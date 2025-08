Pronostici Primeira Liga: anteprima e analisi su Sporting e Benfica

La Primeira Liga portoghese si prepara ad accendere i riflettori per la stagione 2025-2026, con il fischio d’inizio previsto per l’8 agosto. I riflettori sono puntati sulle grandi protagoniste del calcio lusitano, pronte a darsi battaglia per il titolo nazionale. In questa anteprima analizziamo il contesto della nuova stagione, la forma delle squadre principali e l’attesa che accompagna i tifosi portoghesi e gli appassionati di calcio internazionale.

Le favorite della Primeira Liga: Sporting, Benfica e Porto

Il nuovo campionato vede ancora una volta Sporting Lisbona, Benfica e Porto come le principali candidate alla vittoria finale. Lo Sporting affronta la stagione da campione in carica dopo aver conquistato gli ultimi due titoli, dimostrando grande solidità e continuità nei risultati. Tuttavia, secondo le analisi degli esperti, il Benfica parte leggermente favorito rispetto ai rivali, forte di una rosa competitiva e di una tradizione vincente. Il Porto, invece, si trova leggermente più indietro nei pronostici: i “Dragoes” non vincono il campionato da tre stagioni e sono chiamati a rispondere sul campo alle aspettative dei propri tifosi.

Lo Sporting dovrà fare a meno del suo bomber Viktor Gyokeress , capocannoniere delle ultime due stagioni e trasferitosi all’ Arsenal durante il mercato estivo.

dovrà fare a meno del suo bomber , capocannoniere delle ultime due stagioni e trasferitosi all’ durante il mercato estivo. Il Benfica si affida ad un organico solido e cercherà di tornare al successo dopo aver visto sfumare il titolo nelle ultime stagioni.

si affida ad un organico solido e cercherà di tornare al successo dopo aver visto sfumare il titolo nelle ultime stagioni. Il Porto punterà sulla propria esperienza europea per rientrare nella corsa al titolo.

Squadre outsider e lotta per la salvezza

Dietro le tre big, il Braga si conferma come la formazione più attrezzata per contendere un posto d’onore e, magari, provare a insidiare le favorite. Gli analisti, tuttavia, ritengono che la corsa al titolo resterà affare delle “big three”. Altri club come Guimaraes e Santa Clara ambiscono a un piazzamento europeo, ma secondo le previsioni partono leggermente sfavoriti rispetto al Braga.

Il Guimaraes dovrà dimostrare di poter competere ad alti livelli nonostante una rosa giovane.

dovrà dimostrare di poter competere ad alti livelli nonostante una rosa giovane. Santa Clara punta sull’organizzazione tattica per sorprendere.

Per quanto riguarda la salvezza, si preannuncia una stagione combattuta. Almeno sei squadre sembrano destinate a lottare per evitare la retrocessione: Gil Vicente, Nacional, Estrela Amadora, AVS, Tondela e Alverca. La storia recente insegna che la permanenza in Primeira Liga può decidersi anche all’ultima giornata, rendendo la lotta per la salvezza ancora più emozionante.

I dati storici e i precedenti: dominio delle big

Un dato significativo riguarda la supremazia storica delle maggiori squadre portoghesi. Dal 2000-2001, solo il Boavista è riuscito a interrompere il dominio di Sporting, Benfica e Porto, vincendo il titolo in quella stagione. Da allora, nessuna altra squadra è riuscita nell’impresa. La scorsa stagione ha visto la clamorosa retrocessione proprio del Boavista in Segunda Liga, a testimonianza di quanto sia difficile emergere nella massima serie portoghese. Questa tendenza rende ancora più arduo per le outsider ambire a traguardi prestigiosi.

Il pronostico degli esperti: equilibrio tra Sporting e Benfica

Gli esperti e i bookmakers individuano in Sporting e Benfica le principali favorite per la conquista del titolo 2025-2026. Il Benfica parte leggermente avanti grazie a una rosa profonda e a un’organizzazione ormai consolidata. Lo Sporting, pur avendo perso il proprio bomber Gyokeress, resta una formazione temibile, capace di reinventarsi e di mantenere una forte identità di gioco. Il Porto, pur restando una squadra da non sottovalutare, sembra partire qualche passo indietro. Gli outsider potrebbero sorprendere, ma la storia e il valore delle rose suggeriscono che la corsa al titolo resterà una questione tra le grandi del calcio portoghese.

La stagione 2025-2026 della Primeira Liga si preannuncia avvincente, con Sporting e Benfica pronte a contendersi il primato e diverse squadre in lotta per la salvezza e un posto in Europa.