza exploit significativi.

Previsioni degli operatori: quali aspettative per la stagione?

Secondo le analisi degli operatori di settore, le previsioni per la stagione 2025/2026 vedono la Juventus in una posizione di rincorsa rispetto alle rivali storiche. I principali bookmaker collocano la squadra bianconera tra il quarto e il quinto posto, alle spalle di realtà come il Napoli campione in carica, l’Inter di Chivu e il Milan guidato dall’ex bianconero Allegri. Si tratta di un pronostico che riflette sia le incertezze legate al rinnovamento tecnico sia la presenza di avversarie particolarmente attrezzate. Per il Torino, invece, le previsioni restano prudenti: la squadra granata viene ancora una volta indicata tra quelle destinate a un campionato di metà classifica, con la speranza che il nuovo corso possa portare un salto di qualità e avvicinare la zona europea.

Il quadro evidenzia come la Serie A si presenti ancora una volta altamente competitiva, con diverse squadre accreditate per le posizioni di vertice e molte altre pronte a giocarsi le proprie chance.

In sintesi, la stagione 2025/2026 si preannuncia ricca di spunti e motivi di interesse per Juventus e Torino. Se i bianconeri puntano a ritrovare stabilità e competitività, i granata sognano un campionato finalmente all'altezza delle aspettative dei propri tifosi.