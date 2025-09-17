Pronostici Serie A: analisi e focus sulla 4ª giornata

La Serie A entra nel vivo con la sua quarta giornata, in programma dal 19 al 22 settembre. Un turno fondamentale che inizia a delineare le gerarchie tra le squadre, offrendo spunti interessanti per analisi e pronostici. Tra match di cartello e sfide che potrebbero già segnare la stagione di alcune formazioni, gli appassionati sono pronti a vivere un weekend intenso di calcio italiano. Di seguito, analizziamo i temi principali e i pronostici più attesi di questa giornata.

Le squadre in evidenza: stato di forma e ambizioni nella 4ª giornata

La quarta giornata di Serie A si preannuncia ricca di emozioni e di sfide chiave. Alcune formazioni hanno già mostrato segnali incoraggianti: il Napoli, campione d’Italia in carica, è partito con il piede giusto, mantenendo il punteggio pieno. Subito dietro, la Juventus cerca di mantenere il passo, mentre l’Inter è chiamata al riscatto dopo una partita beffarda contro la Juventus stessa. Il Milan punta a dare continuità ai buoni risultati, forte del recente successo contro il Bologna.

Tra le squadre rivelazione, da segnalare la Udinese, autrice di una prestazione sorprendente a San Siro contro i nerazzurri, e il Bologna che sogna di replicare la vittoria casalinga. Il calendario propone anche una sfida ad alta tensione: il Derby della Capitale tra Lazio e Roma, banco di prova per le ambizioni stagionali di entrambe le squadre. In fondo alla classifica, il Verona fatica a trovare la via della rete e il primo successo stagionale, evidenziando un inizio di campionato complicato.

La giornata si apre con Lecce–Cagliari e si chiude con il posticipo tra Napoli e Pisa, passando per scontri diretti che potrebbero già rivelare le reali potenzialità delle formazioni.

Dati e precedenti: cosa dicono le prime tre giornate

Guardando ai risultati precedenti, emergono alcune tendenze interessanti:

Napoli imbattuto e solido in difesa, con una media gol realizzati tra le più alte.

imbattuto e solido in difesa, con una media gol realizzati tra le più alte. Verona ancora a secco di vittorie e con un attacco poco prolifico (un solo gol segnato).

ancora a secco di vittorie e con un attacco poco prolifico (un solo gol segnato). Roma e Lazio reduci entrambe da sconfitte di misura contro avversarie non di primissima fascia ( Torino e Sassuolo ), ma capaci di alternare buone prestazioni a cali improvvisi.

e reduci entrambe da sconfitte di misura contro avversarie non di primissima fascia ( e ), ma capaci di alternare buone prestazioni a cali improvvisi. L’Udinese si è distinta per capacità di sorprendere anche le big, mentre il Bologna ha già raccolto punti preziosi in casa.

Le sfide tra Inter e Sassuolo sono spesso caratterizzate da partite vivaci e ricche di gol, anche se quest’anno le due squadre si presentano con tre punti a testa e qualche incertezza difensiva.

Il Pisa invece ha raccolto soltanto un punto, segnando poco e subendo diversi gol, mentre il Napoli si conferma una delle difese più solide della competizione.

Pronostici della 4ª giornata: analisi delle partite principali

Analizzando i principali incontri di questa giornata e le motivazioni che emergono dai dati e dalle prestazioni:

Juventus-Verona : Il divario tecnico e lo stato di forma delle due squadre fanno propendere per un successo dei bianconeri. La Juventus appare più solida e incisiva rispetto a un Verona ancora in cerca di certezze.

: Il divario tecnico e lo stato di forma delle due squadre fanno propendere per un successo dei bianconeri. La appare più solida e incisiva rispetto a un ancora in cerca di certezze. Lazio-Roma : Il Derby della Capitale è sempre imprevedibile, ma i precedenti recenti e la tendenza delle due squadre a segnare suggeriscono una gara in cui entrambe potrebbero trovare la via del gol.

: Il è sempre imprevedibile, ma i precedenti recenti e la tendenza delle due squadre a segnare suggeriscono una gara in cui entrambe potrebbero trovare la via del gol. Inter-Sassuolo : Tradizione di partite aperte tra queste due formazioni, con l’ Inter favorita dal fattore campo e da un potenziale offensivo superiore.

: Tradizione di partite aperte tra queste due formazioni, con l’ favorita dal fattore campo e da un potenziale offensivo superiore. Napoli-Pisa: Il Napoli parte con i favori del pronostico, considerando sia la forza della rosa che la condizione recente. Il Pisa sembra avere poche possibilità di impensierire i partenopei al Maradona.

In generale, il weekend si preannuncia con alcune partite bloccate e altre più aperte, ma le squadre di vertice sembrano avere le carte in regola per confermarsi.

La quarta giornata di Serie A si prospetta determinante per iniziare a capire i reali valori in campo. I pronostici favoriscono le squadre più attrezzate e in forma, ma non mancano le possibili sorprese, soprattutto nei match più sentiti come il Derby della Capitale. Gli appassionati possono seguire tutte le partite e, per chi vuole cimentarsi con le previsioni, affidarsi ai bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

