Pronostici Roma-Inter: sfida tra attacco e difesa all’Olimpico

Il big match tra Roma e Inter, valido per la settima giornata di Serie A, si giocherà sabato 18 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico. La sfida vede protagoniste due delle squadre più attese di questa stagione, con la formazione giallorossa guidata da Gian Piero Gasperini attualmente in vetta alla classifica e quella nerazzurra, allenata da Cristian Chivu, reduce da una serie di successi convincenti. Il clima si preannuncia rovente, con uno stadio gremito e due rose piene di talento pronte a contendersi punti pesantissimi.

Roma-Inter: due filosofie a confronto tra difesa e attacco

La sfida tra Roma e Inter mette di fronte la miglior difesa del campionato contro il miglior attacco. I giallorossi hanno costruito il loro primato sulla solidità difensiva, subendo appena due gol nelle prime sei giornate, marchio di fabbrica del tecnico Gasperini. Il portiere Mile Svilar è stato autentico protagonista, con numerosi “clean sheet” a testimonianza dell’organizzazione della retroguardia capitolina. In avanti, la squadra si affida soprattutto alle invenzioni di Matias Soulé e ai colpi di Bryan Cristante, quest’ultimo elogiato da ex capitani come Francesco Totti e Daniele De Rossi per la sua intelligenza tattica e determinazione.

: miglior difesa con soli 2 gol subiti. Inter: miglior attacco con 17 reti realizzate.

L’Inter si presenta all’Olimpico forte di cinque vittorie consecutive, sia in campionato che in Champions League. Il reparto avanzato guidato da Lautaro Martínez ha già visto andare a segno ben nove giocatori diversi, a conferma della profondità della rosa. L’assenza di Marcus Thuram potrebbe essere parzialmente compensata dall’esplosione del giovane Ange-Yoan Bonny e dal contributo di Francesco Pio Esposito. Il tecnico Chivu ha dimostrato di saper gestire bene le rotazioni, ma dovrà fare attenzione agli ultimi minuti di gara, dove la squadra ha concesso la metà dei gol subiti in stagione.

Precedenti e statistiche: il tabù dell’Olimpico per la Roma

La storia recente della sfida tra Roma e Inter sorride ai nerazzurri. L’ultimo successo casalingo dei giallorossi contro l’Inter risale all’ottobre 2016. Da allora, nei successivi otto confronti all’Olimpico, la Roma ha ottenuto tre pareggi e ben cinque sconfitte. Lo scorso anno i nerazzurri si sono imposti per 1-0, mentre l’ultimo punto conquistato dalla Roma è arrivato con il pareggio 2-2 del gennaio 2021.

Ultimi 5 confronti all’Olimpico Risultato 2023/24 Roma-Inter 0-1 2022/23 Roma-Inter 0-2 2021/22 Roma-Inter 0-3 2020/21 Roma-Inter 2-2 2019/20 Roma-Inter 1-1

La Roma sogna di interrompere questo lungo digiuno e di regalare una grande gioia ai propri tifosi, ma dovrà fare i conti con una squadra storicamente ostica e in un momento di forma eccellente.

Pronostico: equilibrio e motivazioni in campo

Gli addetti ai lavori e gli esperti di pronostici sottolineano le peculiarità di questa sfida: la tenuta difensiva della Roma contro la forza d’urto dell’Inter. Secondo molti osservatori, la gara potrebbe rivelarsi molto equilibrata e intensa, con pochi gol e grande lotta a centrocampo. Francesco Totti, intervistato in settimana, ha ribadito il ruolo chiave di giocatori come Lautaro Martínez e Paulo Dybala (se in campo), ma ha sorpreso tutti indicando in Bryan Cristante il possibile protagonista, per la sua costanza e la capacità di incidere nelle partite più fisiche.

e la solidità della potrebbero arginare lo slancio offensivo nerazzurro. L’Inter, tuttavia, appare più completa e potrebbe approfittare di eventuali spazi concessi dai padroni di casa.

Molti pronostici propendono per una gara dal punteggio contenuto, dove il pareggio non è affatto da escludere e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza, soprattutto nei duelli individuali tra i protagonisti più attesi.

In conclusione, Roma–Inter si preannuncia come una partita di altissimo livello, in grado di influenzare gli equilibri del campionato e di offrire emozioni a tutti gli appassionati di calcio. Gli spettatori potranno seguire l’evento in diretta su DAZN e Sky, con ampia copertura anche in streaming. Resta aggiornato con i nostri approfondimenti e scopri tutte le analisi sulle prossime sfide della Serie A!