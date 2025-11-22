Pronostici Serie A: analisi portieri chiave per la 12ª giornata

La dodicesima giornata di Serie A si preannuncia carica di attese e di sfide cruciali per la classifica, con appuntamenti in programma nel weekend che coinvolgono squadre storiche e protagonisti di rilievo. Tra sabato 11 e domenica 12 novembre, occhi puntati sui principali portieri del campionato, protagonisti spesso decisivi nelle sorti delle partite. Analizziamo il contesto, le condizioni di forma dei principali interpreti tra i pali e i pronostici degli addetti ai lavori, offrendo una panoramica utile anche a chi desidera avvicinarsi al mondo delle scommesse sportive in modo informato.

Il momento delle squadre e dei portieri protagonisti

La dodicesima giornata vede schierate squadra di vertice e compagini in cerca di riscatto. Ecco alcune delle principali situazioni:

Roma : guidata da un Svilar in grande forma, la squadra capitolina affronta la Cremonese con la migliore difesa del campionato e la fiducia di poter mantenere inviolata la porta.

: guidata da un in grande forma, la squadra capitolina affronta la con la migliore difesa del campionato e la fiducia di poter mantenere inviolata la porta. Napoli : dopo una battuta d’arresto con il Bologna , Milinkovic-Savic vuole confermare l’ottimo momento contro l’ Atalanta , formazione che alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto dopo il cambio tecnico.

: dopo una battuta d’arresto con il , vuole confermare l’ottimo momento contro l’ , formazione che alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto dopo il cambio tecnico. Juventus : Di Gregorio si trova ad affrontare una Fiorentina poco incisiva in attacco, appena affidata a Paolo Vanoli . I bianconeri partono favoriti in questa trasferta al “ Franchi “.

: si trova ad affrontare una poco incisiva in attacco, appena affidata a . I bianconeri partono favoriti in questa trasferta al “ “. Lazio : in casa contro il Lecce , tra le formazioni meno prolifiche, Provedel cerca il riscatto dopo la sconfitta con l’ Inter .

: in casa contro il , tra le formazioni meno prolifiche, cerca il riscatto dopo la sconfitta con l’ . Inter e Milan : il derby della Madonnina mette di fronte due portieri di livello come Sommer e Maignan , in una gara dove difendersi sarà fondamentale.

e : il derby della mette di fronte due portieri di livello come e , in una gara dove difendersi sarà fondamentale. Udinese e Bologna : Ravaglia ha dimostrato affidabilità e si candida a protagonista in una sfida che può lanciare i rossoblù nelle zone alte della classifica.

e : ha dimostrato affidabilità e si candida a protagonista in una sfida che può lanciare i rossoblù nelle zone alte della classifica. Torino e Como : Butez è tra le rivelazioni stagionali, con il Como che vanta una delle difese meno battute.

e : è tra le rivelazioni stagionali, con il che vanta una delle difese meno battute. Altri incontri vedono protagonisti portieri come Caprile (Cagliari), Leali (Genoa), e Paleari (Torino), tutti chiamati a confermare le buone prestazioni recenti.

Questa giornata si caratterizza per la presenza di molti portieri determinanti, spesso in grado di cambiare le sorti delle partite con le loro parate.

Dati, statistiche e precedenti che fanno la differenza

Alcuni numeri e precedenti possono aiutare a comprendere meglio le scelte consigliate dagli esperti:

Svilar ha contribuito a rendere la Roma la migliore difesa della stagione, mentre il Como vanta tre “clean sheet” nelle ultime cinque partite, grazie anche alle prestazioni di Butez .

ha contribuito a rendere la la migliore difesa della stagione, mentre il vanta tre “clean sheet” nelle ultime cinque partite, grazie anche alle prestazioni di . Il Lecce continua a faticare in attacco, rendendo il portiere della Lazio una scelta interessante.

continua a faticare in attacco, rendendo il portiere della una scelta interessante. Il Genoa non ottiene un “clean sheet” da mesi, ma segnali di ripresa sono emersi con le ultime due partite utili.

non ottiene un “clean sheet” da mesi, ma segnali di ripresa sono emersi con le ultime due partite utili. Il Milan arriva al derby con risultati altalenanti, mentre l’Inter deve difendere la vetta della classifica.

Questi dati sottolineano come le scelte dei portieri siano spesso influenzate sia dalla forma personale che dal rendimento collettivo delle rispettive squadre.

Pronostici degli esperti: chi difenderà meglio la propria porta?

Le previsioni degli esperti si concentrano molto sulle condizioni di forma dei portieri e sulle difficoltà offensive di alcune squadre:

Svilar è considerato tra i migliori della giornata, favorito da una Cremonese non particolarmente prolifica.

è considerato tra i migliori della giornata, favorito da una non particolarmente prolifica. Milinkovic-Savic si presenta come una scelta affidabile per il Napoli , soprattutto considerando l’attuale fase dell’ Atalanta .

si presenta come una scelta affidabile per il , soprattutto considerando l’attuale fase dell’ . Di Gregorio , alla guida della Juventus , è ritenuto una sicurezza contro la nuova Fiorentina di Vanoli .

, alla guida della , è ritenuto una sicurezza contro la nuova di . Provedel della Lazio è dato in ripresa, mentre tra le sorprese spicca Butez del Como .

della è dato in ripresa, mentre tra le sorprese spicca del . Per le partite più incerte, come Verona-Parma e Cagliari-Genoa, i portieri sono consigliati solo in casi di emergenza, visti i possibili rischi.

In generale, la scelta dei portieri da schierare è influenzata dalle statistiche difensive, dalle prestazioni recenti e dai cambi di allenatore, che spesso portano a un periodo di adattamento per le squadre coinvolte.

In conclusione, la dodicesima giornata di Serie A si presenta ricca di spunti per chi vuole seguire da vicino le evoluzioni delle squadre e dei protagonisti tra i pali. Le analisi degli esperti aiutano a orientarsi tra dati e sensazioni, offrendo un valido supporto anche a chi si avvicina al mondo delle scommesse sportive. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!