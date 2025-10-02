Pronostici Serie A basket: Milano e Bologna favorite assolute

Il campionato italiano di basket 2025/2026 è ormai alle porte. Il prossimo sabato sera, infatti, si alzerà la palla a due a Trieste per l’inizio della 104ª edizione della competizione. Le sedici squadre partecipanti sono pronte a contendersi il titolo, i piazzamenti ai playoff e, per alcune, la salvezza. In questa analisi, esploreremo il contesto attuale delle principali formazioni, i dati più significativi della vigilia e le previsioni di chi segue da vicino il basket italiano.

Milano e Bologna, favorite d’obbligo: il contesto della stagione

La stagione si apre, come da tradizione, con EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Olidata Bologna davanti a tutte. Entrambe le formazioni hanno rafforzato i rispettivi roster con innesti di spessore internazionale. Milano ha portato in Italia giocatori come Lorenzo Brown, Devin Booker e Marko Guduric, mentre Bologna ha risposto con gli arrivi di Carsen Edwards, Saliou Niang e Luca Vildoza. Il divario con il resto delle contendenti appare, sulla carta, ancora più marcato rispetto alle passate stagioni. Tuttavia, la storia insegna che le sorprese sono dietro l’angolo e la lunga stagione può riservare cambiamenti inattesi.

e sono le uniche italiane impegnate anche in , fattore che potrebbe influire sulla gestione delle energie. Entrambe le società puntano senza mezzi termini alla conquista dello scudetto.

Le outsider e la lotta ai playoff: squadre in cerca di conferme e sorprese

Subito dietro le due corazzate, la bagarre per i posti playoff si presenta più aperta che mai. Umana Reyer Venezia appare solida e ha investito su nomi come R.J. Cole e Ky Bowman, mentre sotto canestro si affida alla sicurezza di Chris Horton. Germani Brescia riparte dalla base che l’ha portata in finale l’anno passato, contando su C.J. Massinburg e sulla possibilità di concentrarsi solo sul campionato. Pallacanestro Trieste e Trapani Shark, entrambe impegnate anche in Champions League, sono chiamate a confermare i progressi dell’ultima stagione. Da segnalare il nuovo corso tecnico a Trieste, con l’arrivo di Israel Gonzalez e due nuovi acquisti di talento: Jahmi’us Ramsey e Juan Toscano-Anderson. Trapani si affida alla coppia Ryan Arcidiacono–Adama Sanogo e dovrà partire con un handicap in classifica.

gode della stabilità del gruppo e della guida tecnica. Le neopromosse Cantù e Udine potrebbero sorprendere grazie a un mix di entusiasmo e qualità.

I dati della vigilia e i precedenti delle squadre

Il campionato italiano di basket vanta una lunga tradizione di equilibrio e colpi di scena. Nonostante la supremazia storica di Milano e Bologna, la scorsa stagione aveva visto l’emergere di outsider come Brescia e Trieste. Le statistiche più recenti mostrano:

Squadra Piazzamento 2024/2025 Partecipazione europea Milano 1º Eurolega Bologna 2º Eurolega Brescia Finalista No Trieste Playoff Champions League Venezia Playoff —

Le neopromosse Cantù e Udine arrivano da una stagione trionfale in A2 e sono pronte a inserirsi nella lotta per la zona salvezza e, perché no, a strappare qualche soddisfazione contro le big.

Pronostico degli esperti: equilibrio in alta quota, lotta serrata in coda

Gli addetti ai lavori concordano: sarà ancora una volta Milano contro Bologna per la conquista dello scudetto. Le due formazioni sembrano avere qualcosa in più, sia in termini di profondità del roster che di qualità dei singoli. Dietro di loro si prevede una corsa molto aperta ai playoff, con Venezia, Brescia, Trieste e Trapani pronte ad approfittare di eventuali passi falsi delle favorite.

Le neopromosse Cantù e Udine potrebbero rappresentare le sorprese della stagione grazie a organici competitivi e una mentalità vincente acquisita nell’ultimo campionato.

e potrebbero rappresentare le sorprese della stagione grazie a organici competitivi e una mentalità vincente acquisita nell’ultimo campionato. La lotta salvezza si annuncia serrata: Varese, Sassari e Cremona potrebbero essere coinvolte fino all’ultima giornata.

Il campionato 2025/2026 si preannuncia dunque ricco di emozioni, con una griglia di partenza che vede le squadre distribuite su più livelli ma con la possibilità concreta di rimescolamenti durante la stagione.

In conclusione, la nuova stagione di Serie A di basket si apre con le consuete certezze in vetta e tanti interrogativi nelle retrovie. Gli appassionati potranno seguire tutte le partite sui principali siti di scommesse e piattaforme dedicate.

