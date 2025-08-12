Pronostici Premier League: Haaland e Salah sfida da record

La stagione 2025/26 della Premier League si preannuncia ancora una volta carica di aspettative e interesse, soprattutto per quanto riguarda la corsa al titolo di capocannoniere. L’avvio della nuova annata vedrà in campo i più grandi talenti del calcio inglese, pronti a contendersi la prestigiosa Scarpa d’Oro. Questo riconoscimento, ambito sia da campioni affermati sia da nuove stelle emergenti, rappresenta uno dei principali motivi di fascino del campionato che prenderà il via il prossimo agosto.

Forma attuale e prospettive dei principali candidati al titolo

La lotta per il titolo di miglior marcatore della Premier League si concentra principalmente su due nomi: Erling Haaland e Mohamed Salah. Questi due attaccanti, tra i più prolifici a livello internazionale, si preparano a un’altra stagione da protagonisti. Haaland, punto di riferimento per il Manchester City, arriva da una stagione che, pur considerata sotto i suoi standard, lo ha visto segnare 22 gol in 31 presenze di campionato. Gli infortuni hanno condizionato il suo rendimento, ma la media realizzativa resta impressionante: 85 gol in 97 presenze nella massima serie inglese. Il norvegese, se riuscirà a mantenere una buona condizione fisica, è considerato il favorito naturale per la conquista della Scarpa d’Oro.

Dall’altra parte, Mohamed Salah si conferma tra i migliori bomber della Premier League. L’attaccante egiziano, già vincitore della Scarpa d’Oro per quattro volte, ha chiuso la scorsa stagione con 29 centri. Nonostante i 33 anni e la fase finale della carriera, Salah rimane un elemento imprescindibile per il Liverpool. L’arrivo di nuovi rinforzi come Florian Wirtz e Hugo Ekitiké potrebbe aumentare ulteriormente le sue occasioni da gol, rendendolo un candidato credibile per un nuovo trionfo personale.

I precedenti e i dati da conoscere sulla corsa alla Scarpa d’Oro

La storia recente della Premier League è caratterizzata dal dominio di pochi grandi attaccanti nella classifica marcatori. Haaland e Salah hanno già lasciato un segno indelebile: il primo grazie a una media gol per partita tra le più alte del campionato, il secondo per la costanza e la longevità ai vertici. I dati parlano chiaro:

Erling Haaland : 85 gol in 97 partite di Premier League

: 85 gol in 97 partite di Mohamed Salah: 29 gol nell’ultima stagione, quattro titoli di capocannoniere

Questi numeri, insieme al supporto di compagni di squadra di alto livello, fanno sì che entrambi partano con i favori del pronostico. Tuttavia, la presenza di nuovi talenti e la possibilità di sorprese non sono da sottovalutare, in un campionato che ha spesso regalato ribaltoni inattesi.

Pronostico dei bookmaker: chi può primeggiare nella stagione 2025/26

Secondo le analisi dei principali bookmaker, Haaland mantiene lo status di favorito per la corsa al titolo di capocannoniere. La sua capacità realizzativa, la giovane età e il contesto offensivo del Manchester City rappresentano elementi determinanti per considerarlo il principale indiziato al successo. Tuttavia, non bisogna trascurare Salah, la cui esperienza, affinità con il gol e la presenza di nuovi innesti offensivi nel Liverpool potrebbero spingerlo ancora una volta ai vertici della classifica marcatori.

La stagione 2025/26, quindi, si prefigura come una sfida avvincente tra due bomber di fama internazionale, ma lascia aperte le porte a possibili outsider pronti a insidiare il duopolio Haaland–Salah. Gli appassionati potranno così seguire, giornata dopo giornata, un duello che promette emozioni e colpi di scena.

In conclusione, la corsa alla Scarpa d’Oro della Premier League 2025/26 si annuncia come una delle storie più affascinanti della nuova stagione calcistica. Seguire le prestazioni di Haaland e Salah rappresenta un motivo di grande interesse per tutti gli appassionati. Per chi desidera confrontare i pronostici e approfondire le analisi sulle partite più attese, è possibile consultare le principali piattaforme di scommesse online.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!